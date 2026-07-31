Lôi sách vở ra học Hoa hậu Đỗ Hà nghệ thuật nịnh chồng, khéo thế này bảo sao nhà chồng cưng chiều

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải một video ngắn bắt trend "Top những điều xứng đáng nhất" trên trang cá nhân. Chỉ sau khoảng hai ngày, clip đã thu về 779.400 lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác, trở thành một trong những nội dung viral nhất của nàng hậu kể từ khi cô chuyển sang lối sống kín tiếng sau hôn lễ.

Danh sách 5 điều mà Đỗ Thị Hà cho là xứng đáng nhất ở thời điểm hiện tại thực ra rất đời thường: Du lịch Nhật Bản, đắp mặt nạ mỗi ngày, chăm chỉ nấu ăn và siêng ăn cơm nhà hơn, ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Nhưng đứng đầu bảng, ở vị trí số 1, chỉ có hai chữ ngắn gọn mà cô nhấn mạnh thêm một lần nữa bằng giọng nói: "Chồng. Chồng mình."

Chính hai chữ đó đã đẩy phần bình luận thành một cuộc trò chuyện rôm rả giữa nàng hậu và khán giả.

Một tài khoản để lại bình luận trêu chọc rằng cô nịnh chồng quá đáng yêu, kèm loạt biểu tượng trái tim. Bình luận này nhận về hơn 760 lượt thích. Đỗ Thị Hà đáp lại đúng bốn chữ, kèm ảnh chú mèo cam mặt tỉnh bơ: "Không nịnh, nói thiệtttt". Phần trả lời của cô hút thêm 263 lượt thích, và không ít người vào bình luận phía dưới để bày tỏ rằng họ tin cô nói thật.

Đoạn clip thu hút của Đỗ Hà

Bình luận được yêu thích nhất lại đến từ một khán giả tinh ý hơn. Người này cho rằng cả danh sách thực chất là một lời nhắc nhở gói ghém rất khéo gửi tới ông xã: Nhắc chồng đưa đi du lịch Nhật Bản, mua mặt nạ cho vợ, siêng nấu ăn và ăn cơm ở nhà, bớt công việc lại và ngủ đủ 8 tiếng. Bình luận này nhận tới hơn 2.400 lượt thích, biến nó thành cách đọc được đông đảo khán giả đồng tình nhất. Đỗ Thị Hà phản hồi bằng ba chữ chối bay chối biến kèm biểu tượng mặt đỏ: "Không có mừ", và câu trả lời ấy tiếp tục thu về gần 400 lượt thích.

Một bình luận khác nhắc tới chuyện cô nấu ăn và ăn cơm nhà nhiều nên trông đầy đặn hơn trước. Lần này nàng hậu không cãi, chỉ để lại một chữ "Hụ" kèm ảnh mèo hồng khóc, kiểu phản ứng rất hợp với văn hóa TikTok và cũng là điều khiến khán giả thấy cô gần gũi.

Điều đáng chú ý là ngoài vị trí số 1 dành cho chồng, ba trong số bốn hạng mục còn lại đều xoay quanh chuyện chăm sóc bản thân và vun vén tổ ấm. Chi tiết "chăm chỉ nấu ăn và siêng ăn cơm nhà hơn" được nhiều người xem là minh chứng cho hình ảnh một cô gái ngày càng ra dáng người vợ biết lo cho gia đình, thay vì hình ảnh hoa hậu bận rộn với sự kiện và thảm đỏ như giai đoạn trước.

Thực tế, chuyện bếp núc từ lâu đã là điểm cộng của Đỗ Thị Hà trong mắt khán giả. Ngay trong hôn lễ, doanh nhân Nguyễn Viết Vương từng nhắc tới sự đảm đang của cô như một trong những điều khiến anh ấn tượng. Sau đám cưới, nàng hậu cũng rời vị trí lãnh đạo tại một thẩm mỹ viện để đồng hành cùng các hoạt động của gia đình chồng, trong đó có nhiều chương trình thiện nguyện.

Sự tiết chế ấy khiến mỗi lần cô xuất hiện trên mạng xã hội đều được chú ý nhiều hơn bình thường. Từ đầu năm nay, bức ảnh cô diện áo dài đón Tết bên ông xã đã thu hút hơn 200.000 lượt tương tác, và giờ là đoạn clip 20 giây gần chạm mốc 800.000 lượt xem.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi mới 19 tuổi và lọt top 13 Miss World 2021. Cô cũng từng ngồi ghế giám khảo Miss World Vietnam 2023 và Hoa hậu Việt Nam 2024.

Chồng cô, doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, hơn cô 7 tuổi, là con trai của doanh nhân Nguyễn Viết Hải và giữ vai trò điều hành tại tập đoàn Sơn Hải. Cả hai tổ chức hôn lễ tại Quảng Trị ngày 21/10/2025 và tại Hà Nội ngày 9/11/2025 sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Tháng 3 năm nay, anh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ tín nhiệm 91,47%, và là đại biểu trẻ nhất trong danh sách trúng cử.

Gần 9 tháng sau đám cưới, giữa lúc khán giả vẫn liên tục đồn đoán về chuyện tin vui, nàng hậu chọn cách trả lời gián tiếp bằng một danh sách 5 điều rất giản dị, trong đó thứ xứng đáng nhất lại là điều không cần mua bằng tiền.