Nhiều gia đình vì hoàn cảnh công việc bận rộn hoặc mong muốn con dạn dĩ hơn nên đã lựa chọn cho bé đi nhà trẻ từ rất sớm. Đây là bước ngoặt lớn đầu đời, đưa trẻ từ vòng tay bảo bọc quen thuộc của người thân bước ra môi trường tập thể xa lạ. Nếu cha mẹ không có sự chuẩn bị chu đáo và lộ trình đồng hành phù hợp, trải nghiệm này rất dễ trở thành nỗi sợ hãi kéo dài đối với con nhỏ.

Rèn luyện nếp sinh hoạt và kỹ năng cơ bản tại nhà trước khi đến lớp

Rào cản lớn nhất của những đứa trẻ đi học sớm chính là sự lệch pha giữa thói quen sinh hoạt ở nhà và quy củ ở trường mầm non. Trước ngày chính thức nhập học ít nhất một tháng, phụ huynh nên tìm hiểu thời gian biểu của lớp học để từng bước điều chỉnh giờ ăn, giờ ngủ trưa của con cho trùng khớp. Một đứa trẻ quen ngủ muộn hoặc ăn uống tùy hứng sẽ rất dễ quấy khóc, khủng hoảng khi bị ép vào khuôn khổ lớp học quá đột ngột.

Cha mẹ tập cho con thói quen tự lập và nếp sinh hoạt điều độ trước ngày đầu tiên đến lớp (Ảnh minh họa: Pinterest)

Bên cạnh giờ giấc, việc trang bị những kỹ năng tự phục vụ cơ bản phù hợp với lứa tuổi là vô cùng cần thiết. Cha mẹ hãy tập cho con cách tự xúc ăn, tự cầm bình nước, tự nhận biết đồ dùng cá nhân và quan trọng nhất là biết cách diễn đạt nhu cầu cơ bản như muốn đi vệ sinh hay bị đau. Khi có thể tự lập phần nào trong sinh hoạt, bé sẽ cảm thấy tự tin hơn và giảm bớt cảm giác bơ vơ khi không có người thân bên cạnh.

Chuẩn bị tâm lý cho con và chấp nhận giai đoạn ốm vặt liên miên

Bất kỳ đứa trẻ nào khi bắt đầu đi học sớm cũng phải trải qua giai đoạn khủng hoảng xa cách với gia đình. Thay vì đột ngột để con ở lại cả ngày, cha mẹ nên áp dụng phương pháp thích nghi từng bước bằng cách cho bé đến làm quen trường lớp vài tiếng mỗi ngày trong tuần đầu tiên. Khi chia tay con ở cổng trường, phụ huynh cần dứt khoát, chào tạm biệt bằng thái độ vui vẻ, tuyệt đối không lén lút trốn về hay dùng việc đi học như một hình phạt để dọa nạt trẻ.

Một thực tế khắc nghiệt khác mà hầu hết phụ huynh đều phải đối mặt là tình trạng con ốm liên miên trong những tháng đầu. Hệ miễn dịch non nớt của trẻ khi tiếp xúc với môi trường đông người rất dễ bị lây nhiễm các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Cha mẹ cần chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận chuyện này như một phần tất yếu của quá trình hoàn thiện miễn dịch, đồng thời chủ động tăng cường dinh dưỡng, tiêm phòng đầy đủ và luôn có phương án người chăm sóc dự phòng khi con buộc phải nghỉ học ở nhà.

Tình yêu thương và sự kiên nhẫn đồng hành của phụ huynh giúp bé nhanh chóng vượt qua nỗi sợ xa cách (Ảnh minh họa: Pinterest)

Giữ kết nối chặt chẽ và lắng nghe những thay đổi nhỏ nhất của trẻ

Sự phối hợp giữa gia đình và giáo viên là chìa khóa giúp quá trình đi học của con diễn ra êm đẹp. Phụ huynh nên cởi mở chia sẻ với cô giáo về tính cách, thói quen ăn uống, dị ứng hay những nét đặc thù trong tâm lý của bé để cô dễ dàng nắm bắt. Tuy nhiên, việc tin tưởng cũng cần đi kèm với sự quan sát tinh tế hàng ngày.

Mỗi buổi đón con về, cha mẹ hãy dành thời gian chất lượng để ôm ấp, trò chuyện và kiểm tra cơ thể bé. Trẻ nhỏ chưa biết kể lại toàn bộ câu chuyện ở lớp, nhưng những biểu hiện như giật mình hoảng sợ khi ngủ, thay đổi khẩu vị, bỗng nhiên bám mẹ bất thường hay lầm lì ít nói đều là những tín hiệu cảnh báo tâm lý. Lắng nghe và thấu cảm kịp thời sẽ giúp phụ huynh nhận biết con đang thích nghi tốt hay thực sự chưa sẵn sàng, từ đó đưa ra những điều chỉnh kịp thời vì sự an toàn và phát triển lành mạnh của con.