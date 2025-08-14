Mới đây, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Theo đó, Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba - Ảnh: VGP/HM

Chương trình sẽ vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người dân Việt Nam. Trên các trang mạng xã hội không ngừng chia sẻ bài viết cụ thể thông tin cách thức để tham gia chương trình. Cùng với đó là rất nhiều lời nhắn sẻ chia và biết ơn được gửi tới đất nước Cuba.

"Dù ít nhiều, tôi cũng luôn biết ơn nhân dân Cuba đã dành tất cả những gì mình có cho nước mình lúc mình khó khăn."

"Năm tháng có trôi qua vẫn luôn nhắc nhớ trên cánh tay những mũi vắc xin nhờ người anh em Cuba mà nhiều thế hệ được tiêm chủng vào những năm tháng Việt Nam khó khăn nhất. Giờ theo lời kêu gọi của Chính Phủ, xin sẵn sàng gửi tặng Cuba để nghĩa tình được đáp đền tiếp nối"

"Trả ơn vì những mũi tiêm, những viên thuốc... trong những năm tháng khó khăn nhất của người dân Việt Nam."

"Vẫn luôn nhớ câu nói bất hủ của Chủ tịch Cuba Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình". Cảm ơn đất nước và nhân dân Cuba vì đã sát cánh bên Việt Nam trong những năm tháng khó khăn đó."