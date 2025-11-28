Long Châu, OMRON mang giải pháp quản lý huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ đến Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam 2025

Song song đó, hai đơn vị mang đến thiết bị chăm sóc sức khoẻ Nhật Bản thế hệ mới, hàng đầu, giúp người dân chủ động quản lý huyết áp và các chỉ số sức khỏe ngay tại nhà một cách chính xác và tiện lợi.

Ngày 23/11, Long Châu đồng hành OMRON - thương hiệu thiết bị y tế hàng đầu Nhật Bản tại "Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần VII - năm 2025" do Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam tổ chức tại TP.HCM. Tại sự kiện, Long Châu và OMRON có cơ hội đồng hành cùng các chuyên gia y tế đầu ngành tại Việt Nam cập nhật những tiến bộ y học, kết quả nghiên cứu khoa học và thực tiễn xoay quanh "Tăng huyết áp trong thời đại đa phương và kỹ thuật số". Được biết, đây là sự kiện khoa học thường niên nhằm cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và thúc đẩy các chương trình phòng chống tăng huyết áp trên toàn quốc.

Long Châu phối hợp OMRON tầm soát huyết áp và điện tâm đồ ECG, đo chỉ số BMI miễn phí

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tăng huyết áp là bệnh lý rất thường gặp trong cộng đồng. Tăng huyết áp ở người lớn đại đa số không có căn nguyên, diễn biến âm thầm và thường không có các dấu hiệu nào cảnh báo trước, do đó dễ bị bỏ sót. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, huyết áp cao nếu không được kiểm soát tốt, điều trị đúng và đầy đủ có thể để lại nhiều di chứng nặng nề, thậm chí gây tử vong. Đáng chú ý, đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ - vấn đề sức khỏe nhức nhối hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình, Long Châu phối hợp cùng OMRON và đội ngũ y tế triển khai chuỗi hoạt động miễn phí tầm soát huyết áp và điện tâm đồ ECG, đo chỉ số BMI và một số thông số sức khoẻ khác cho các bác sĩ tham dự hội nghị.

Hướng đến mục tiêu chung, hai bên sẽ hợp lực lan tỏa những thông tin y khoa thiết thực về bệnh lý tăng huyết áp, cách quản lý chỉ số huyết áp và các chỉ số sức khoẻ chủ động bằng ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời, các đơn vị cũng phối hợp cùng các chuyên gia y tế và bác sĩ tuyến đầu nâng cao nhận thức của người dân về bệnh lý tăng huyết áp. Những hoạt động này là bước đi cụ thể, góp phần hưởng ứng chương trình của Bộ Y tế và nâng cao hiệu quả phòng ngừa đột quỵ trong cộng đồng.

Thông qua chương trình, Long Châu và OMRON hợp lực lan tỏa tri thức y khoa về quản lý tăng huyết áp và phòng đột quỵ.

Tại đây, các bác sĩ phân tích và tư vấn cá nhân hoá cho người tham dự về chỉ số huyết áp, điện tâm đồ ECG và BMI. Nhờ vậy, họ hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể, kịp thời nhận biết nguy cơ về huyết áp cao, đột quỵ, rung nhĩ,… từ đó chủ động dự phòng bảo vệ sức khoẻ.

Đặc biệt, OMRON mang đến loạt các công nghệ chăm sóc sức khỏe tại nhà mới nhất. Nổi bật có máy HEM-7530T - máy đo huyết áp kết hợp điện tâm đồ (ECG) trong một lần đo, giúp theo dõi nhịp tim toàn diện và hỗ trợ phát hiện sớm rối loạn nhịp. Thương hiệu Nhật Bản cũng ra mắt thiết bị HEM-7383T1, sắp có mặt ở hệ thống Long Châu. Đây là máy đo huyết áp tích hợp cảnh báo rung nhĩ (AFib) chỉ trong một lần đo nhờ công nghệ Intellisense™ AFib. Với thiết kế thân thiện và độ chính xác cao, hai sản phẩm trên sẽ mang đến giải pháp chăm sóc tim mạch chủ động tại nhà cho người lớn tuổi và nhóm có nguy cơ tim mạch.

Song song, OMRON giới thiệu cân sức khỏe điện tử thế hệ mới từ Nhật Bản, hỗ trợ đánh giá toàn diện tình trạng cơ thể về: BMI, tỷ lệ mỡ, cơ xương, mỡ nội tạng và tốc độ chuyển hóa cơ bản. Các thiết bị hỗ trợ người dùng chủ động theo dõi các chỉ số sức khỏe và dễ dàng chia sẻ kết quả với chuyên gia để được tư vấn kịp thời.

Hiện người dân dễ dàng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến từ OMRON thông qua hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc.

Qua các hoạt động lần này, Long Châu và OMRON tiên phong cam kết phối hợp toàn diện mang các thiết bị y tế hiện đại đến gần hơn với người Việt, góp phần giảm thiểu nguy cơ sức khỏe liên quan đến tăng huyết áp và đột quỵ. Thêm vào đó, Long Châu tiếp tục vai trò là ‘cánh tay nối dài’ của ngành y, bền bỉ với hành trình chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn. Đây là bước đi nhất quán của hai bên, thắt chặt mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài trong công tác nâng tầm sức khỏe toàn dân, hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Long Châu đồng hành Bộ Y tế khởi động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ 2025

Trước đó, Long Châu đã đồng hành cùng Bộ Y tế và các cơ quan khởi động chương trình hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ. Đơn vị đóng vai trò là mắt xích then chốt trong công tác hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, cấp cứu và kết nối người bệnh với đơn vị y tế kịp thời. Bên cạnh đó, với nền tảng ‘gần dân, sát dân’ hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng khắp các vùng miền, Long Châu không ngừng nỗ lực đưa các tiến bộ y học thế giới đến gần hàng triệu gia đình Việt, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.