Long An: Một tuần phát hiện 3 kho chứa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chiều tối 8-6, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 3 phối hợp với Công an TP Tân An tiến hành kiểm tra căn nhà trên đường Lưu Văn Tế, khu phố Bình Cư 2, phường 4, phát hiện tại đây chứa nhiều hàng hóa về mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm đựng trong thùng nhựa, xô và thùng carton.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Hằng (30 tuổi, chủ số hàng trên) đã không cung cấp được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ 3.240 hộp kem dưỡng da đã thành phẩm, 723 kg nguyên liệu làm mỹ phẩm và 50 thùng carton chứa mỹ phẩm (mỗi thùng khoảng 20 kg).

Trước đó, trong 2 ngày 3 và 4-6, lực lượng QLTT tỉnh Long An phối hợp Công an TP Tân An cũng phát hiện 2 vụ chứa hàng hóa số lượng lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hàng hóa bị tạm giữ

Tại hộ bà Cao Thị Ngọc Bích (xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An), cơ quan chức năng phát hiện gần 6.400 hộp kem thoa các loại có dấu hiệu vi phạm quy định ghi nhãn, chưa xuất trình được hồ sơ công bố sản phẩm. Ngoài ra, còn có hơn 900 hộp kem tắm trắng, kem thoa thảo dược và 108 chai thảo dược không ghi tên, địa chỉ, nước sản xuất, số lô sản xuất và hàng trăm ký nguyên liệu và nhiều chai, lọ chứa nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm chưa rõ nguồn gốc.



Tại nhà ông Hồ Văn Bảo (ngụ phường 4, TP Tân An), lực lượng chức năng phát hiện hơn 12.400 chai thuốc nhuộm tóc các loại không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy đăng ký kinh doanh.