Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM, cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (SN 1981), Huỳnh Cẩm Lài (SN 1982, vợ Toàn) và Thạch Vĩnh (SN 2005, cùng ngụ phường Phú Thạnh) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi sử dụng chất cấm tại phường Phú Thạnh, do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu (Ảnh: PL TPHCM).

Đến cuối tháng 12/2025, các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra nơi sản xuất mì sợi của ông Toàn

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang hòa trộn hàn the, soda, dung dịch Silicate (Ảnh: Người lao động).

Cơ quan chức năng xác định, borax, soda và silicate đều là những hóa chất bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm do có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng (Ảnh: Công an nhân dân).

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Vương Lưỡng Toàn khai nhận đã sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất mì sợi suốt khoảng 10 năm. Mì sợi có pha trộn các loại hóa chất như Borax (hàn the), Soda và dung dịch Silicate để làm cho sợi mì dai, mềm, màu sắc hấp dẫn, thông tin này được thuật lại trên tờ Kinh tế và đô thị.

Liên quan đến vụ việc trên, báo Vietnamnet dẫn thông tin từ cơ quan công an xác định, cơ sở của Toàn mỗi ngày cho ra lò khoảng 600 - 700kg mì sợi tẩm hóa chất. Trong 3 năm gần đây, Toàn bán ra thị trường khoảng 800 tấn mì sợi tẩm hóa chất độc hại. Trong khoảng 10 năm nay, lượng mì tuồn ra thị trường đặc biệt lớn.

Hiện Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.

Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện cơ sở Châu Phát sản xuất mì sợi trộn hóa chất cấm (Clip: Người lao động).

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bất chấp đạo đức kinh doanh, coi thường tính mạng người tiêu dùng của một bộ phận cơ sở sản xuất thực phẩm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các mắt xích liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời siết chặt công tác quản lý nhằm bảo vệ an toàn thực phẩm trên địa bàn.



