Lối sống lành mạnh bắt đầu từ việc chăm sóc hệ tiêu hoá

Khi chăm sóc hệ tiêu hóa trở thành lựa chọn chủ động

Nhịp sống tất bật đang ảnh hưởng cách con người ăn uống và sinh hoạt mỗi ngày. Từ những bữa ăn thất thường, đến thói quen sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn không rõ nguồn gốc hoặc không được chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả đều có thể tạo ra những tác động đáng kể lên hệ tiêu hóa.

Trong thực tế, các biểu hiện như đầy hơi, khó tiêu hay rối loạn chức năng tiêu hóa đang xuất hiện ngày càng phổ biến, nhưng với nhiều người, sức khỏe tiêu hóa chỉ được chú ý khi các triệu chứng đã trở nên rõ ràng. Điều này đồng nghĩa với việc những rối loạn nhỏ trước đó có thể đã âm thầm phát triển mà không được nhận diện, khiến tình trạng mất cân bằng vi sinh dễ lặp lại và kéo dài theo thời gian. Từ đó dẫn tới cơ thể có thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm năng lượng và suy giảm chất lượng sống.

Trái lại, một số khác lựa chọn cách tiếp cận chủ động hơn đối với sức khỏe tiêu hóa. Thay vì chờ đến khi các triệu chứng bất thường xuất hiện, họ chú trọng bảo đảm sự ổn định của hệ vi sinh đường ruột từ sớm như một cách bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Trong số các giải pháp được tin dùng, men vi sinh được nhiều người sử dụng để hỗ trợ duy trì lợi khuẩn cho đường ruột. Hệ vi sinh đường ruột của con người bao gồm hàng nghìn tỷ vi sinh vật khác nhau, trong đó lợi khuẩn giữ vai trò quan trọng giúp duy trì môi trường đường ruột ổn định và giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi từ chế độ ăn uống hay môi trường sống.

Khi lựa chọn men vi sinh, nguồn gốc của chủng lợi khuẩn thường được xem là tiêu chí quan trọng. Một trong những thương hiệu men vi sinh ứng dụng hướng tiếp cận này là Biofermin.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Biofermin và nền tảng nghiên cứu hơn 100 năm từ Nhật Bản

Thương hiệu này có nguồn gốc từ Nhật Bản với 100 năm nghiên cứu về acid lactic. Biofermin nổi bật với hai chủng lợi khuẩn có nguồn gốc từ con người gồm Lactobacillus Acidophilus và Bifidobacterium Bifidum. Hai chủng lợi khuẩn này phân bố ở những vị trí khác nhau trong hệ tiêu hóa: Lactobacillus Acidophilus chủ yếu tồn tại ở ruột non, trong khi Bifidobacterium Bifidum phân bố ở ruột già, từ đó hướng đến việc chăm sóc hệ tiêu hóa một cách toàn diện.

Hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò quan trọng trong tăng cường khả năng tiêu hóa. Ảnh: Biofermin

Sản phẩm hiện đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2025, là kết quả hợp tác của hai tên tuổi lớn trong ngành dược là Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và Công ty Dược Taisho (Taisho Pharma). Theo dữ liệu từ Chứng nhận Dữ liệu Nội dung và Cơ sở Dữ liệu Nghiên cứu Người tiêu dùng - Intage (2024), Biofermin là thương hiệu men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản trong 6 năm liên tiếp từ 2018 - 2024.

Nhật Bản là thị trường nổi tiếng với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về y khoa và chăm sóc sức khỏe, dữ liệu này phần nào phản ánh mức độ tin dùng lâu dài của sản phẩm đối với người tiêu dùng tại quốc gia này.

Sự kết hợp giữa các chủng lợi khuẩn có nguồn gốc từ con người cùng nền tảng nghiên cứu lâu năm giúp Biofermin phù hợp cho nhu cầu bổ sung lợi khuẩn mỗi ngày của người dùng. Sản phẩm đặc biệt hữu ích trong những giai đoạn cơ thể dễ mất cân bằng hệ vi sinh, như sau khi sử dụng kháng sinh hoặc khi chế độ sinh hoạt, ăn uống thay đổi gây ra những triệu chứng như tiêu chảy, táo bón, đầy hơi, khó tiêu.

Biofermin có hai loại men vi sinh: Dành cho người lớn (trên 12 tuổi) cung cấp 4 tỷ lợi khuẩn; Dành cho trẻ em (từ 1-12 tuổi) chứa 2 tỷ lợi khuẩn. Ảnh: Biofermin

Khi sức khỏe ngày càng được chú trọng, chăm sóc tiêu hóa không còn đơn thuần là giải pháp điều trị khi cơ thể gặp vấn đề mà đã trở thành một thói quen thiết yếu cần có cho lối sống lành mạnh. Do đó, việc chủ động duy trì hệ vi sinh đường ruột ổn định cần được chú trọng thông qua lựa chọn các lợi khuẩn có nguồn gốc phù hợp, ưu tiên những chủng từ con người và được phát triển bởi các thương hiệu có nền tảng nghiên cứu uy tín.

Đây chính là giải pháp giúp cân bằng hệ vi sinh một cách bền vững, từ đó không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn góp phần duy trì sức khỏe tổng thể lâu dài cho cơ thể.

Khuyến cáo thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang:

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