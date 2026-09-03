Lời khai ban đầu của đối tượng gây ra vụ thảm án tại Đồng Nai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tổ chức giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh, SN 2005, trú phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai, là nghi can gây ra vụ thảm án xảy ra vào khoảng 01 giờ 45 ngày 03/9/2026, tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, làm chết 3 người, 1 người bị thương đang cấp cứu. Đối tượng Nguyễn Đức Anh bị nhiều vết thương đang được điều trị tại cơ quan Y tế.

Ban đầu đối tượng Nguyễn Đức Anh khai nhận: Là bạn trai của Đ.T.P.A, SN 2009; gần đây Đ.T.P.A nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết Đ.T.P.A. Rạng sáng ngày 03/9/2026 sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao tới nhà Đ.T.P.A, nhưng nhà khoá cửa nên Đức Anh đã trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào nhà.

Lúc này anh Đ.V.R là bố của Đ.T.P.A nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà Đ.T.P.A. Do sợ hãi nên anh Đ.V.R đã chốt chặt các cửa.

Không vào được nhà Đ.T.P.A nên Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q, SN1986 (kế bên sát vách nhà Đ.T.P.A) rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.

Thấy động, anh N.V.Q ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy anh N.V.Q, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công anh N.V.Q.

Bất ngờ bị tấn công, anh N.V.Q chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường, Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh N.V.Q gục xuống đường.

Sau đó Đức Anh quay vào nhà chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M, SN1990 là vợ và 2 con của anh N.V.Q gồm N.T.H, SN2015 và N.N.H, SN2025.

Anh Đ.V.R đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng Công an xã có mặt Đức Anh đã mở cổng nên lực lượng Công an khống chế bắt giữ Đức Anh.

Đối tượng khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, VKSND thành phố Đồng Nai và VKSND Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra làm rõ nội dung vụ việc.