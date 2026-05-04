Phở là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt. Nó được chế biến bằng cách ninh nhỏ lửa để lấy nước dùng từ xương bò, gừng, hành tây và các loại gia vị khác trong nhiều giờ. Sau đó, người bán hàng cho thêm bánh phở, cùng với các loại rau thơm như rau mùi hoặc húng quế. Cuối cùng, cho thịt bò hoặc thịt gà thái mỏng vào rồi thưởng thức.

Quanh năm, nhiều người Việt vẫn giữ thói quen ăn phở. Đặc biệt, nhiều người có thói quen uống cạn nước phở. Tuy nhiên, thói quen này về lâu dài liệu có tốt cho sức khỏe?

Không nên giữ thói quen uống cạn nước phở!

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), phở là món khoái khẩu của nhiều người Việt. Nhiều người ăn hàng ngày không biết chán. Tuy nhiên, món ăn này có mối nguy tiềm ẩn từ nước dùng vì chứa rất nhiều muối.

"Mỗi lần ăn phở mà đều uống cạn nước phở trong bát thì cơ thể nạp rất nhiều muối, vô tình gây hại sức khoẻ", chuyên gia cho hay. Nhiều nghiên cứu chứng minh ăn mặn gây nên các bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, tim mạch, sỏi thận, loãng xương, hen phế quản.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng quốc gia), trung bình lượng muối có trong một bát phở bò chín bình dân là hơn 3-4 g, tập trung chủ yếu ở nước dùng. Điển hình một bát phở bò, nguyên liệu ước lượng khoảng 140g bánh phở, 100g thịt bò, thêm chút hành lá, hành tây, mỡ cùng 350ml nước dùng, cung cấp 350-400 Kcal, kèm theo đó là protein, chất xơ, đường, muối. Lượng chất xơ ít hơn nhiều so với các nhóm khác (chỉ 0,4g), trong khi lượng muối chiếm 3,8 g.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Nếu so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì chỉ với một bát phở, người Việt đã ăn gần đủ lượng muối trong ngày (5g muối). Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần uống hết một bát nước phở vào buổi sáng, cơ thể đã gần như chạm ngưỡng muối khuyến nghị cho cả ngày. Nếu ăn một bát phở như vậy, cùng với các bữa khác trong ngày, nguy cơ thừa muối rất lớn.

Nhiều người cho rằng, nước phở ngọt như vậy thì làm gì có muối? Thực tế, vị mặn trong nước dùng thường bị ẩn giấu bởi vị ngọt từ gia vị, nước hầm xương. Điều này khiến bạn khó nhận ra lượng muối mình nạp vào cơ thể.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Nguyên Viện phó Viện dinh dưỡng quốc gia), ngay cả khi nước dùng không chứa nhiều muối cũng không nên uống cạn nước phở.

Nguyên nhân bởi, nước dùng ninh từ xương và thịt, uống nhiều trong thời gian kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hoá.

Quá trình ninh xương làm giải phóng purin, chất có thể làm tăng acid uric trong máu, từ đó gia tăng nguy cơ mắc bệnh gout nếu tiêu thụ thường xuyên. Bên cạnh đó, chất béo từ tủy và mỡ xương hòa tan vào nước dùng cũng góp phần làm tăng lượng chất béo bão hòa, yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch.

Ngoài ra một số nghiên cứu còn ghi nhận khả năng xuất hiện vi lượng kim loại nặng trong nước hầm xương. Dù ở mức thấp, nhưng việc tích lũy lâu dài vẫn là điều cần cân nhắc.

Không nên ăn phở kéo dài

Mặc dù ăn phở rất ngon, có thể ăn sáng hàng ngày nhưng các chuyên gia khuyên, bạn không nên ăn kéo dài, ngay cả khi không có thói quen uống cạn nước phở.

Nguyên nhân bởi, phở giàu tinh bột nhưng lại thiếu chất xơ cần thiết. Cơ thể không nhận đủ vitamin, khoáng chất. Điều này ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá, gây táo bón.

Việc ăn phở kéo dài do đó cũng có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Bất kể món nào ăn nhiều cũng không tốt. Bạn nên đổi món thường xuyên.

Một số nhóm đối tượng cần đặc biệt thận trọng, bao gồm người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch; người có chức năng thận suy giảm; người đang điều trị bệnh gout hoặc có acid uric cao và người cao tuổi.