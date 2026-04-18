Một tin nhắn của một ông bố ở Hà Nội gửi cô giáo ngắn gọn nhưng đọc qua khiến không ít phụ huynh "cười ra nước mắt". Ông nhờ cô động viên nhẹ nhàng, vì ở nhà thì "nhịn con như nhịn cơm sống". Cuối tin nhắn còn là một câu vừa thương vừa bất lực: “Anh cố nhịn nó 2 tháng nữa thôi…”.

Chỉ một đoạn hội thoại ngắn, nhưng lại chạm đúng tâm trạng của rất nhiều gia đình có con chuẩn bị thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

Có người nói vui, đây là giai đoạn mà vai trò của cha mẹ chuyển từ "người quản lý" sang "người giữ không khí".

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập từ lâu đã không còn là câu chuyện riêng của học sinh.Theo số liệu từ Sở GD-ĐT Hà Nội, kết thúc năm học 2025-2026 toàn TP có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. 124 trường THPT công lập ở Hà Nội tuyển gần 81.500 học sinh lớp 10, tỷ lệ trúng tuyển chỉ 55%, thấp nhất trong vài năm qua. Điều đó khiến kỳ thi vào lớp 10 trở thành một trong những “cột mốc căng thẳng” đầu đời của nhiều đứa trẻ.

Nhưng áp lực không chỉ nằm ở con.

Nó lan sang cả cha mẹ, len vào từng bữa cơm, từng câu nói, từng cái thở dài rất khẽ trong nhà. Nhiều phụ huynh thừa nhận, càng gần ngày thi, họ càng phải "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" với chính con mình. Không phải vì nuông chiều mà vì hiểu rằng chỉ một lời nặng nhẹ cũng có thể khiến con thêm căng thẳng.

Có người nói vui, đây là giai đoạn mà vai trò của cha mẹ chuyển từ "người quản lý" sang "người giữ không khí". Giữ cho căn nhà đủ yên, đủ nhẹ, đủ an toàn để con không thấy mình đang phải “chiến đấu” một mình.

Trong những bình luận dưới câu chuyện, không khó để bắt gặp sự đồng cảm. Người thì kể "giờ cũng đang phải nhịn con", người khác đùa "nhịn đến hết đại học luôn", có người lại thở dài: "Hóa ra nhà nào cũng giống nhà nào".

Sự giống nhau ấy không nằm ở điểm số, không nằm ở việc con học giỏi hay không, mà ở một điều rất chung: ai cũng đang cố gắng hết sức theo cách của mình.

Có những đứa trẻ tự lập, tự học, mục tiêu rõ ràng. Nhưng cũng có những em chênh vênh, áp lực, dễ cáu gắt hơn bình thường. Và khi đó, sự "nhịn" của cha mẹ đôi khi không phải là yếu đuối, mà là một cách yêu.

Yêu theo kiểu lùi lại một bước, để con có không gian tự cân bằng. Yêu theo kiểu chọn nói ít đi, để con đỡ bị tổn thương. Yêu theo kiểu chấp nhận rằng, không phải lúc nào con cũng hoàn hảo, đặc biệt là trong những giai đoạn nhiều áp lực.

Kỳ thi vào lớp 10, suy cho cùng, chỉ kéo dài vài ngày. Nhưng cảm giác căng thẳng, lo lắng, kỳ vọng thì đã tích tụ suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước đó. Với một đứa trẻ 14-15 tuổi, đó là một hành trình không hề nhẹ.

Và có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là con đỗ vào trường nào mà là con đi qua giai đoạn này như thế nào. Đi qua mà vẫn giữ được sự tự tin. Đi qua mà không thấy mình "kém cỏi" nếu chẳng may kết quả không như ý. Đi qua mà vẫn cảm nhận được gia đình là nơi an toàn, không phải là nơi gia tăng áp lực.

Sau tất cả, điều con cần nhất trong giai đoạn này không phải là thêm một lời nhắc học bài, mà là một cảm giác: dù thế nào, bố mẹ vẫn ở đó, nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

Ảnh minh hoạ

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm nay diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5. Thí sinh dự thi ba môn: ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Trong đó toán và ngữ văn thi tự luận (120 phút/môn), ngoại ngữ thi trắc nghiệm (60 phút/môn). Riêng thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày 1/6.

Từ ngày 19 đến 22/6 dự kiến công bố điểm bài thi trên cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội và Cổng tuyển sinh đầu cấp của TP. Đồng thời các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo cho học sinh có nhu cầu đến ngày 25-6.

Chậm nhất ngày 25/6 các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh cho học sinh. Từ 13h30 ngày 25 đến hết ngày 27/6, các trường THPT xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.