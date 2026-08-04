Lời khuyên bảo vệ sức khoẻ xương khớp từ Bác sĩ CKII - Phòng khám Winkey Medical

Việc chẩn đoán sớm, điều trị đúng hướng kết hợp với sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm đóng vai trò cốt lõi giúp người bệnh duy trì hệ vận động dẻo dai và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại Phòng khám Winkey Medical (tọa lạc tại 220 Nguyễn Đình Chiểu, P. Xuân Hoà, TP HCM), quy trình thăm khám cơ xương khớp được xây dựng toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa khai thác lâm sàng tỉ mỉ và ứng dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại, giúp xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh cho từng trường hợp cụ thể.

Các triệu chứng như đau mỏi vai gáy, cứng khớp buổi sáng, đau lưng hoặc khô khớp nếu kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý như thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp dạng thấp hay loãng xương. Theo các chuyên gia y tế, việc chủ động thăm khám ngay từ những dấu hiệu ban đầu giúp ngăn chặn nguy cơ tiến triển thành mạn tính, đồng thời hạn chế các biến chứng ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Lời khuyên từ chuyên gia: Chăm sóc hệ cơ xương khớp khoa học

Dưới góc nhìn chuyên môn, Bác sĩ Chuyên khoa II - Phạm Ngọc Ân trực tiếp công tác tại phòng khám Winkey Medical đưa ra lời khuyên để bảo vệ hệ cơ xương khớp khỏe mạnh mỗi ngày, người dân cần lưu ý:

Duy trì vận động hợp lý: Thường xuyên tập luyện các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội hoặc các động tác giãn cơ phù hợp với thể trạng nhằm tăng cường sự linh hoạt cho xương khớp. Xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối: Bổ sung đầy đủ các thực phẩm giàu canxi (sữa, các sản phẩm từ sữa, rau xanh đậm), vitamin D và các dưỡng chất hỗ trợ sụn khớp. Điều chỉnh tư thế sinh hoạt: Tránh ngồi hoặc đứng quá lâu một tư thế, chú ý giữ thẳng lưng khi làm việc, nâng vật nặng đúng cách để giảm áp lực lên cột sống và các khớp. Tầm soát sức khỏe định kỳ: Chủ động kiểm tra hệ cơ xương khớp định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó có phác đồ can thiệp kịp thời, an toàn và hiệu quả theo chuẩn y khoa. Bác sĩ Chuyên khoa II - Phạm Ngọc Ân trực tiếp công tác tại phòng khám Winkey Medical

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