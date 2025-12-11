Tuy được giải Nhì nhưng Tấn Định giành được sự quan tâm không kém gì quán quân, chính vì Định có người bố cũng là người thầy quá nổi tiếng. Ngay khi mới học năm đầu Trung cấp Thanh nhạc, Tấn Định biểu diễn cùng bố trên sân khấu lớn. Tuy nhiên cậu chưa ra sản phẩm riêng.

Màn trình diễn tại đêm chung kết xếp hạng với 2 bài hát Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (Nguyễn Văn Thương) và Truyền thuyết hồ Gươm (Hoàng Phúc Thắng) có thể coi như lần ra mắt chính thức.

Vũ Tấn Định mở màn đêm chung kết xếp hạng với Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ.

Định muốn đăng ký thi phong cách nhạc nhẹ nhưng cuối cùng lại quay về sở trường thính phòng và chọn nhiều bài bố từng hát. Chính vì vậy cậu lại càng bị so sánh với bố.

Nhưng cũng có thể thấy Định ngả về chất thính phòng nhiều hơn, trong khi Trọng Tấn vẫn pha dân gian. Dù sao Định cũng còn nhiều tiềm năng phát triển. Và biết đâu nên học thêm một vài thầy khác ngoài bố sẽ tốt hơn? Vì chắc chắn điều cần nhất với Định lúc này là phải hát khác bố.

Đào Lê Phương Chi - quán quân Tiếng hát Hà Nôi 2025. Ảnh: BTC

Việc là con trai Trọng Tấn là sức ép lớn nhất với Tấn Định, hơn nữa cậu phải hát mở màn. Nhưng biết đâu con bố Tấn cũng là một lợi thế, vì chẳng gì bố cũng quen hết dàn giám khảo không chỉ của đêm chung kết.

Tất nhiên việc của Định cũng như tất cả thí sinh vẫn là chinh phục đông đảo khán giả ngoài kia chứ không phải chỉ 36 giám khảo và cố vấn (của tất cả vòng) trong khuôn khổ cuộc thi.

Đây cũng là lần tổ chức với hội đồng giám khảo đông đảo nhất từ trước đến nay của Tiếng hát Hà Nội . Hội đồng này gồm các NSND, NSƯT, nhạc sĩ và giảng viên thanh nhạc hàng đầu ở khắp mọi miền đất nước.

Đông đảo khán giả đến xem chung kết Tiếng hát Hà Nội. Ảnh: BTC

Các thành viên chấm đêm xếp hạng bao gồm NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, nhà báo Phương Đông, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, TS. NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa - Phó Trưởng đoàn Ca nhạc mới, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam, NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng Long, NSƯT Đăng Dương - Trưởng đoàn ca nhạc Mới, Đài Tiếng nói Việt Nam, ca sĩ Anh Thơ - giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Quán quân Đào Lê Phương Chi và cô giáo - NSƯT Phương Nga. Ảnh: BTC

Khoảng 700 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi năm nay, bao gồm một số là người nước ngoài đang học tập và sinh sống tại Hà Nội.

Trình diễn trong đêm chung kết xếp hạng ngoài 15 thí sinh chia thành 3 bảng Thính phòng, Nhạc nhẹ và Dân gian còn có 2 thí sinh người Nga và Trung Quốc đoạt giải Cảm hứng Hà Nội là Elena Yugay và Mao Jia Le.

Việt Cường (2002) thể hiện khả năng trình diễn tinh tế trong đêm chung kết. Ảnh: BTC.

Kết quả chung cuộc, giải quán quân trị giá 600 triệu đồng cùng hiện vật là một ô tô điện thuộc về Đào Lê Phương Chi (sinh năm 2003, phong cách Thính phòng). Hai giải Nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải thuộc về Nguyễn Phương Anh (Thính phòng) và Nguyễn Thụy Hải Anh (Nhạc nhẹ).

Bảng Dân gian không chọn được giải Nhất mà chỉ có 2 giải Nhì dành cho Nguyễn Gia Linh và Võ Thị Duyên. Vũ Tấn Đạt và Phạm Hồng Ánh đồng giải Nhì Thính phòng. Nhạc nhẹ lại chỉ có một giải Nhì dành cho Nguyễn Văn Việt Cường. Giải Ba được trao cho Hoàng Văn Hiệp (Thính phòng), Hoàng Khánh Ly (Dân gian), Nguyễn Lê Duy Anh (nhạc nhẹ).

Nguyễn Hoàng Duy sở hữu chất giọng rock metal nổi bật.

Các giải phụ bao gồm Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất dành cho Nguyễn Hoàng Duy, Phong cách trình diễn ấn tượng nhất - Lại Hữu Duy Anh, Triển vọng - Trần Anh Thư, Được yêu thích trên ứng dụng HANOI ON - Trần Thị Thanh Thảo. Cả 17 thí sinh trình diễn trong đêm chung kết xếp hạng đều được tặng mỗi người một chiếc xe đạp thể thao từ nhà tài trợ.