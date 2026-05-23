Lời khuyên với những nhà đang dùng tủ thờ

Trong nhiều gia đình Việt, tủ thờ là lựa chọn quen thuộc, đặc biệt ở nhà phố, nhà có phòng thờ riêng hoặc phòng khách rộng. So với bàn thờ treo, tủ thờ tạo cảm giác vững chãi hơn, có mặt bàn rộng để bày bát hương, lọ hoa, chén nước, đèn thờ, mâm lễ. Phần tủ hoặc ngăn kéo bên dưới cũng giúp gia đình cất giữ những vật dụng phục vụ việc thờ cúng.

Tuy nhiên, chính vì có nhiều không gian hơn, tủ thờ cũng dễ bị sử dụng sai cách. Không ít gia đình bày quá nhiều đồ trên mặt bàn thờ, tận dụng ngăn tủ dưới để cất vàng mã, nến, bật lửa, diêm, túi nylon hoặc đồ sinh hoạt không liên quan. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến sự trang nghiêm và an toàn của khu vực thờ cúng.

Khi nào nên chọn tủ thờ thay vì bàn thờ treo?

Tủ thờ không phải lựa chọn bắt buộc với mọi gia đình. Loại bàn thờ này phù hợp hơn với những ngôi nhà có không gian đủ rộng, có phòng thờ riêng hoặc một góc thờ cúng cố định, thông thoáng. Với những gia đình thường xuyên cúng giỗ, rằm, mùng một hoặc ngày Tết, mặt bàn rộng của tủ thờ giúp việc bày biện mâm lễ, lọ hoa, đĩa quả, bộ chén nước thuận tiện hơn.

Một điểm thực tế khác là tủ thờ thường phù hợp với gia đình có người lớn tuổi. Bàn thờ treo thường đặt cao, mỗi lần lau dọn, thay nước, cắm hoa hoặc thắp hương có thể phải dùng ghế, thang nhỏ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã, nhất là trong không gian hẹp.

Dù vậy, với căn hộ nhỏ, phòng khách chật, lối đi hẹp hoặc gia đình thuê nhà, thường xuyên thay đổi chỗ ở, bàn thờ treo có thể là phương án gọn gàng hơn. Việc chọn tủ thờ hay bàn thờ treo nên dựa trên diện tích, nhu cầu sử dụng và sự thuận tiện lâu dài, thay vì chỉ chọn theo cảm tính.

Đừng biến gầm tủ thờ thành “kho chứa đồ”

Với tủ thờ, khu vực dễ bị bỏ qua nhất lại là phần bên dưới. Nhiều gia đình tận dụng ngăn tủ hoặc gầm tủ thờ để cất đủ loại đồ. Về mặt thẩm mỹ, điều này khiến không gian thờ cúng trở nên lộn xộn. Về mặt an toàn, đây cũng là điểm cần đặc biệt chú ý.

Khu vực dưới tủ thờ chỉ nên dùng để cất các vật dụng riêng cho việc thờ cúng, với số lượng vừa phải, được sắp xếp gọn gàng và khô ráo. Gia đình không nên đặt chổi lau nhà, giày dép, đồ cá nhân, giấy tờ linh tinh hoặc các vật dụng sinh hoạt hằng ngày ở khu vực này.

Đặc biệt, không nên tích trữ quá nhiều vàng mã, nến, bật lửa, diêm trong tủ thờ. Theo khuyến cáo của Công an Thanh Hóa về phòng cháy trong thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã, nhiều vụ cháy có thể xuất phát từ việc bố trí nơi thắp hương không bảo đảm khoảng cách an toàn, để nhiều vật liệu dễ cháy gần khu vực có nguồn lửa.

Công an tỉnh Ninh Bình cũng khuyến cáo khi thắp hương, đèn dầu, lư hương, nến cần được đặt chắc chắn trên vật không cháy, cách xa vật dễ cháy; trên bàn thờ nên bố trí ít vật liệu dễ cháy. Lưu ý này đặc biệt cần thiết với các gia đình dùng tủ thờ, bởi bản thân tủ thường làm bằng gỗ, lại có thêm ngăn chứa phía dưới.

Giữ tủ thờ sạch, thoáng và an toàn khi thắp hương

Mặt tủ thờ rộng nhưng không nên vì thế mà đặt quá nhiều đồ. Đồ thờ cần được sắp xếp gọn gàng, có khoảng cách an toàn giữa bát hương, đèn, nến và các vật dễ cháy như hoa khô, giấy, vải, rèm, vàng mã.

Gia đình cũng nên tránh thói quen thắp hương, nến rồi rời khỏi nhà. Theo khuyến cáo của Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, không nên thắp nhang, đèn, nến khi trong nhà không có người trông coi; bàn thờ cần đặt nơi thông thoáng, không sát trần và không ở nơi có gió thổi trực tiếp.

Bên cạnh đó, bát hương cần được rút bớt chân nhang và vệ sinh định kỳ. Chân nhang để quá dày không chỉ khiến bàn thờ kém gọn mà còn làm tăng nguy cơ bắt lửa nếu tàn hương rơi hoặc lửa lan vào các chân nhang khô.

Với những mẫu tủ thờ hiện đại có đèn led, đèn trang trí hoặc ổ cắm phía sau, hệ thống điện cũng cần được kiểm tra thường xuyên. Dây điện bị ép sát tường, bị gấp, hở, lão hóa hoặc đặt gần giấy, vàng mã đều có thể tiềm ẩn nguy cơ chập cháy.