Sáng 13/8, nhân dịp Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã động viên Trưởng bản Mùa A Thi, người đã cứu 90 người dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất rạng sáng 1/8 vừa qua.

Chia sẻ tại Hội nghị, Trưởng bản Mùa A Thi cho biết, Bản Háng Pu Xi nằm nép mình dưới chân núi, quanh năm mây phủ. Trước kia, đường vào bản chỉ là lối mòn đất đá, trời nắng bụi đỏ, trời mưa lầy lội, xe không vào được. Bà con sống dựa vào nương ngô, rẫy lúa, chăn con gà, con lợn, cái ăn vừa đủ, cái mặc còn thiếu. Nhiều hôm trời mưa to, nước suối dâng, trẻ con phải nghỉ học vì không qua được cầu.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và có các Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bản đã được thay đổi rất nhiều: Đường bê tông đến tận cổng, điện sáng về từng nhà, sóng điện thoại, Internet cũng đã vào bản; trẻ con được đi học đều đặn, bà con có nước hợp vệ sinh để dùng. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới, mùa mưa không còn lo dột, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trong bản cũng đã giảm rất nhiều.

"Nhưng rồi, cơn lũ dữ sáng 1/8 đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng nương; nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, khi nước rút, lớp bùn đất dày đặc phủ kín nền nhà, sân vườn và các lối đi.

Những gì còn sót lại sau lũ giờ cũng chỉ là đống đổ nát, cuộc sống của người dân sau lũ khó khăn hơn bao giờ hết. Lũ đi qua để lại nỗi ám ảnh và gánh nặng thiệt hại đè lên người dân", Trưởng bản Mùa A Thi nhớ lại.

Thay mặt bà con dân bản của tỉnh Điện Biên, Trưởng bản Mùa A Thi đề xuất với Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành quan tâm tạo điều kiện bố trí nguồn kinh phí từ dự án về “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong đó, hỗ trợ bà con di dời, sắp xếp nơi ở mới an toàn; xây dựng lại nhà cho các hộ bị mất nhà.

Đồng thời đầu tư đường, cầu, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và các công trình thiết yếu. Hỗ trợ bà con vốn, cây trồng, vật nuôi, đất sản xuất để bà con khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Xây mới, nâng cấp các lớp học, trạm y tế, các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Là Trưởng bản, anh Mùa A Thi hứa sẽ cùng với cán bộ của xã triển khai công khai, minh bạch mọi nguồn lực được Đảng, Nhà nước hỗ trợ; tuyên truyền để bà con hiểu rõ chính sách, đồng lòng thực hiện.

Qua đó động viên nhau thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ rừng, giữ suối, giữ tiếng nói, tiếng hát và bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Trưởng bản Mùa A Thi tin tưởng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, cùng sự đồng lòng của người dân, các bản sẽ từng bước phát triển, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.