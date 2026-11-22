Thứ Hai ngày 23/11 mở đầu khá thuận với tuổi Tý, Mùi và Tuất. Một người có thể tìm ra cách xử lý việc đã vướng từ tuần trước, một người được kéo vào cuộc gặp thú vị, còn một người có cơ hội nhận thêm việc từ khách quen. Điều đáng để ý là cả ba đều có thể làm ngay một việc nhỏ để cơ hội ấy đi xa hơn.

Buổi sáng đầu tuần thường có nhiều thứ phải xem lại cùng lúc. Tin nhắn gửi từ thứ Sáu, lịch hẹn mới thêm, một việc tưởng đã xong bỗng có người hỏi tiếp. Giữa lúc ấy, lời giúp đỡ đôi khi đến rất gọn, chỉ là một người chỉ cho bạn đúng tệp cần mở hoặc tiện miệng hỏi bạn có muốn tham gia một cuộc gặp. Nếu là một trong ba con giáp dưới đây, hãy để ý những lời mở đầu như thế trong ngày 23/11.

Tuổi Tý - Có người chỉ đúng chỗ, tranh thủ xử lý việc đã vướng từ tuần trước

Vận may của tuổi Tý dễ đến từ người đã từng gặp đúng vấn đề bạn đang loay hoay. Một việc tưởng phải làm lại từ đầu có thể chỉ cần sửa ở một khâu. Chẳng hạn, bạn đang định gom số liệu lại từ ba nơi thì một đồng nghiệp nhớ ra nhóm đã có bản tổng hợp, chỉ cần xin quyền truy cập. Người kia nói có khi chưa hết một phút, còn bạn tiết kiệm được cả buổi. Vì vậy, nếu đầu giờ sáng vẫn mắc ở việc đã nghĩ suốt cuối tuần, hãy hỏi người từng trực tiếp làm phần đó trước khi bắt tay làm lại.

Khi được gợi ý, tuổi Tý nên thử ngay trên một phần nhỏ. Nếu cách ấy dùng được, bạn có thể báo cho những người đang chờ kết quả để họ sắp xếp phần việc tiếp theo. Còn nếu vẫn thiếu một dữ liệu hoặc chưa rõ ai duyệt, hãy hỏi tiếp trong lúc hai bên còn nhớ câu chuyện. Ngày thứ Hai thường chuyển rất nhanh từ việc này sang việc khác. Một câu hỏi đúng lúc có thể giúp bạn khỏi phải lục lại cả đoạn chat vào cuối buổi.

Phần thời gian tiết kiệm được cũng đáng dùng có chủ đích. Nếu đã có một việc khó khác chờ sẵn, bạn có thể tranh thủ làm đến đoạn cần người khác phản hồi rồi gửi đi trước giờ tan làm. Như vậy, sáng thứ Ba có thể bắt đầu bằng một câu trả lời. Lời khuyên cho tuổi Tý là hỏi sớm, thử ngay . Khi nút thắt vừa được gỡ, bạn thường nhìn rõ bước tiếp theo hơn cả.

Tuổi Mùi - Được giới thiệu đúng người, nhớ cho họ biết bạn cũng muốn giữ liên lạc

Tuổi Mùi có thể được một người quen rủ đi ăn trưa, kéo vào một cuộc gặp hoặc giới thiệu với ai đó có cùng mối quan tâm. Buổi gặp ban đầu có thể rất tình cờ. Chẳng hạn, bạn đang muốn học thêm một kỹ năng thì tình cờ ngồi cạnh người vừa học xong khóa ấy. Cuộc trò chuyện vui hơn khi hai bên có chuyện thật để kể. Nếu có điều muốn biết, cứ hỏi kỹ một chi tiết bạn thực sự tò mò. Bạn có thể nghe được cả phần mà đọc mấy trang giới thiệu vẫn chưa hình dung ra.

Điều tuổi Mùi nên làm là cho người kia biết mình muốn nói chuyện tiếp. Nếu họ nhắc đến một buổi sinh hoạt bạn hứng thú, hãy hỏi khi nào có lịch tiếp theo. Nếu hai người cùng thích một tác giả, hôm sau bạn có thể gửi tên cuốn sách mình kể dở. Chừng ấy đủ tự nhiên để nối lại cuộc trò chuyện. Bạn càng nhớ đúng một chi tiết đã trao đổi, lời nhắn càng dễ nhận được hồi âm.

Với chuyện tình cảm, nếu gặp một người nói chuyện có duyên, tuổi Mùi cứ tận hưởng buổi gặp và để ý xem cả hai có muốn gặp lại nhau hay không. Một lời rủ cụ thể thường dễ đáp hơn câu “Hôm nào gặp lại nhé”. Cái hay của ngày 23/11 nằm ở chỗ bạn có lý do rất tự nhiên để bắt chuyện. Phần còn lại có thể đi từ từ, bắt đầu bằng một cuộc hẹn mà cả hai đều thấy thoải mái.

Tuổi Tuất - Khách cũ quay lại, chốt rõ phần việc mình có thể nhận

Tin vui của tuổi Tuất có thể đến từ một người từng mua hàng, từng thuê bạn làm thêm hoặc từng được bạn giúp một việc. Họ quay lại vì còn nhớ lần trước bạn xử lý gọn, giao đúng hẹn hoặc chịu khó giải thích. Có khi người liên hệ là một cái tên bạn đã lâu chẳng thấy hiện lên màn hình. Nếu họ hỏi bạn còn nhận việc tương tự không, hãy đọc kỹ nhu cầu trước khi báo giá hay nhận lời giao trong tuần. Lần này số lượng, thời gian và phần việc có thể đã khác.

Tuổi Tuất dễ mềm lòng với mối quen, nhất là khi nghe câu “Làm giúp mình như lần trước nhé”. Hãy nói rõ lần trước gồm những gì và hỏi xem lần này họ cần thêm phần nào. Nếu lịch đang kín, bạn có thể nhận một phần vừa sức và cho khách biết ngày nào mới làm tiếp được. Người từng quay lại vì tin bạn thường cũng đánh giá cao việc biết chính xác mình sẽ nhận được gì và vào lúc nào.

Nếu trong ngày có hai lời nhờ đến gần nhau, hãy mở lịch ra xem trước khi trả lời người thứ hai. Tính cả thời gian sửa, giao hàng hoặc trao đổi thêm sau khi gửi bản đầu. Một đơn vừa sức có thể đem lại tiền và giữ được mối quen, đồng thời để bạn tiếp tục làm tốt công việc chính. Cứ vui vì có người quay lại tìm mình, rồi nhận đúng phần mình có thể làm tốt.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.