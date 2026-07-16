Mùa hè, điều hòa gần như trở thành thiết bị hoạt động nhiều nhất trong mỗi gia đình. Với không ít người, việc bật điều hòa suốt đêm đã trở thành thói quen để có một giấc ngủ dễ chịu hơn trong những ngày oi bức. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về sức khỏe và sử dụng điện năng, cách dùng điều hòa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giấc ngủ, sức khỏe hô hấp cũng như tuổi thọ của thiết bị. Chỉ với vài lưu ý đơn giản, người dùng có thể tận hưởng không gian mát mẻ mà vẫn đảm bảo sự thoải mái và an toàn.

1. Không nên để nhiệt độ quá thấp suốt cả đêm

Nhiều người có thói quen cài điều hòa ở mức 20-22°C vì muốn phòng mát nhanh. Tuy nhiên, khi cơ thể bước vào giấc ngủ sâu, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Nếu phòng quá lạnh, bạn có thể dễ bị lạnh về sáng, thức giấc giữa đêm hoặc cảm thấy mệt mỏi sau khi ngủ dậy. Các chuyên gia thường khuyến nghị nhiệt độ phòng ngủ nên dao động khoảng 26-28°C, kết hợp với quạt gió nhẹ nếu cần để không khí lưu thông tốt hơn.

2. Hãy tận dụng chế độ Sleep nếu điều hòa có hỗ trợ

Hầu hết các dòng điều hòa hiện nay đều được trang bị chế độ Sleep hoặc Night Mode. Chế độ này sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ tăng nhẹ sau vài giờ hoạt động, phù hợp với sự thay đổi thân nhiệt khi ngủ. Điều này không chỉ giúp người dùng ngủ dễ chịu hơn mà còn góp phần tiết kiệm điện năng so với việc duy trì một mức nhiệt thấp trong suốt cả đêm.

3. Đừng quên vệ sinh điều hòa định kỳ

Điều hòa sử dụng thường xuyên nhưng ít được vệ sinh có thể tích tụ bụi bẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng trong màng lọc. Khi máy hoạt động suốt nhiều giờ mỗi đêm, luồng không khí đi qua bộ lọc bẩn có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phòng. Vì vậy, người dùng nên vệ sinh màng lọc định kỳ và bảo dưỡng thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất để máy hoạt động hiệu quả hơn.

4. Bổ sung độ ẩm cho cơ thể

Không khí trong phòng điều hòa thường có độ ẩm thấp hơn bên ngoài, vì vậy nhiều người dễ gặp tình trạng khô da, khô môi hoặc khô mũi sau một đêm ngủ. Để hạn chế tình trạng này, có thể uống đủ nước trong ngày, đặt một cốc nước trong phòng (nếu phù hợp với điều kiện sử dụng), hoặc sử dụng máy tạo ẩm nếu môi trường quá khô. Bên cạnh đó, việc duy trì độ ẩm cho da bằng các sản phẩm dưỡng ẩm cũng là lựa chọn được nhiều người áp dụng.

Sử dụng điều hòa đúng cách sẽ giúp giấc ngủ chất lượng hơn

Điều hòa không phải là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là người dùng lựa chọn mức nhiệt phù hợp, kết hợp vệ sinh thiết bị định kỳ và duy trì không gian phòng ngủ thông thoáng. Bên cạnh việc làm mát, một môi trường ngủ dễ chịu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chất lượng không khí, độ ẩm, chăn ga sạch sẽ và thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng giấc ngủ ngon trong những ngày nắng nóng mà vẫn tiết kiệm điện và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.