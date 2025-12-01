Liên quan đến vụ “Em trai lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em mình” như đã thông tin, ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (tự Cu nhỏ, SN 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”.

Tại công an, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, nguyên nhân gây ra vụ việc trên là do mâu thuẫn gia đình trong thời gian dài. Năm 2003, Thành mở Công ty nước suối tên DEWO ở Campuchia. Trong thời gian kinh doanh, Thành nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột N.T.H. (SN 1955) để mua đất và xây nhà. Đến năm 2007, Thành bị Cảnh sát Campuchia bắt giữ điều tra, sau đó Tòa án Campuchia tuyên phạt tù 48 năm về tội “Giết người”. Thành thi hành án được 15 năm thì được giảm án.

Nguyễn Tấn Thành

Năm 2022, bà H. và các chị, em của Thành qua thăm hứa khi Thành ra tù sẽ trả lại tài sản đất, nhà do Thành gửi tiền mua. Tuy nhiên khi Thành ra tù, bà H. và các chị, em không giữ lời hứa nên nảy sinh mâu thuẫn.

Chị em của Thành liên tục thách thức Thành dẫn đến vệc cự cãi đánh nhau gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Chính quyền địa phương tổ chức hòa giải 2 lần vào ngày 23/7/2025 và ngày 8/8/2025 nhưng không thành.

Khoảng 11h15 ngày 30/11, Thành lái xe ô tô BKS 7A… lưu thông trên quốc lộ 22A ngang qua nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thì bị chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào xe ô tô của Thành. Thành không phản ứng, vẫn điều khiển xe đi về nhà (cách nhà chị Hạnh khoảng 2km).

Hiện trường sự việc

Khi về đến nhà thấy xe ô tô sắp hết xăng nên Thành tiếp tục lái xe ô tô đi đổ xăng. Khi đi đến đoạn đường trước nhà của chị Hạnh thì tiếp tục bị chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào xe ô tô của Thành. Bực tức, Thành lùi xe lại rồi tông thẳng vào chị Hạnh và em ruột của Thành là Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1983) đang đứng trong sân nhà chị Hạnh. Cú tông khiến chị Bé Sáu bị thương nặng, chị Hạnh tránh được.

Thành tiếp tục lùi xe lại tông vào chị Hạnh lần thứ 2 nhưng chị Hạnh né được té ngã vào một xe mô tô dựng trong sân nhà. Thành tiếp tục lùi xe ra đường rồi lao vào người chị Hạnh lần thứ 3 nhưng vướng vào 1 xe máy nên không trúng chị Hạnh.

Lúc này, trong sân nhà còn có em ruột của Thành là Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1981); Mai Ngọc Khuê (SN 2003, con chị Hạnh) và N.H.T. (2 tuổi, con chị Bé Sáu) đứng cạnh đó may mắn thoát nạn.

Sau đó, Thành lái xe ô tô chạy về hướng phường Gò Dầu, Tây Ninh cất xe ở nhà, dùng xe máy bỏ trốn. Chị Bé Sáu được người nhà đưa vào Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đến 14h cùng ngày, Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện Thành đang trốn ở khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý nên bắt giữ, bàn giao cho công an.