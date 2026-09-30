Lời khuyên cho những gia đình đang để cục nóng điều hòa ngoài ban công, lô gia

Tại nhiều căn hộ, nhà phố, ban công hay logia thường phải đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức năng. Đây có thể vừa là nơi đặt máy giặt, phơi quần áo, trồng cây, cất những món đồ ít sử dụng, vừa là vị trí lắp cục nóng điều hòa.

Khi diện tích hạn chế, những thùng carton, túi đồ, chậu cây hoặc vật dụng gia đình có thể dần tiến sát thiết bị mà gia chủ ít để ý. Đáng nói, cục nóng không đơn thuần là một thiết bị có thể đặt ở bất kỳ khoảng trống nào. Trong quá trình hoạt động, bộ phận này cần liên tục trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, vì vậy khoảng không xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận hành.

Đừng biến khu vực quanh cục nóng thành nơi chứa đồ

Theo thông tin từ Daikin Việt Nam, dàn nóng là một trong hai bộ phận chính của hệ thống điều hòa và thường được đặt ngoài trời để thuận tiện cho quá trình tỏa nhiệt. Hãng khuyến cáo vị trí lắp đặt nên là không gian mở, nơi không khí có thể lưu chuyển tự do; đặc biệt phía trước dàn nóng không nên có vật cản ảnh hưởng đến quá trình quạt đẩy nhiệt ra môi trường.

Điều này lý giải vì sao một chiếc thùng lớn, kệ để đồ hay chậu cây đặt ngay phía trước, phía trên cục nóng dù không tiếp xúc trực tiếp với máy vẫn có thể gây bất lợi. Khi luồng khí nóng không được thoát ra thuận lợi, hiệu quả tản nhiệt của thiết bị giảm xuống.

Không chỉ những món đồ lớn mới đáng lưu ý. Daikin Việt Nam cảnh báo quạt tản nhiệt còn có thể bị kẹt bởi các dị vật xung quanh như giấy, bao bì nilon hay đồ nhựa. Khi những vật này bị cuốn hoặc mắc vào khu vực quạt, khả năng tản nhiệt có thể giảm. Do dàn nóng tỏa ra lượng nhiệt đáng kể trong quá trình vận hành, hãng khuyến cáo khu vực xung quanh thiết bị cần thông thoáng và không bị vướng nhiều vật dụng.

Vì vậy, với những gia đình đang tận dụng ban công để chứa thùng carton, túi nilon, đồ nhựa nhẹ hoặc các vật dễ bị gió cuốn, việc đầu tiên nên làm là kiểm tra lại vị trí của chúng so với cục nóng. Đặc biệt, không nên để giấy, bao bì hoặc vật liệu dễ cháy tích tụ quanh thiết bị.

Cục nóng khó tản nhiệt, điều hòa cũng phải làm việc nhiều hơn

Việc giữ khoảng không quanh cục nóng không chỉ liên quan tới an toàn mà còn có thể ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng điện.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dàn nóng có nhiệm vụ đưa nhiệt từ trong phòng ra môi trường bên ngoài. Khi khả năng thải nhiệt bị suy giảm, toàn bộ hệ thống phải làm việc nặng hơn để đạt được cùng một mức làm mát.

Chuyên gia năng lượng và môi trường Đào Nhật Đình, thành viên Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam, cho biết trường hợp dàn nóng nằm trong khoang kín, khu vực bí gió hoặc thông gió kém có thể xuất hiện hiện tượng "gió quẩn". Khi đó, thiết bị phải hoạt động nhiều hơn. Theo chuyên gia này, cách lắp đặt không phù hợp có thể khiến chi phí điện tăng khoảng 10-20%.

Từ nguyên lý trên, một ban công vốn thông thoáng nhưng sau thời gian dài được chất thêm kệ, thùng đồ hay nhiều chậu cây lớn cũng có thể tạo ra môi trường kém thuận lợi hơn cho cục nóng.

Panasonic Việt Nam cũng lưu ý dàn nóng nên được đặt ở vị trí thoáng gió, phía hai bên và phía trước không có vật cản hoặc thiết bị sinh nhiệt khác. Vị trí lắp đặt của dàn nóng là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng tới khả năng hoạt động và mức tiêu thụ điện của điều hòa.

Bên cạnh việc dọn vật cản, vệ sinh cũng là yếu tố không nên bỏ qua. Theo EVN, bụi bẩn bám trên dàn nóng có thể hoạt động giống một lớp cản nhiệt, khiến máy mất nhiều thời gian hơn để làm mát. Chuyên gia được EVN dẫn ý kiến khuyến nghị dàn nóng có thể cần được vệ sinh khoảng 2-3 lần mỗi năm, tùy cường độ sử dụng và điều kiện môi trường xung quanh.

Gia đình đang có cục nóng điều hòa ở ban công, lô gia nhỏ cần làm gì?

Gia đình đang lắp đặt cục nóng điều hòa ở ban công, lô gia cần lưu ý, những vật nhẹ như giấy, túi nilon, bao bì nhựa nên được chuyển khỏi khu vực của cục nóng. Các vật dụng lớn như tủ, kệ, vali, hộp chứa đồ hay chậu cây lớn cũng không nên đặt án ngay phía trước quạt. Lá khô, cành cây và rác vụn nếu thường xuyên tích tụ quanh máy cần được dọn sạch.

Về khoảng cách lắp đặt, người dùng không nên áp dụng cứng một con số cho tất cả các loại điều hòa. Theo hướng dẫn của Daikin, trong một cách bố trí dàn nóng thông thường, khoảng cách từ mặt sau thiết bị tới tường tối thiểu là 5 cm, hai bên hông tối thiểu 25 cm và khoảng cách từ mặt trước tới bề mặt tường đối diện tối thiểu 60 cm. Tuy nhiên, thông số thực tế vẫn cần căn cứ vào hướng dẫn lắp đặt của đúng model thiết bị đang sử dụng.

Ngoài khu vực xung quanh máy, hệ thống điện cũng cần được kiểm tra định kỳ. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an khuyến cáo các gia đình thường xuyên kiểm tra hệ thống và thiết bị điện, đồng thời bố trí aptomat bảo vệ cho những thiết bị công suất lớn.

Nếu xuất hiện những dấu hiệu như aptomat nhảy liên tục, dây hoặc ổ cắm nóng bất thường, có mùi khét, tia lửa hay tiếng lách tách, người dùng nên ngừng sử dụng và nhờ người có chuyên môn kiểm tra. Theo EVN, đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo hệ thống điện quá tải hoặc mất an toàn.

Ban công hoặc logia nhỏ khiến nhiều gia đình khó tránh việc phải bố trí nhiều vật dụng trong cùng một khu vực. Tuy nhiên, thay vì tận dụng mọi khoảng trống sát cục nóng để chứa đồ, việc dành một khoảng không thông thoáng cho thiết bị vừa giúp điều hòa tản nhiệt thuận lợi hơn, vừa loại bỏ những yếu tố rủi ro không cần thiết.