Lời khuyên cho 3 con giáp cần thận trọng nhất trong tháng 10 âm

Con giáp tuổi Tỵ: Đề phòng xung khắc - Giữ chặt túi tiền

Bước vào tháng 10 âm lịch mang tên tháng Kỷ Hợi, người tuổi Tỵ sẽ là con giáp cần đặt mình vào trạng thái cảnh giác cao độ do chịu tác động trực tiếp từ cục diện Tỵ Hợi tương xung. Vận trình tài lộc của bản mệnh trong giai đoạn này đối mặt với nhiều biến động khó lường khiến các nguồn thu nhập chính có dấu hiệu chững lại rõ rệt.

Về chuyện công việc, những rắc rối có thể bất ngờ phát sinh làm đình trệ tiến độ bàn giao và kéo theo dòng tiền bị tắc nghẽn. Các khoản chi phí đột xuất liên quan đến việc sửa chữa tài sản, giao tiếp xã hội hoặc giải quyết sự cố công việc liên tiếp xuất hiện gây áp lực lớn lên ngân sách cá nhân. Lời khuyên quan trọng nhất dành cho tuổi Tỵ lúc này là tuyệt đối không nên dốc vốn vào các kênh đầu tư lướt sóng mạo hiểm hay nghe theo những lời rủ rê kiếm tiền nhanh thiếu căn cứ.

(Ảnh minh họa)

Trong môi trường công sở cũng như ngoài thương trường, con giáp này đều cần đề phòng kẻ tiểu nhân ganh ghét tìm cách giăng bẫy hoặc tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín làm ăn. Mọi giấy tờ, hợp đồng liên quan đến tài chính và tài sản cần được rà soát tỉ mỉ từng điều khoản pháp lý trước khi đặt bút ký kết. Bạn cũng nên từ chối khéo léo những lời đề nghị vay mượn tiền bạc hoặc đứng ra bảo lãnh tín dụng cho người khác để tránh nguy cơ mất trắng cả vốn lẫn tình cảm.

Thay vì mạo hiểm mở rộng quy mô sản xuất, chiến lược khôn ngoan nhất là tập trung làm tốt công việc hiện tại và giữ chặt lượng tiền mặt an toàn trong tay. Việc cắt giảm triệt để những khoản mua sắm xa xỉ không thực sự cần thiết sẽ giúp gia đình bạn duy trì được sự ổn định trước mọi sóng gió. Khi gặp chuyện bực bội hay căng thẳng, con giáp tuổi Tỵ hãy kiềm chế sự nóng nảy và tham khảo ý kiến từ những người thân giàu kinh nghiệm thay vì tự mình quyết định trong lúc mất bình tĩnh. Chỉ cần giữ được một cái đầu lạnh, làm việc cẩn trọng từng bước một thì người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể bảo toàn lực lượng và vượt qua tháng xung khắc này một cách bình an.

Con giáp tuổi Thân: Tránh xa thị phi - Bảo toàn nguồn vốn

Cùng chung nhóm cần thận trọng trong tháng Kỷ Hợi này chính là con giáp tuổi Thân khi bản mệnh phải đối diện với cục diện Thân Hợi tương hại gây nhiều trở ngại trên con đường kiếm tiền. Tài khí trong tháng có xu hướng suy giảm đáng kể do sự cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ hoặc những hiểu lầm không đáng có với đối tác chiến lược.

Những kế hoạch hợp tác làm ăn tưởng chừng đã cầm chắc phần thắng bỗng nhiên gặp phải rào cản pháp lý hoặc bị trì hoãn thanh toán vào phút chót. Người làm công ăn lương cũng dễ rơi vào trạng thái lao tâm khổ tứ khi công việc phát sinh nhiều áp lực nhưng mức thưởng nhận về lại chưa tương xứng với công sức bỏ ra.

