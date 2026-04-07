Long Châu sát cánh Bộ Y tế cùng hàng triệu người dân trong chiến lược chủ động phòng đột quỵ, vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chuỗi hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ động phòng bệnh, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật từ sớm, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Ngày Sức khỏe toàn dân là hoạt động trọng điểm do Bộ Y tế chủ trì tổ chức, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong lần đầu tiên tổ chức, với thông điệp "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", chương trình đánh đấu cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe: chuyển từ tư duy "khám chữa bệnh" sang "phòng bệnh", hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Sức khỏe toàn dân 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu đã đến thăm chương trình tầm soát đột quỵ miễn phí cho người dân do Long Châu và Bayer tổ chức.

Đây là dịp để xã hội cùng hành động, duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường vận động, thực hiện dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng đầy đủ và chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ngày Sức khỏe toàn dân cũng là bước đi chiến lược, thể hiện cam kết của Việt Nam trong hưởng ứng chủ đề Ngày Sức khỏe Thế giới 2026 của Tổ chức Y tế Thế giới: "Hành động toàn cầu vì bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân". Mục tiêu cốt lõi là mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, công bằng và bền vững.

Long Châu phối hợp Bayer, Cục Phòng bệnh đẩy mạnh tầm soát đột quỵ trên toàn quốc

Đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam, với hơn 200.000 ca mắc mỗi năm. Trước thực trạng này, chương trình "Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam" do Long Châu phối hợp Bayer và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) triển khai đang tiếp tục được mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện ngày hội toàn dân 2026 diễn ra vào sáng ngày 05/04 tại Hà Nội, lãnh đạo Nhà nước và Bộ Y tế đã trực tiếp thăm, động viên và đánh giá hoạt động tầm soát miễn phí, quy mô lớn. Các lãnh đạo ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc đưa dịch vụ y tế dự phòng đến gần người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống Long Châu tại khu vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Cụ thể, tại đây người dân được cung cấp những kiến thức quan trọng liên quan đến phòng tránh và kiểm soát bệnh đột quỵ; đồng thời tham gia các chương trình khám sàng lọc miễn phí các chỉ số: huyết áp, đường huyết… để đánh giá nguy cơ. Những trường hợp có nguy cơ cao được tư vấn trực tiếp bởi chuyên gia y tế, giúp họ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Bên cạnh đó, Long Châu còn hợp tác triển khai khu vực đo mật độ xương miễn phí, giúp người dân chủ động phát hiện sớm các nguy cơ liên quan đến sức khỏe xương khớp.

Đội ngũ y tế tận tình đo và tư vấn về các chỉ số sức khỏe, đồng hành cùng người dân chủ động phòng bệnh.

Chuỗi hoạt động tầm soát đột quỵ toàn quốc do Long Châu, Bayer và Cục Phòng bệnh triển khai, nhằm hiện thực hóa chương trình "Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam".

Sự hợp lực tại Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Long Châu và Bayer trong chương trình chiến lược tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ giai đoạn 2026 - 2030. Thông qua mạng lưới gần 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng, Long Châu cùng các đối tác triển khai đồng bộ nhiều hoạt động: tầm soát diện rộng trong cộng đồng; truyền thông nâng cao nhận thức về nhận biết sớm và xử trí đột quỵ; tư vấn chuyên sâu với đội ngũ y tế; đồng thời tổ chức các chương trình khám lưu động tại nhiều địa phương. Mô hình hợp tác công - tư này giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng ngay từ tuyến đầu, phát hiện sớm nguy cơ và can thiệp kịp thời.

Long Châu, Bayer thúc đẩy hợp tác công - tư, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng đột quỵ ngay từ tuyến đầu.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày Sức khỏe toàn dân 2026, tối ngày 05/04, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu vinh dự là đơn vị tiêu biểu đồng hành cùng Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận, truyền hình trực tiếp "Nhân dân khoẻ mạnh - Đất nước hạnh phúc". Tham dự chương trình có lãnh đạo Quốc hội, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Y tế, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chương trình triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; lan tỏa định hướng chuyển trọng tâm y tế sang chủ động phòng bệnh; khẳng định thông điệp "Sức khỏe nhân dân là trụ cột của phát triển quốc gia".

