Ớt là một trong những loại cây rất gần gũi với các gia đình Việt. Cây không chiếm quá nhiều diện tích, có thể trồng trực tiếp xuống đất hoặc trong chậu, đến khi sai quả còn tạo thêm màu sắc cho khoảng sân, ban công. Đặc biệt, cảm giác cần vài quả ớt để pha nước chấm hay nấu ăn rồi chỉ việc bước ra ngoài hái khiến nhiều người thích duy trì vài cây quanh nhà. Dù tương đối dễ trồng, cây ớt vẫn cần một số điều kiện cơ bản để phát triển khỏe và cho quả đều. Nếu gia đình bạn cũng đang có một vài cây ớt, dưới đây là những điều đơn giản nhưng đáng lưu ý.

1. Đừng để cây ớt ở nơi quá thiếu nắng

Nếu có một điều cần ưu tiên khi chọn chỗ đặt cây ớt thì đó là ánh sáng. Đây là loại cây ưa nắng, vì vậy những vị trí ngoài sân, ban công, sân thượng hoặc khoảng đất nhận được nhiều ánh sáng thường phù hợp hơn một góc bị che kín suốt ngày. Khi thiếu sáng kéo dài, cây có thể vươn yếu, phát triển kém và khả năng ra hoa, đậu quả cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy, nếu cây ớt nhà bạn trồng trong chậu, thỉnh thoảng hãy để ý xem vị trí hiện tại có đang bị mái che, cây lớn hoặc công trình xung quanh chắn nắng quá nhiều hay không. Tuy nhiên, với những đợt nắng nóng gay gắt, cây trồng trong chậu nhỏ cũng có thể mất nước nhanh hơn cây trồng dưới đất. Lúc này, gia đình nên quan sát tình trạng thực tế của cây và đất thay vì mặc định rằng càng phơi nắng nhiều càng tốt.

2. Tưới đủ nước nhưng đừng để đất lúc nào cũng ướt sũng

Có cây ngay trước mắt, nhiều người hình thành thói quen sáng hoặc chiều đều tiện tay tưới nước. Tuy nhiên, cây ớt cần nước không đồng nghĩa với việc đất phải luôn trong tình trạng ướt đẫm. Trước khi tưới, mọi người có thể kiểm tra độ ẩm của đất. Nếu đất vẫn còn ẩm thì chưa nhất thiết phải bổ sung thêm nước ngay. Đặc biệt với cây trồng trong chậu, lỗ thoát nước phía dưới cần thông thoáng để lượng nước dư có đường thoát ra ngoài, tránh tình trạng nước đọng lâu quanh bộ rễ. Tần suất tưới cũng không nên áp dụng cứng nhắc quanh năm. Ngày nắng nóng, đất trong chậu có thể khô nhanh; ngược lại, những ngày mưa hoặc thời tiết mát, cây có thể cần ít nước hơn. Quan sát đất và cây vẫn là cách đơn giản nhất để điều chỉnh.

3. Cây cao, sai nhiều quả thì nên có cọc đỡ

Một cây ớt nhỏ ban đầu có thể tự đứng khá vững, nhưng khi cây lớn dần, phân nhiều cành và bắt đầu mang nhiều quả, trọng lượng phía trên cũng tăng lên. Gặp thêm mưa lớn hoặc gió mạnh, một số cây có thể bị nghiêng, cành trĩu xuống, thậm chí gãy. Nếu thấy thân cây đã cao và bắt đầu yếu, gia đình có thể cắm một chiếc cọc phù hợp bên cạnh rồi cố định cây nhẹ nhàng. Không cần buộc quá chặt bởi thân cây vẫn cần không gian để phát triển. Với những chậu ớt đặt ngoài ban công hay sân thượng, ngoài bản thân cây, mọi người cũng nên kiểm tra độ chắc chắn của chậu. Chậu cần được đặt trên bề mặt ổn định, tránh những vị trí dễ bị xô đổ khi có gió mạnh.

4. Thỉnh thoảng hãy nhìn kỹ lá và ngọn cây

Không cần ngày nào cũng kiểm tra từng chiếc lá, nhưng khi tưới nước hoặc hái ớt, gia đình có thể tiện quan sát cây một chút. Những phần non của cây và mặt dưới lá là những vị trí đáng chú ý bởi một số loại côn trùng gây hại có thể xuất hiện tại đây. Nếu cây đang xanh tốt bỗng có nhiều lá quăn, vàng, xuất hiện đốm bất thường hoặc có nhiều côn trùng nhỏ tập trung trên lá, mọi người không nên bỏ mặc cho đến khi tình trạng lan rộng. Cũng không nên vừa thấy lá xấu đã vội phun một loại thuốc bất kỳ. Trước tiên cần xác định nguyên nhân và loại bỏ những phần bị hư hỏng khi phù hợp. Nếu phải sử dụng sản phẩm bảo vệ thực vật, đặc biệt với cây có quả được dùng làm thực phẩm, gia đình nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng đúng hướng dẫn và tuân thủ thời gian cách ly được ghi trên nhãn.

5. Ớt đã đạt độ chín mong muốn thì nên thu hoạch

Một cây chi chít những quả ớt đỏ nhìn khá đẹp mắt nên đôi khi gia đình thích để quả nguyên trên cây. Tuy nhiên, nếu trồng ớt chủ yếu để sử dụng trong bếp, mọi người có thể thu hoạch thường xuyên khi quả đã đạt kích thước và độ chín phù hợp với giống cũng như nhu cầu sử dụng. Ớt không nhất thiết phải chờ đỏ hoàn toàn mới được hái. Nhiều giống có thể thu hoạch khi quả còn xanh hoặc khi đã chuyển sang màu đặc trưng lúc chín. Trong quá trình hái, nếu bắt gặp những quả bị hỏng, thối hoặc có dấu hiệu bất thường, nên loại bỏ thay vì để lâu trên cây. Lá và cành đã khô, hỏng cũng có thể được dọn bớt khi cần thiết để cây gọn gàng, thông thoáng hơn.

Trồng vài cây nhưng cũng nên chăm đều tay

Cây ớt không phải loại cây quá cầu kỳ để một gia đình bình thường phải dành nhiều thời gian chăm sóc mỗi ngày. Thực tế, chỉ cần chọn được vị trí có ánh sáng phù hợp, tưới nước vừa đủ, giữ chậu thoát nước tốt và thường xuyên quan sát cây, mọi người đã có thể hạn chế khá nhiều vấn đề thường gặp. Quan trọng nhất là đừng chăm cây hoàn toàn theo một lịch cố định. Cây ớt trồng dưới đất sẽ khác cây trong chậu, cây ngoài sân cũng chịu điều kiện khác cây trên ban công. Quan sát cây và điều chỉnh theo thời tiết, vị trí trồng vẫn là cách đơn giản nhất để những cây ớt quanh nhà khỏe mạnh và tiếp tục cho quả phục vụ bữa ăn gia đình.