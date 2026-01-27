Lời nhắn gửi trước buổi họp phụ huynh gây sốt: Khéo thế này, ai nỡ mắng?

Trước giờ họp phụ huynh, nhiều gia đình bước vào trạng thái… căng thẳng nhẹ. Không khí trong nhà thường lặng lẽ hơn thường ngày, ánh mắt cha mẹ nhìn con có phần “đoán già đoán non”, còn lũ trẻ thì im ắng một cách đáng ngờ. Nhưng có lẽ, chỉ cần một mảnh giấy nhỏ như bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, mọi áp lực bỗng dịu lại.

Trên tờ giấy hồng phấn là nét chữ non nớt nhưng ngay ngắn: “Mẹ đi họp, mẹ nhớ bình tĩnh khi về nhà nha mẹ. Có chi không tốt thì mẹ nói nhẹ với con thôi nha. Yêu mẹ! Nam Mô A Di Đà Phật. Tĩnh tâm, hiền lành, dịu dàng, thân mến, may mắn sẽ đến, nếu bạn yêu thương con cái của mình".

Con chỉ mong được lắng nghe trong sự bình tĩnh và yêu thương.

Một đứa trẻ biết lo cho cảm xúc của mẹ, biết sợ mẹ buồn, mẹ giận nhưng vẫn tin rằng mẹ sẽ yêu thương mình. Trong lời nhắn ấy, không có trách móc, không có đổ lỗi hay chống chế. Chỉ là một lời nhắc nhỏ: “Mẹ ơi, nếu có gì chưa ổn, mình nói nhẹ với nhau nhé”. Đọc xong, không ít phụ huynh bật cười: con mình mà viết được thế này thì… họp xong có nỡ cho "ăn chổi" không nhỉ?

Nhiều phụ huynh thừa nhận, đọc đến câu “mẹ nhớ bình tĩnh khi về nhà” là đã thấy… mềm lòng. Bởi làm cha mẹ, ai cũng từng có khoảnh khắc đi họp về với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn: lo lắng, thất vọng, sốt ruột, thậm chí là tức giận. Và không phải lúc nào những cảm xúc đó cũng được xử lý khéo léo trước mặt con.

Đứa trẻ trong câu chuyện này, bằng cách rất riêng của mình đã gửi đi một thông điệp quan trọng: con không trốn tránh, cũng không chống đối. Con chỉ mong được lắng nghe trong sự bình tĩnh và yêu thương. Một mong muốn tưởng như rất nhỏ, nhưng lại không phải gia đình nào cũng dễ thực hiện.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người lớn phải giật mình nhìn lại: từ bao giờ, họp phụ huynh trở thành “phiên tòa”, nơi cha mẹ mang tâm thế đi nhận bản án thay cho con? Trong khi điều trẻ con cần nhất sau mỗi buổi họp không phải là một trận mắng mà là một cuộc trò chuyện: con đang gặp khó ở đâu, con cần giúp gì, và bố mẹ có thể đồng hành thế nào.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia tâm lý, những đứa trẻ biết diễn đạt cảm xúc, biết dùng lời lẽ để “xin” sự dịu dàng từ cha mẹ thường là những đứa trẻ đã quen được lắng nghe. Chúng hiểu rằng, nói ra nhu cầu của mình không phải là sai và tình yêu không đồng nghĩa với la mắng hay trừng phạt.

Có lẽ vì thế, mảnh giấy nhỏ ấy không chỉ khiến người ta bật cười, mà còn nhắc rằng, đôi khi điều làm nên một đứa trẻ ngoan không phải là bảng điểm toàn số 10 mà là khả năng giữ được sự tử tế và kết nối trong gia đình.

Và biết đâu, sau buổi họp hôm đó, thay vì tiếng chổi chà hay roi vọt, căn bếp nhà em nhỏ lại vang lên một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Mẹ kể con nghe cô giáo nói gì, con kể mẹ nghe mình đã cố gắng ra sao. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để buổi họp phụ huynh không còn là nỗi ám ảnh mà trở thành một dấu mốc của sự lớn lên cho cả con và cha mẹ.