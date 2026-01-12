Lời khai của chủ hộ kinh doanh mì sợi Vương Lưỡng Toàn vừa bị bắt tạm giam
Trong 3 năm gần đây, Toàn đã bán ra thị trường khoảng 800 tấn mì sợi tẩm hóa chất độc hại. Trong khoảng 10 năm, lượng mì tuồn ra thị trường đặc biệt lớn.
Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Vương Lưỡng Toàn khai nhận đã sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất mì sợi suốt khoảng 10 năm. Mì sợi có pha trộn các loại hóa chất như Borax (hàn the), Soda và dung dịch Silicate để làm cho sợi mì dai, mềm, màu sắc hấp dẫn, thông tin này được thuật lại trên tờ Kinh tế và đô thị.
Liên quan đến vụ việc trên, báo Vietnamnet dẫn thông tin từ cơ quan công an xác định, cơ sở của Toàn mỗi ngày cho ra lò khoảng 600 - 700kg mì sợi tẩm hóa chất. Trong 3 năm gần đây, Toàn bán ra thị trường khoảng 800 tấn mì sợi tẩm hóa chất độc hại. Trong khoảng 10 năm nay, lượng mì tuồn ra thị trường đặc biệt lớn.
Hiện Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.
Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện cơ sở Châu Phát sản xuất mì sợi trộn hóa chất cấm (Clip: Người lao động).
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bất chấp đạo đức kinh doanh, coi thường tính mạng người tiêu dùng của một bộ phận cơ sở sản xuất thực phẩm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các mắt xích liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời siết chặt công tác quản lý nhằm bảo vệ an toàn thực phẩm trên địa bàn.