(Ảnh minh họa)

Lời khuyên thiết thực dành cho con giáp tuổi Thân lúc này là hãy giữ thái độ khiêm tốn, tránh phô trương thành quả hay chia sẻ bí quyết kinh doanh của mình cho những người chưa thực sự tin cậy. Bạn tuyệt đối không nên tham gia vào các trò chơi mang tính chất may rủi hoặc hùn hạp vốn liếng theo phong trào đám đông mà thiếu sự phân tích kỹ lưỡng. Hãy dành thời gian kiểm tra lại toàn bộ sổ sách kế toán và các khoản thu chi hằng ngày để kịp thời phát hiện những lỗ hổng gây thất thoát ngân sách.

Trong giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên, sự khéo léo và biết lắng nghe sẽ giúp con giáp này hóa giải được nhiều thị phi từ trên trời rơi xuống. Bạn nên ưu tiên phân bổ nguồn vốn hiện có vào các kênh tiết kiệm an toàn thay vì mạo hiểm mở rộng sang những lĩnh vực mới mẻ chưa có kinh nghiệm thực tế. Việc chăm sóc sức khỏe thể chất và giữ cho tinh thần luôn lạc quan cũng là cách tốt nhất giúp bản mệnh tránh được những khoản chi phí y tế phát sinh ngoài dự kiến. Đừng quá nản lòng trước những chững lại tạm thời bởi đây chính là khoảng lặng cần thiết để bạn rà soát lại năng lực và củng cố nội lực cho bản thân. Kiên trì bám trụ với mục tiêu cốt lõi và hành động thận trọng sẽ giúp người tuổi Thân giữ vững thành quả tài chính suốt cả tháng mười âm lịch.

Con giáp tuổi Hợi: Vững vàng tâm trí - Kỷ luật chi tiêu

Bước vào tháng tuổi của chính mình, người tuổi Hợi sẽ là con giáp rơi vào cục diện Hợi Hợi tự hình nên vận trình tài lộc có thể không được hanh thông như kỳ vọng mà tiềm ẩn nhiều rủi ro do chính sự chủ quan gây ra. Áp lực tâm lý đè nặng khiến bản mệnh dễ rơi vào trạng thái lo âu, suy nghĩ tiêu cực và từ đó đưa ra những quyết định tài chính thiếu sáng suốt.

(Ảnh minh họa)

Dòng tiền trong tháng có dấu hiệu ra nhiều hơn vào khi bạn phải chi tiêu khá nhiều cho các mối quan hệ ngoại giao, hiếu hỉ hoặc tự thưởng cho bản thân quá đà để giải tỏa căng thẳng. Những người làm kinh doanh tự do dễ gặp phải tình trạng tồn đọng hàng hóa hoặc bị khách hàng phàn nàn làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu chung. Lời khuyên chân thành dành cho người tuổi Hợi lúc này là hãy học cách buông bỏ bớt những lo toan không đáng có và giữ cho tâm trí luôn ở trạng thái cân bằng, tỉnh táo.

Trước mọi lời mời gọi đầu tư hay cơ hội kiếm tiền hấp dẫn, con giáp này cần dành thời gian kiểm chứng thông tin đa chiều thay vì vội vàng xuống tiền theo cảm tính nhất thời. Hãy thiết lập một kế hoạch chi tiêu kỷ luật với hạn mức rõ ràng cho từng tuần để ngăn chặn tình trạng vung tay quá trán dẫn đến thâm hụt quỹ dự phòng. Trong công việc hằng ngày, bạn nên tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và hạn chế tranh luận gay gắt với đồng nghiệp để giữ gìn hòa khí nơi công sở. Việc chia sẻ những vướng mắc tài chính với người bạn đời hoặc bậc tiền bối đi trước sẽ giúp bạn nhận được những góc nhìn sáng suốt và giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Tuổi Hợi cũng nên trích một phần nhỏ ngân sách để làm việc thiện nguyện hoặc giúp đỡ người khó khăn xung quanh nhằm tích thêm phúc khí và hóa giải bớt năng lượng tự hình. Sự điềm tĩnh, khiêm nhường và biết hài lòng với những gì đang có chính là lá chắn vững chắc nhất bảo vệ túi tiền của con giáp tuổi Hợi trong tháng 10 âm này. Chỉ cần vượt qua được rào cản tâm lý của chính mình, bản mệnh sẽ sớm đón nhận những tín hiệu khởi sắc tích cực hơn vào giai đoạn cuối năm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm