Lời nhắc nhở: Cho dù bạn LƯỜI đến đâu cũng ĐỪNG ném 3 thứ này vào máy giặt - Hỏng đồ đã đành, còn dễ khổ cả máy

Máy giặt có lẽ là một trong những thiết bị giúp mọi người tiết kiệm công sức rõ rệt nhất trong nhà. Quần áo bẩn chỉ cần phân loại, cho vào lồng giặt, chọn chương trình phù hợp rồi chờ máy xử lý. Cũng vì quá tiện nên lâu dần nhiều người hình thành một suy nghĩ khá đơn giản, món nào bẩn mà nhét vừa vào máy thì cứ để máy giặt. Thực tế lại không đơn giản như vậy. Có những món dễ co rút, biến dạng khi chịu tác động của nước và chuyển động trong lồng giặt. Một số thứ khác khi ngấm nước trở nên rất nặng, có thể khiến máy mất cân bằng hoặc vượt quá tải trọng cho phép. Vì thế, trước khi tiện tay cho mọi thứ vào máy, có 3 nhóm đồ gia đình nên đặc biệt thận trọng.

1. Áo len, áo cashmere không có hướng dẫn cho phép giặt máy

Áo len và cashmere thường khiến người dùng ngại giặt tay bởi chất liệu dày, khi ngấm nước lại càng khó xử lý. Thấy máy giặt nhà mình có chế độ dành cho đồ len, nhiều người liền cho áo vào giặt như quần áo thông thường. Tuy nhiên, không phải chiếc áo len nào cũng được phép giặt máy. Sợi len có cấu trúc đặc biệt, khi kết hợp độ ẩm, nhiệt độ và tác động cơ học không phù hợp có thể xảy ra hiện tượng co và kết lại, khiến chiếc áo sau khi giặt nhỏ đi, dày hơn hoặc mất phom. Cashmere cũng là chất liệu cần được chăm sóc cẩn thận, vì vậy một lần giặt sai cách hoàn toàn có thể khiến món đồ đắt tiền không còn mặc đẹp như trước.

Cách xử lý an toàn nhất là xem nhãn chăm sóc trên chính chiếc áo trước khi giặt. Nếu nhà sản xuất yêu cầu giặt khô thì nên làm theo hướng dẫn đó; nếu cho phép giặt tay, mọi người có thể dùng nước mát cùng chất giặt phù hợp với len, thao tác nhẹ nhàng và tránh vò xoắn mạnh. Sau khi làm sạch, nên ép bớt nước một cách nhẹ nhàng rồi trải áo trên mặt phẳng để làm khô, thay vì treo một chiếc áo len đang nặng nước lên móc khiến phom áo dễ bị kéo giãn. Trường hợp nhãn áo cho phép giặt máy thì mới sử dụng chương trình phù hợp theo đúng hướng dẫn, chứ không nên mặc định cứ có chế độ đồ len là chiếc áo nào cũng cho vào được.

2. Giày thể thao chưa kiểm tra hướng dẫn vệ sinh

Giày bẩn thường khó làm sạch hơn quần áo nên chuyện cho thẳng vào máy giặt nghe rất hấp dẫn. Chỉ cần bỏ được công đoạn ngồi chà từng chiếc đã đủ khiến nhiều người muốn thử. Tuy nhiên, giày thể thao ngày nay có cấu tạo rất khác nhau, từ vải, lưới, da, da lộn cho đến các chi tiết được dán keo, lớp đệm và vật liệu tạo phom. Quá trình ngâm nước, quay và va đập có thể không phù hợp với một số đôi, khiến bề mặt hư hỏng, chi tiết bong ra hoặc đôi giày mất phom. Chưa kể đất cát, sỏi nhỏ bám dưới đế nếu không được loại bỏ trước cũng sẽ đi thẳng vào máy, còn dây giày và các chi tiết rời có thể gây thêm phiền toái trong quá trình giặt.

Bởi vậy, đừng lấy một quy tắc áp dụng cho tất cả giày thể thao. Trước tiên, bạn nên kiểm tra hướng dẫn của hãng đối với đúng đôi giày đang sử dụng. Nếu không được phép giặt máy, hãy tháo dây và lót giày nếu có thể, phủi sạch đất cát rồi vệ sinh bằng tay theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với những đôi được xác nhận có thể giặt máy, vẫn cần làm sạch bùn đất trước, tháo các bộ phận rời khi được khuyến nghị và chọn chương trình phù hợp. Riêng giày da, da lộn hay những chất liệu nhạy cảm với nước càng không nên tùy tiện cho vào máy chỉ vì muốn tiết kiệm vài phút chà rửa.

3. Thảm và tấm lót dày, nặng, hút nhiều nước

Đây mới là nhóm đồ rất dễ khiến người dùng đánh giá sai khả năng của máy giặt. Một tấm thảm lúc khô có thể không quá nặng và vẫn nhét vừa lồng giặt, từ đó tạo cảm giác rằng máy hoàn toàn có thể xử lý. Nhưng nhét vừa không đồng nghĩa với giặt được. Khi ngấm nước, một số loại thảm và tấm lót có khả năng giữ lượng nước lớn nên trọng lượng tăng đáng kể. Nếu tổng tải vượt giới hạn của máy hoặc đồ dồn lệch về một phía, máy có thể khó quay, rung mạnh hoặc mất cân bằng, đặc biệt trong giai đoạn vắt.

Ngoài trọng lượng, mọi người còn phải để ý cấu tạo của tấm thảm. Một số loại có lớp đế cao su, keo hoặc vật liệu đặc biệt không phù hợp với giặt máy; khi lớp đế đã lão hóa, việc giặt không đúng cách còn có thể khiến nó bong, nứt hoặc vỡ vụn. Vì vậy, với thảm lớn và nặng, đừng chỉ nhìn kích thước lồng giặt rồi quyết định. Hãy kiểm tra nhãn chăm sóc, khối lượng giặt cho phép của máy và hướng dẫn từ nhà sản xuất. Những tấm quá lớn hoặc không được phép giặt máy nên được vệ sinh theo phương pháp phù hợp hoặc mang đến dịch vụ chuyên xử lý thảm. Với thảm nhỏ được phép giặt máy, cũng cần bảo đảm tổng tải nằm trong giới hạn của thiết bị.

Nhét vừa không có nghĩa là giặt được

Máy giặt ngày càng có nhiều chương trình chuyên biệt, nhưng không chương trình nào có thể thay thế hoàn toàn việc đọc nhãn chăm sóc của món đồ và hướng dẫn sử dụng của chính chiếc máy. Cùng là áo len nhưng chiếc này có thể giặt máy, chiếc khác chỉ được giặt tay; cùng là giày thể thao nhưng vật liệu và cách vệ sinh có thể hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, trước một món đồ lạ, hãy dành vài phút kiểm tra thay vì thử vận may bằng một vòng giặt. Tiết kiệm được chút công sức nhưng làm hỏng món đồ, thậm chí khiến máy phải hoạt động trong điều kiện không phù hợp thì cuối cùng người mất thời gian và tiền bạc vẫn là mình.