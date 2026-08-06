Vào thời điểm cuối tháng 6 âm lịch (tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ), dòng chảy của tài khí quy tụ mạnh mẽ nhờ cục diện Thổ sinh Kim của tiết khí, mang lại cơ hội làm giàu vượt trội cho một số bản mệnh.

Dưới đây là 3 con giáp giàu có bậc nhất vào giai đoạn này cùng lời khuyên để các con giáp có thể tối ưu hóa tài lộc của họ.

Con giáp tuổi Ngọ: Kho vàng mở rộng – Tài lộc bủa vây

Giai đoạn cuối tháng 6 âm lịch mang đến cho con giáp tuổi Ngọ vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ nhờ cục diện Ngọ – Mùi Lục Hợp hóa Thổ sinh kim cát lành. Bản mệnh được chính tài độ mệnh nên các nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn nghề tay trái đều đồng loạt tăng trưởng mạnh mẽ ngoài mong đợi.



(Ảnh minh họa)



Khả năng nhạy bén với thời cuộc giúp tuổi Ngọ nhanh chóng chốt hạ được những thương vụ đầu tư lớn hoặc sở hữu những tài sản có giá trị cao. Quý nhân xuất hiện từ phương xa mang theo những cơ hội hợp tác kinh doanh béo bở, giúp dòng tiền đổ về tài khoản liên tục không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng từ năng lượng Hỏa vượng của năm Bính Ngọ, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý chủ quan và ham muốn mua sắm các món đồ xa xỉ quá đà. Lời khuyên phong thủy dành cho bạn lúc này là phải giữ cho tâm thế luôn bình tĩnh, tuyệt đối không dốc vốn vào các dự án mang tính chất đỏ đen hay mạo hiểm cao.

Ngoài ra, con giáp này cũng cần lập kế hoạch quản lý tài chính thật chặt chẽ và ưu tiên trích ra một khoản lợi nhuận để tái đầu tư vào các danh mục an toàn dài hạn. Việc sử dụng ví tiền hoặc trang phục mang sắc màu hành Thổ như vàng, nâu đất trong giai đoạn này sẽ giúp bạn tịch tụ tài khí, bảo toàn kho tài lộc luôn vững bền. Cuối cùng, hãy nhớ hành sự khiêm tốn và chia sẻ bớt lộc may cho những người hoàn cảnh khó khăn để tích thêm âm đức, giúp vận may lưu giữ được lâu dài.

Con giáp tuổi Mão: Quý nhân chỉ lối – Phú quý lâm môn

Nhờ thế cục Tam Hợp Hợi – Mão – Mùi nâng đỡ, người tuổi Mão sẽ là con giáp bước vào giai đoạn cuối tháng 6 âm lịch với tư thế của kẻ dẫn đầu về vận may tài chính.

Cát tinh Thiên Tài chiếu rọi mang lại cho bản mệnh những khoản tiền thưởng bất ngờ, tiền lợi nhuận từ đất đai hoặc các khoản nợ khó đòi nay bỗng nhiên quay trở về. Công việc hanh thông giúp người làm công ăn lương khẳng định được vị thế, dễ dàng được cấp trên cất nhắc tăng lương hoặc trao thưởng xứng đáng.



(Ảnh minh họa)

Đối với những người làm chủ doanh nghiệp hay buôn bán tự do, đây là thời điểm khách hàng tự tìm đến nườm nượp, hàng hóa lưu thông trơn tru giúp doanh thu chạm đỉnh. Dù tiền bạc rủng rỉnh trong tay, tuổi Mão vẫn cần đề phòng nạp âm Thoa Xuyến Kim của những ngày cuối tháng dễ kích hoạt các hung tinh chủ về tranh chấp, thị phi nơi công sở.

Bạn nên rà soát thật kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng và tránh việc đứng ra vay mượn tiền bạc hay bảo lãnh tài chính cho người khác chỉ vì nể nang. Hãy hạn chế chia sẻ quá sâu về các kế hoạch kiếm tiền của bản thân với những mối quan hệ xã giao để ngăn ngừa kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ hãm hại.

Bên cạnh đó, việc trồng thêm một chậu cây phát tài ở hướng Đông Nam của bàn làm việc sẽ giúp con giáp tuổi Mão kích hoạt năng lượng Mộc, xua đuổi tà khí và thu hút thêm nhiều cơ hội làm giàu. Luôn duy trì lối sống ôn hòa, tránh xa các cuộc tranh luận vô bổ chính là chiếc chìa khóa vàng để bạn bảo toàn trọn vẹn số tài sản lớn đã tích lũy.

Con giáp tuổi Hợi: Dòng tiền đổ về – Sự nghiệp thăng hoa

Tuổi Hợi chính là con giáp tiếp theo đón nhận hỷ khí ngập tràn và sở hữu khối tài sản gia tăng nhanh chóng vào thời điểm cuối tháng Ất Mùi này.



(Ảnh minh họa)

Mối quan hệ tương sinh giữa địa chi và thiên can giúp đường tài lộc của bạn mở rộng thênh thang, làm đâu thắng đó và cầu tài đắc tài. Bản mệnh thể hiện sự thông tuệ, khéo léo trong giao tiếp nên dễ dàng thuyết phục được các đối tác lớn ký kết các dự án mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Những kế hoạch đầu tư tưởng chừng như bị đóng băng trước đây nay bỗng nhiên chuyển biến tích cực và đem lại nguồn thu nhập thụ động cực kỳ ổn định. Dù vận trình đang trên đà thăng tiến rực rỡ, tuổi Hợi vẫn phải hết sức lưu ý giữ gìn sức khỏe và không nên quá lao lực vì chuyện kiếm tiền. Năng lượng Thổ vượng của tháng Mùi có thể gây áp lực lên hành Thủy của bản mệnh, dễ khiến bạn đưa ra những quyết định chi tiêu bốc đồng khi tinh thần mệt mỏi.

Do đó, con giáp tuổi Hợi cần phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đồng thời tránh việc dồn toàn bộ vốn liếng vào một giỏ đầu tư duy nhất. Hãy chú ý giữ gìn lời ăn tiếng nói, không bao giờ tự phụ trước thành công để tránh vướng vào những rắc rối pháp lý hay thủ tục hành chính phức tạp. Đặt một tháp Văn Xương hoặc một tụ thạch anh trắng tại góc làm việc sẽ giúp bạn thanh lọc tâm trí, đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt và giữ vững sự giàu sang phú quý.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.