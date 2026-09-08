Không nên để quạt thổi thẳng vào người suốt đêm

Nhiều người có thói quen đặt quạt ngay cạnh giường và hướng thẳng vào mặt hoặc cơ thể. Khi luồng gió thổi liên tục trong nhiều giờ, một số người có thể cảm thấy khô mắt, khô mũi, khô họng hoặc khó chịu khi thức dậy.

Thay vì để quạt thổi trực tiếp vào người, có thể bật chế độ quay hoặc điều chỉnh hướng gió sang một bên để không khí lưu thông đều hơn trong phòng. Ban đêm cũng không nhất thiết phải để quạt ở mức mạnh như ban ngày, đặc biệt khi nhiệt độ trong phòng đã giảm.

Chú ý vị trí đặt giường và hướng gió của điều hòa

Không chỉ quạt, luồng gió từ điều hòa cũng nên được điều chỉnh phù hợp. Nếu giường nằm ngay dưới cửa gió hoặc luồng khí lạnh liên tục thổi vào một vị trí, người ngủ có thể cảm thấy lạnh hoặc khó chịu trong khi các khu vực khác của phòng chưa chắc đã mát đều.

Có thể điều chỉnh cánh đảo gió để không khí lạnh phân bố khắp phòng, thay vì tập trung trực tiếp vào giường. Khi sử dụng thêm quạt, nên đặt ở vị trí hỗ trợ luân chuyển không khí, tránh để hai luồng gió thổi ngược chiều hoặc tập trung quá mạnh vào một người.

Nên tận dụng chế độ ngủ và hẹn giờ

Cảm giác nhiệt có thể thay đổi trong lúc ngủ, vì vậy không phải lúc nào cũng cần duy trì cùng một mức làm mát từ tối đến sáng.

Nếu điều hòa có chế độ ngủ, người dùng có thể cân nhắc sử dụng để thiết bị tự điều chỉnh trong đêm. Chức năng hẹn giờ trên quạt hoặc điều hòa cũng hữu ích nếu gia đình không cần làm mát liên tục đến sáng. Cách này giúp hạn chế tình trạng gần sáng nhiệt độ trong phòng đã giảm nhưng thiết bị vẫn hoạt động ở mức cài đặt ban đầu.

Chú ý độ ẩm trong phòng

Điều hòa có thể làm không khí trong phòng khô hơn, đặc biệt khi hoạt động liên tục trong nhiều giờ. Nếu thường xuyên thức dậy với cảm giác khô mũi, khô họng hoặc khó chịu, gia đình có thể kiểm tra mức độ ẩm trong phòng và điều chỉnh cách sử dụng điều hòa cho phù hợp.

Đừng quên vệ sinh cả quạt và điều hòa

Việc sử dụng hai thiết bị thường xuyên nhưng lâu ngày không vệ sinh có thể khiến bụi bẩn tích tụ trên lưới lọc điều hòa, cánh quạt và các bộ phận khác.

Gia đình nên vệ sinh lưới lọc điều hòa theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời làm sạch cánh và lồng quạt định kỳ. Nếu điều hòa xuất hiện mùi lạ, làm mát kém, chảy nước hoặc hoạt động bất thường, nên kiểm tra nguyên nhân thay vì chỉ tăng tốc độ quạt.

Nhà có trẻ nhỏ và người lớn tuổi cần điều chỉnh linh hoạt

Trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc những người nhạy cảm với nhiệt độ có thể dễ cảm thấy khó chịu hơn khi luồng gió lạnh hoặc gió quạt tác động trực tiếp trong thời gian dài.

Vì vậy, không nên áp dụng một mức nhiệt hay tốc độ quạt cố định cho tất cả mọi người. Gia đình nên điều chỉnh dựa trên số người trong phòng, vị trí ngủ và cảm giác thực tế để tránh một người cảm thấy quá nóng trong khi người khác lại bị lạnh.

Không nên đóng kín phòng quá mức

Khi sử dụng điều hòa, cửa ra vào và cửa sổ thường cần được đóng để hạn chế thất thoát hơi lạnh. Tuy nhiên, nếu phòng luôn trong tình trạng bí bách, có mùi ẩm hoặc khó chịu, gia đình cũng nên chú ý đến việc thông gió vào những thời điểm phù hợp.

Thay vì liên tục hạ nhiệt độ hoặc tăng tốc độ quạt để xử lý cảm giác ngột ngạt, có thể mở cửa thông thoáng trước khi sử dụng điều hòa hoặc thông gió cho phòng vào ban ngày.