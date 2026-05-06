Khi không có kế hoạch, lòng tham gần như sẽ quyết định mọi thứ. Không khó để thấy một kịch bản quen thuộc: giá vàng tăng mạnh, tin tức dày đặc, người xung quanh bắt đầu bàn luận nhiều hơn. Và khi giá quay đầu giảm, không khí lập tức đổi chiều từ kỳ vọng sang lo lắng, nhiều người bắt đầu hỏi nhau có nên bán ra hay không.

Quyết định mua thường đến rất nhanh nhưng lại không đi kèm với câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản: mua để làm gì, giữ bao lâu, khi nào bán. Với người mua lâu năm, đây mới là điểm khác biệt lớn nhất. Họ không bắt đầu bằng việc đoán giá, mà bắt đầu bằng việc xác định kế hoạch.

Không có kế hoạch thì quyết định sẽ bị cảm xúc dẫn dắt

Rất nhiều người mua vàng chỉ vì thấy giá đang tăng. Nhưng khi đã mua xong, họ lại không biết mình đang chờ điều gì. Giá tăng thì muốn chờ thêm, giá giảm thì hoang mang không biết nên giữ hay bán.

Khi không có kế hoạch, mọi quyết định sau đó đều dựa vào cảm xúc tại thời điểm đó. Và cảm xúc thì thay đổi liên tục theo biến động giá. Đây là lý do vì sao nhiều người mua ở lúc hưng phấn và bán ra trong lúc lo sợ.

Người có kinh nghiệm luôn làm ngược lại. Trước khi mua, họ đã xác định rõ mục tiêu và giới hạn của mình. Khi thị trường biến động, họ chỉ việc bám theo kế hoạch đã đặt ra, thay vì phản ứng theo cảm xúc.

Kế hoạch không đảm bảo bạn sẽ có lời, nhưng giúp bạn không sai quá nhiều

Không có kế hoạch nào đảm bảo bạn mua đúng đáy hay bán đúng đỉnh. Nhưng có kế hoạch giúp bạn tránh những sai lầm lớn nhất. Ví dụ đơn giản: xác định trước mức giá hoặc điều kiện để chốt lời, và cả kịch bản nếu thị trường đi ngược lại. Khi những mốc này đã rõ ràng, bạn sẽ không bị cuốn vào việc “chờ thêm một chút nữa” rồi cuối cùng mất luôn phần đã có.

Người mua lâu năm không cố đoán thị trường chính xác. Họ chỉ cố giữ cho mình không rơi vào những tình huống khó kiểm soát.

Lòng tham xuất hiện rõ nhất khi mọi thứ đang thuận lợi

Điểm nguy hiểm là lòng tham không đến lúc bạn đang lỗ, mà đến khi bạn đang có lời hoặc thấy thị trường quá dễ kiếm tiền. Đây là lúc nhiều người bắt đầu phá vỡ kế hoạch ban đầu.

Đã định chốt ở một mức nhất định nhưng lại muốn giữ thêm. Đã phân bổ tiền hợp lý nhưng lại mua thêm vì thấy giá còn tăng. Những thay đổi nhỏ này thường xuất phát từ suy nghĩ “thêm một chút nữa thôi”.

Nhưng thực tế, chính “một chút nữa” đó lại là lúc rủi ro bắt đầu tăng nhanh nhất. Người có kinh nghiệm không phải là người không có lòng tham, mà là người nhận ra nó sớm và không để nó thay đổi kế hoạch đã đặt ra.

Không cần tham gia mọi nhịp tăng nếu chưa sẵn sàng

Một sai lầm khác là nghĩ rằng cứ thấy cơ hội là phải tham gia. Nhưng nếu chưa có kế hoạch rõ ràng, việc đứng ngoài lại là lựa chọn an toàn hơn rất nhiều.

Người mua vàng lâu năm không cảm thấy áp lực phải mua khi giá đang tăng. Họ chấp nhận bỏ qua những nhịp mà mình không hiểu rõ hoặc không chuẩn bị kịp. Vì họ biết, tham gia trong trạng thái chưa sẵn sàng thường dẫn đến những quyết định thiếu kiểm soát.

Vàng vẫn là kênh tích lũy quen thuộc, nhưng không phải cứ tham gia là có kết quả tốt. Sau một thời gian đủ dài, điều tạo ra khác biệt không phải là bạn đã mua bao nhiêu lần, mà là bao nhiêu lần bạn giữ được kỷ luật với kế hoạch của mình.

Và nếu phải rút ra một điều đơn giản: không có kế hoạch, lòng tham sẽ thay bạn quyết định. Còn khi đã có kế hoạch, bạn vẫn có thể sai, nhưng ít nhất sẽ không rơi vào tình huống mất tất chỉ vì một quyết định bốc đồng.