Nhiều gia đình chọn cho con học ở phòng khách vì nhà không có phòng riêng, hoặc vì muốn để mắt tới con trong lúc làm việc nhà. Chiếc bàn trà, bàn ăn hay một góc cạnh kệ tivi trở thành "bàn học" mỗi tối. Cách sắp xếp này có điểm cộng rõ ràng là con được ở gần bố mẹ, có gì không hiểu là hỏi được ngay. Nhưng phòng khách cũng là nơi nhiều thứ gây xao nhãng nhất trong nhà.

Chiếc tivi bật nền ảnh hưởng nhiều hơn bố mẹ nghĩ

Ở không ít nhà, tivi vẫn bật trong lúc con học, dù không ai thực sự xem. Năm 2008, nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Massachusetts (Mỹ) công bố trên tạp chí Child Development một thí nghiệm với 50 trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Các bé được chơi đồ chơi trong một giờ, nửa thời gian có tivi chiếu chương trình người lớn ở phía sau, nửa còn lại tắt tivi. Khi tivi bật, thời gian các bé chơi liền mạch và tập trung vào món đồ chơi đều ngắn hơn, dù các bé hầu như chỉ liếc nhìn màn hình vài giây.

Tivi bật nền có thể khiến trẻ mất tập trung dù không trực tiếp xem (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu này thực hiện trên trẻ rất nhỏ, nhưng nó cho thấy âm thanh, hình ảnh thay đổi liên tục từ màn hình có thể kéo sự chú ý đi mà chính người trong cuộc không nhận ra. Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) cũng khuyên phụ huynh không để trẻ xem tivi hay dùng các phương tiện giải trí trong lúc làm bài tập về nhà. Cách đơn giản nhất là cả nhà thống nhất một "giờ học", trong khoảng thời gian đó tivi tắt hẳn.

Điện thoại của cả nhà nên để xa bàn học

Không chỉ tivi, điện thoại cũng là "kẻ phá đám" quen thuộc. Năm 2013, nhóm của giáo sư tâm lý học Larry Rosen tại Đại học Bang California, Dominguez Hills, theo dõi 263 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên tự học tại nhà trong 15 phút. Kết quả công bố trên tạp chí Computers in Human Behavior cho thấy các em trung bình tập trung chưa tới 6 phút đã chuyển sang nhắn tin, lướt mạng xã hội. Tính chung, chỉ khoảng 65% thời gian quan sát được dùng cho việc học. Những em có nhiều thiết bị gây xao nhãng quanh mình cũng là những em hay rời khỏi bài vở nhất.

Ở phòng khách, điện thoại của bố mẹ, ông bà cũng thường xuyên reo, sáng màn hình ngay cạnh con. Trong giờ học, cả nhà có thể cùng để điện thoại ở một chỗ cố định, xa bàn học của con. Nếu con cần thiết bị để tra cứu, cha mẹ nên giúp con tắt thông báo hoặc chỉ mở đúng ứng dụng cần dùng.

Nghiên cứu cho thấy học sinh tự học ở nhà trung bình tập trung chưa tới 6 phút đã chuyển sang dùng điện thoại (Ảnh minh họa)

Ở gần con, nhưng đừng ngồi "canh" con

Lợi thế lớn nhất của việc học ở phòng khách là con có người lớn bên cạnh. Tuy vậy, cha mẹ nên phân biệt giữa đồng hành và giám sát. Liên tục nhắc nhở, xem con viết từng chữ hay chen vào giữa lúc con đang suy nghĩ cũng là một kiểu làm gián đoạn. Cha mẹ có thể ngồi gần, đọc sách hoặc làm việc nhẹ nhàng của mình, để con biết có thể hỏi khi cần, rồi kiểm tra bài khi con đã làm xong.

Ngoài ra, nên dành cho con một góc cố định trong phòng khách, có đủ ánh sáng, bàn ghế vừa tầm, sách vở được cất gọn sau mỗi buổi học. Một góc nhỏ quen thuộc sẽ giúp con nhanh chóng vào guồng mỗi khi ngồi xuống, dù xung quanh vẫn là không gian chung của cả nhà.