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (ở giữa) cùng các đại biểu, đại diện Long Châu, các doanh nghiệp và Đoàn viên tại chương trình "Nhân dân khoẻ mạnh - Đất nước hạnh phúc".

Mở rộng mạng lưới 200 điểm tầm soát rung nhĩ, tim mạch trong cộng đồng

Tiếp tục lan tỏa tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, song song, chương trình tầm soát rung nhĩ và tăng huyết áp được Long Châu phối hợp cùng OMRON (Nhật Bản) triển khai nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Cụ thể, từ ngày 05/04, Long Châu đồng hành mở rộng chiến dịch tư vấn, tầm soát rung nhĩ hoàn toàn miễn phí tại 200 nhà thuốc trên toàn quốc. Hoạt động hướng đến giúp cộng đồng sàng lọc yếu tố nguy cơ, từ đó xây dựng lối sống phù hợp, chủ động chăm sóc sức khỏe tim mạch, phòng ngừa đột quỵ.

Từ ngày 05/04, Long Châu triển khai chương trình tầm soát rung nhĩ miễn phí tại 200 nhà thuốc trên toàn quốc.

Theo các chuyên gia y tế, rung nhĩ là một trong những dạng rối loạn nhịp tim phổ biến nhất và là nguyên nhân tim mạch hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Điều đáng lo ngại là rung nhĩ thường diễn biến âm thầm, khó nhận biết nếu không được tầm soát bằng thiết bị y tế chuyên dụng.

Long Châu và OMRON mang đến loạt các công nghệ chăm sóc sức khỏe mới nhất. Người dân sẽ được tầm soát rung nhĩ và kiểm tra huyết áp bằng máy đo huyết áp OMRON 7383T. Đây là dòng máy máy đo tích hợp cảnh báo rung nhĩ (AFib), có độ chính xác cao, chỉ trong một lần đo nhờ công nghệ Intellisense™ AFib. Bên cạnh kiểm tra các chỉ số sức khỏe bằng thiết bị công nghệ hiện đại, người dân còn được tư vấn chuyên sâu với chuyên gia và kết nối với cơ sở y tế chuyên khoa để theo dõi, điều trị khi cần thiết.

Mở rộng các chương trình tầm soát miễn phí trên toàn quốc, hệ thống Long Châu nỗ lực hỗ trợ người dân nhận diện và đẩy lùi các nguy cơ từ sớm.

Chương trình tiếp tục là minh chứng cho nỗ lực của Long Châu trong mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững, chuẩn mực, lấy người dân làm trung tâm. Với mạng lưới phủ rộng 34 tỉnh thành cùng đội ngũ 20.000 dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y tế vững chuyên môn, Long Châu từng bước phát huy vai trò "điểm chạm y tế đầu tiên", giúp hàng triệu gia đình dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, tầm soát và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục, thuận tiện. Các hoạt động không chỉ nâng cao nhận thức mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: "Ngày Sức khỏe toàn dân thể hiện bước chuyển quan trọng của ngành y tế, lấy phòng bệnh làm trọng tâm. Hưởng ứng tinh thần đó, Long Châu cam kết đồng hành bền bỉ cùng Bộ Y tế trong chiến lược dự phòng và quản lý đột quỵ, bệnh mạn tính tại Việt Nam. Đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Thông qua mạng lưới rộng khắp và sự hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước, Long Châu mong muốn đưa dịch vụ tầm soát và tư vấn sức khỏe đến gần hơn với người dân, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng."

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu lấy sức khỏe người dân làm trung tâm, kiên tâm mang đến sản phẩm, dịch vụ y tế hiện đại, an toàn, minh bạch.

Các hoạt động bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng của Long Châu không chỉ hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (07/04) mà còn nhất quán với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ. Qua đó, hệ thống tiếp tục là "cánh tay nối dài" của ngành y tế, chủ động dành mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, bền vững.