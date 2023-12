Lối sống càng hiện đại, GenZ càng gắn bó "như hình với bóng" cùng kết nối 4G

Gen Z - Thế hệ kỹ thuật số đích thực

Do hầu hết được tiếp xúc và sử dụng công nghệ từ nhỏ, thế hệ Gen Z (sinh ra trong những năm từ 1997 đến 2012), mang trong mình những đặc điểm độc nhất như khả năng tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, coi công nghệ là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống cũng như có khả năng nắm bắt và sáng tạo trong việc ứng dụng các công nghệ mới.

Theo báo cáo của Global Web Index 2022, 98% Gen Z sở hữu điện thoại thông minh, và trung bình họ nhận được chiếc đầu tiên ở độ tuổi 10,1. Khoảng 64% Gen Z cho biết họ luôn kết nối trực tuyến và 57% cảm thấy thiếu an toàn khi không có điện thoại di động bên mình còn hơn cả khi không có ví. Cũng trong báo cáo này, Gen Z trung bình dành 4 giờ và 9 phút mỗi ngày trên điện thoại di động, lâu nhất trong tất cả các thế hệ.

Điện thoại thông minh và kết nối 4G là phương tiện "không thể tách rời"

Không chỉ dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, Gen Z giờ đây hiện diện thường xuyên trên hầu hết các nền tảng số. Công ty nghiên cứu thị trường Statista mới đây đã thông báo, Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng người chơi game trên di động cao nhất thế giới, với 85% số người tham gia khảo sát. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra, các yếu tố giải trí như xem video (81%) và chơi trò chơi trực tuyến (60%) xếp hạng cao nhất trong các hoạt động sử dụng thiết bị di động hàng ngày.

Covid 19 cũng đã tạo nên một "cú hích" thay đổi hành vi và mở ra những tiềm năng vô hạn của nền tảng số khi giờ đây mọi người đều có thể trao đổi, thảo luận, học tập trực tuyến… Hàng loạt công cụ trực tuyến cũng đã ra đời và được Gen Z đón nhận, ứng dụng rộng rãi để giúp lên lịch trình và quản lý những việc cần hoàn thành ngay trên điện thoại.

GenZ giờ có thể sẵn sàng "vác balo lên và đi" mà không ngần ngại nhờ ứng dụng Google Maps chỉ đường 24/7 hay các ứng dụng gọi xe công nghệ nhanh chóng và thuận tiện. Với lối sống lành mạnh và quan tâm nhiều hơn tới các vấn đề sức khỏe, họ cũng sẵn sàng trải nghiệm các tiện ích công nghệ mới như khám bệnh online, mua thuốc trực tuyến từ xa.

Rõ ràng, điện thoại thông minh có kết nối internet 4G đã trở thành vật bất ly thân, hành trang bên mình của GenZ để cùng họ khám phá và tận hưởng cuộc sống hiện đại năng động đầy màu sắc.

Nhu cầu hiện diện thường trực trên nền tảng số dẫn đến nhu cầu mạnh mẽ về data 4G

GenZ là thế hệ đầu tiên chưa từng trải qua cuộc sống thiếu mạng internet. Nếu GenY và GenX đã quá quen thuộc với dòng tín hiệu 2G-3G tốc độ chậm, với những thiết bị cồng kềnh thì GenZ đã tiếp cận từ rất sớm với khái niệm 4G, LTE và trải nghiệm "upload- download" chỉ khoảng vài giây.

Thế hệ này sống và trải nghiệm trong một môi trường internet mạnh và tốc độ cao, cùng với đó là sự tiện lợi mà điện thoại thông minh mang lại. Chính vì lý do đó, họ cũng có yêu cầu khá khắt khe với các nhà cung cấp dịch vụ về ưu đãi viễn thông, chất lượng đường truyền cùng với các tiện ích khác về giải trí, tiêu dùng.

Nắm bắt xu hướng về nhu cầu tiêu dùng data dung lượng lớn, hàng loạt nhà mạng lớn nhỏ trong năm 2023 đã ra mắt các gói cước viễn thông với ưu đãi miễn phí dung lượng truy cập mạng xã hội: Youtube, Facebook, TikTok… Tuy nhiên, mạng xã hội chỉ là một trong các nhu cầu sử dụng data hàng ngày của thế hệ trẻ bên cạnh rất nhiều hoạt động khác.

Kết luận

Data 4G đã tạo nên sự thay đổi toàn diện so với internet ADSL hay mạng viễn thông 2G, 3G cũ; mang đến trải nghiệm nhanh chóng, ổn định giúp GenZ tận dụng tối đa các tiện ích công nghệ để khai mở tiềm năng của bản thân, thỏa sức tận hưởng và làm chủ cuộc sống số.