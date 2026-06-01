Lời khuyên cho 12 con giáp trong tháng 5 Âm lịch

Tháng 5 Âm lịch là tháng của Ngọ, hỏa khí mạnh nhất trong năm, cũng là quãng thời gian dễ khiến người ta nóng nảy và mất khôn trong những quyết định lớn. Nhưng chính giai đoạn này lại mở ra nhiều ngã rẽ thú vị về tài chính, công việc cùng các mối quan hệ. Bốn nhóm tam hợp dưới đây cần nắm rõ thế đứng của mình giữa dòng vận khí đang chảy, để biết khi nào nên tiến, lúc nào nên lùi và đâu là điều không nên bỏ qua trong quãng từ 15/6 đến 13/7 dương lịch.

Bộ Dần, Ngọ, Tuất: Thuận thế cưỡi sóng nhưng cần ghìm tay chi tiêu

Đây là ba con giáp được lòng tháng Ngọ nhất vì cùng nằm trong tam hợp Hỏa cục. Tuổi Ngọ năm nay đúng vào tháng bản mệnh, dù gặp nhiều cơ hội nhưng cũng rất dễ chủ quan, vì vậy nửa đầu tháng nên giữ tiền tỉ mỉ, nửa sau mới tính chuyện đầu tư hay mua sắm lớn. Tuổi Dần đang ở thế xông xáo, có thể gặp được quý nhân vào quãng từ ngày mùng 8 đến Rằm âm lịch, đó là thời điểm vàng để đàm phán hợp đồng hoặc mở rộng quan hệ làm ăn. Tuổi Tuất kín đáo hơn, nguồn thu đến từ những công việc làm thêm hoặc nghề tay trái, nhưng cần nhớ rằng người Tuất khi được khen quá nhiều thường dễ sa đà vào lời mời mọc thiếu thực tế, đặc biệt là sau ngày 20 Âm lịch.

Bộ Hợi, Mão, Mùi: Mùi rực rỡ, Hợi và Mão cần điều tiết cảm xúc

Tuổi Mùi gặp lục hợp với Ngọ, là con giáp hưởng vận sáng nhất trong bộ này. Đầu tháng có thể đón tin vui từ cấp trên hoặc người lớn tuổi trong nhà, đến giữa tháng thì nhận lại được khoản tiền tưởng đã mất từ lâu. Người Mùi đang kinh doanh nên chú ý dịp mùng 5 Âm lịch tức Tết Đoan Ngọ, nếu khéo léo lên kế hoạch khuyến mãi sẽ có lợi nhuận bất ngờ. Tuổi Mão thì hơi đuối sức ở nửa đầu tháng vì hỏa vượng làm Mộc khô, dễ mất ngủ và bực dọc, nên ưu tiên nghỉ ngơi thay vì gánh thêm việc. Tuổi Hợi nhạy cảm về mặt tình cảm, dễ vướng vào những tranh cãi vụn vặt với người thân, lời khuyên là im lặng và nhường nhịn vài ngày, tránh nhất là khoảng từ 12 đến 18 âm lịch khi khí trời oi bức nhất.

Bộ Tỵ, Dậu, Sửu: Lặng lẽ tích lũy, tránh xa thị phi nơi đông người

Ba con giáp này không trực tiếp xung với Ngọ nhưng cũng không được hưởng lợi trực tiếp, vì vậy chiến lược thông minh nhất là giữ vững và tích lũy. Tuổi Tỵ có khả năng gặp cơ hội nghề nghiệp mới sau ngày rằm, nhưng cần thẩm định thật kỹ thay vì gật đầu vì cảm xúc nhất thời. Tuổi Dậu nên dùng tháng này để hoàn thiện kỹ năng cá nhân, học thêm một khóa ngắn hoặc dứt điểm những việc tồn đọng từ tháng trước, càng tỉ mỉ càng dễ thấy thành quả vào cuối tháng.

Tuổi Sửu vẫn đang trong giai đoạn âm thầm tích sản, nguồn thu nhỏ giọt nhưng đều đặn, đặc biệt từ ngày 22 âm lịch trở đi có dấu hiệu thu hồi được công nợ cũ. Cả ba tuổi cần tránh tụ tập quá đông, hạn chế bàn chuyện thị phi trong nhóm bạn vào những ngày cuối tháng để không vướng vào rắc rối ngoài ý muốn.

Bộ Thân, Tý, Thìn: Cẩn trọng từng bước, riêng Tý cần đặc biệt lưu tâm

Tý là con giáp xung trực tiếp với Ngọ, nên tháng này được xem là tháng đại kỵ với người tuổi Tý. Điều đó không có nghĩa mọi thứ đều xấu, nhưng tuổi Tý cần tránh ký kết những hợp đồng có giá trị lớn, hạn chế đi xa vào nửa đầu tháng và đặc biệt giữ gìn sức khỏe vùng tim mạch khi trời nóng cao điểm.

Tuổi Thân hoạt bát nhưng tháng này dễ vướng vào hiểu lầm trong công việc, nên ghi chú rõ ràng mọi trao đổi và đừng tin vào lời hứa miệng, đặc biệt là những giao kèo phát sinh sau bữa nhậu hoặc cuộc gặp xã giao. Tuổi Thìn năng lượng dồi dào, có khả năng được giao thêm trách nhiệm, nếu chấp nhận thì xác định bận rộn hết tháng, nhưng đổi lại sẽ có vị thế mới và mức thu nhập cải thiện rõ rệt từ tháng 6 âm lịch trở đi.

Tháng 5 Âm lịch không phải tháng dành cho những cú nước rút mà là tháng để mỗi con giáp soi lại chính mình, biết chỗ nào cần buông và chỗ nào nên giữ. Hỏa khí mạnh dễ khiến lời nói gắt gỏng, quyết định vội vàng, nhưng nếu giữ được cái đầu lạnh thì đây lại là quãng thời gian rất tốt để tích lũy cả về tiền bạc lẫn quan hệ. Ai biết lắng nghe và đi chậm một nhịp, người đó sẽ đi xa hơn cả.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.