Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chỉ trong vòng 1 tháng, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa đã ghi nhận 2 trường hợp thủng đường tiêu hóa do nuốt phải tăm, với vị trí tổn thương khác nhau: Một trường hợp thủng manh tràng và một trường hợp thủng đoạn D3 tá tràng. Nguyên nhân xuất phát từ một thói quen tai hại khi dùng tăm xỉa răng.

Que tăm với kích thước 6cm được lấy ra.

Nam bệnh nhân 53 tuổi nhập viện vì đau bụng đột ngột vùng hố chậu phải. Theo lời kể của bệnh nhân, bệnh nhân có thói quen ngậm tăm hằng ngày. Qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ thủng đại tràng do dị vật và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Khi nội soi thăm dò ổ bụng, ê-kíp phát hiện một que tăm đâm thủng thành manh tràng, gây viêm phúc mạc khu trú và viêm ruột thừa thứ phát. May mắn, các mạc nối đã tập trung bao bọc quanh vùng tổn thương, phần nào hạn chế tình trạng viêm lan rộng.

Các phẫu thuật viên đã lấy que tăm qua nội soi, khâu kín lỗ thủng manh tràng, cắt ruột thừa viêm thứ phát, đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục, tình trạng sức khỏe ổn định.

Trường hợp thứ 2, que tăm đâm thủng đoạn D3 tá tràng của người bệnh. Việc hai người bệnh cùng gặp biến chứng nguy hiểm từ một vật dụng quen thuộc cho thấy nguy cơ nuốt tăm cần được cộng đồng quan tâm đúng mức.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bệnh nhân.

Một que tăm nhỏ có thể gây nguy hiểm như thế nào?

Theo ThS, BS Trần Hoàng Anh (Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa), tăm tre thường mảnh, cứng và có đầu nhọn. Khi ngậm tăm trong lúc trò chuyện, nằm nghỉ hoặc ngủ quên, người sử dụng có thể vô tình nuốt phải mà không nhận ra. Que tăm đi vào đường tiêu hóa có nguy cơ mắc lại ở một vị trí nào đó và xuyên qua thành ống tiêu hóa. Tổn thương có thể gây đau bụng, viêm nhiễm, hình thành ổ áp xe hoặc viêm phúc mạc; nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể phải đối mặt với nhiễm khuẩn nặng và những biến chứng đe dọa tính mạng.

Điều đáng lo ngại là không phải ai nuốt tăm cũng nhớ rõ sự việc. Đặc biệt, người cao tuổi dễ ngủ gật khi đang ngậm tăm, hoặc có thể không nhận thấy mình đã nuốt dị vật. Người dân không nên ngậm tăm, tuyệt đối không ngậm tăm khi nằm hoặc chuẩn bị ngủ.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu biết hoặc nghi ngờ đã nuốt phải tăm hay vật sắc nhọn, cần đến cơ sở y tế uy tín để được đánh giá sớm, ngay cả khi chưa đau bụng. Đặc biệt, khi xuất hiện đau bụng tăng dần, sốt, nôn, đau khi nuốt hoặc đi ngoài ra máu, không nên tự theo dõi kéo dài hay tìm cách xử lý tại nhà. Hãy thông báo cho bác sĩ về loại dị vật, thời điểm có thể đã nuốt và các triệu chứng đã xuất hiện. Một thay đổi nhỏ trong sinh hoạt, dùng tăm xong bỏ ngay, không ngậm tăm khi nói chuyện hoặc nghỉ ngơi, có thể giúp tránh được một cuộc phẫu thuật cấp cứu không đáng có.

(Ảnh: BV)