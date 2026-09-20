Lời khuyên cho tất cả các gia đình đã xây bậc tam cấp

Bậc tam cấp là cấu trúc chuỗi các bậc lối đi nối liền giữa phần sân và phần sàn nhà, đóng vai trò làm chiếc cầu nối chuyển tiếp giúp con người di chuyển ra vào ngôi nhà một cách dễ dàng và thuận tiện. Theo quan niệm truyền thống, tên gọi "tam cấp" xuất phát từ ba mốc bậc thềm cơ bản đại diện cho ba yếu tố Thiên, Địa, Nhân trong vũ trụ với mục đích cầu mong sự hòa hợp và mang lại may mắn cho gia chủ.

Tuy nhiên, trong các công trình xây dựng lớn ngày nay, số lượng bậc thềm hoàn toàn có thể được thiết kế nhiều hơn như năm, bảy hoặc chín bậc nhưng bắt buộc phải là số lẻ và tuân theo quy luật tính toán Sinh, Lão, Bệnh, Tử.

(Ảnh minh họa) Nguồn ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Vật liệu cấu thành bậc tam cấp vô cùng đa dạng, thường được xây bằng gạch vữa chắc chắn rồi ốp các loại đá tự nhiên như đá granite, đá marble chịu lực để tăng cường độ bền bỉ và tạo điểm nhấn sang trọng cho mặt tiền.

Bên cạnh giá trị công năng cốt lõi, bộ phận này còn đóng vai trò như một giải pháp kiến trúc quan trọng giúp tôn cao vóc dáng của ngôi nhà, mang lại vẻ đẹp bề thế, cân đối và bảo vệ không gian sống khỏi nguy cơ ngập lụt trong mùa mưa bão.

Dưới đây là những lời khuyên thiết thực cho các gia đình có xây bậc tam cấp để việc sử dụng được thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn.

1. Kiểm tra độ trơn trượt và xử lý bề mặt đá ốp

Bậc tam cấp là khu vực lộ thiên ngoài trời chịu tác động trực tiếp của mưa nắng nên vấn đề trơn trượt cần được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Nếu bề mặt bậc tam cấp được ốp bằng các loại đá mài bóng bẩy, bạn cần chủ động dán thêm các dải băng keo chống trượt chuyên dụng hoặc thuê thợ đến băm nhám, xẻ rãnh đuôi cá ở rìa cạnh bậc. Việc tạo độ ma sát này vô cùng cần thiết đối với những gia đình có người già và trẻ nhỏ di chuyển, nhất là trong mùa mưa ẩm hoặc khi bước từ ngoài sân ướt vào trong nhà.

2. Theo dõi hiện tượng sụt lún và nứt vỡ kết cấu

Do bậc tam cấp thường được xây dựng sau cùng và nằm tách biệt với kết cấu móng chính của ngôi nhà nên bộ phận này rất dễ bị sụt lún hoặc nứt gãy theo thời gian. Do đó, bạn cần định kỳ rà soát các đường mạch vữa và các góc cạnh tiếp giáp giữa bậc với tường nhà để kịp thời phát hiện các vết nứt chân chim mới xuất hiện.

Ngoài ra, nếu thấy bậc tam cấp có dấu hiệu bị nghiêng lệch hoặc bong tróc đá ốp, gia đình phải tiến hành thuê thợ cạy bỏ lớp cũ, gia cố đầm chặt lại nền cát đất phía dưới rồi mới trát vữa cố định lại nhằm tránh rủi ro sập lún nặng hơn.

3. Vệ sinh đúng cách để bảo vệ tuổi thọ vật liệu

Bề mặt đá ốp bậc tam cấp dẫu có độ cứng cao nhưng vẫn có thể bị ố mờ, trầy xước và mất đi độ sang trọng nếu gia đình bảo trì sai phương pháp. Khi lau chùi bụi bẩn hay bùn đất bám vào thềm nhà, bạn chỉ nên sử dụng chổi mềm và nước lau sàn trung tính, tuyệt đối không dùng các hóa chất tẩy rửa có tính axit mạnh như nước tẩy con vịt vì chúng sẽ ăn mòn lớp men đá.

Đối với những vết bẩn cứng đầu hay kẹo cao su bám chặt, hãy dùng lưỡi dao nhỏ gạt nhẹ nhàng rồi dùng khăn ẩm lau sạch chứ không được dùng búa hay vật cứng đập mạnh lên mặt đá.

4. Thiết kế chiều cao và độ dốc thoát nước hợp lý

Một lưu ý kỹ thuật cực kỳ quan trọng mà nhiều gia đình khi xây bậc tam cấp thường bỏ qua là việc tính toán độ dốc nhẹ cho bề mặt các bậc thềm để tránh hiện tượng đọng nước dạo trời mưa lớn.

Có thể lắp đèn led bên dưới các bậc tam cấp để tăng độ thẩm mỹ và an toàn. (Nguồn ảnh: Báo Gia đình và Xã hội)

Chính vì thế, bạn cần kiểm tra xem nước mưa có tự động thoát nhanh ra sân hay không, nếu nước bị đọng thành vũng trên mặt bậc thì lâu ngày sẽ thấm qua mạch vữa làm bở gạch phía dưới.

Ngoài ra, nếu chiều cao của mỗi bậc quá lớn gây mỏi chân khi đi lại, gia đình nên cân nhắc lắp đặt thêm hệ thống tay vịn lan can bằng inox hoặc gỗ ở một bên để làm điểm tựa. Bạn cũng có thể lắp thêm hệ thống đèn led bên dưới bậc, vừa để tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa để tăng độ an toàn nhất là khi di chuyển vào ban đêm.

Gia Linh (Tổng hợp)