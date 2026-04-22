"Lời kêu gọi thống thiết" của 1 hội phụ huynh gây bức xúc nhất lúc này: Đừng tạo áp lực cho giáo viên nữa!

Một tin nhắn được cho là của hội phụ huynh một lớp 12 gần đây lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nội dung xoay quanh việc kêu gọi đóng góp các khoản tiền “tri ân thầy cô”, kèm theo danh sách chi tiết các khoản chi, từ hỗ trợ giáo viên, ban giám hiệu đến cả lễ vật đi chùa cầu may trước kỳ thi. Câu chuyện tạo ra nhiều luồng tranh luận, phản ánh những băn khoăn quen thuộc mỗi mùa cuối năm học.

Tin nhắn gây tranh cãi

Ở góc nhìn của không ít phụ huynh, việc tri ân thầy cô là lựa chọn cá nhân. N hững chi phí liên quan đến lễ vật chuẩn bị một buổi cầu may trước kỳ thi nếu xuất phát từ sự đồng thuận và niềm tin cá nhân, thì không phải là điều quá khó chấp nhận. Trong bối cảnh áp lực thi cử lớn, nhiều gia đình tìm đến yếu tố tinh thần như một cách gửi gắm hy vọng, miễn là không bị ép buộc.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận phản ứng mạnh lại nằm ở cách tổ chức và mục đích của việc thu chi. Khi các khoản đóng góp được liệt kê cụ thể, chia đều theo đầu học sinh, thậm chí gắn với những kỳ vọng nhạy cảm như "hỗ trợ" giáo viên để họ ưu ái trong việc hoàn thiện học bạ, câu chuyện không còn dừng ở mức tri ân đơn thuần.

Nhiều người cho rằng ranh giới giữa "tri ân" và “biếu xén” trở nên mong manh, dễ gây hiểu lầm và tạo ra áp lực vô hình cho cả phụ huynh lẫn giáo viên.

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện kinh tế như nhau. Những khoản đóng góp vài trăm nghìn hay hơn một triệu đồng có thể không đáng kể với người này, nhưng lại là gánh nặng với người khác. Khi việc đóng góp mang tính thống nhất chung, dù không ghi rõ bắt buộc, vẫn dễ tạo ra tâm lý khó từ chối. Phụ huynh có thể lo ngại con mình bị ảnh hưởng nếu không tham gia, từ đó dẫn đến sự miễn cưỡng.

Một khía cạnh khác cũng được đặt ra là yếu tố văn hóa và niềm tin. Việc tổ chức đi chùa, chuẩn bị lễ vật cầu may trước kỳ thi có thể phù hợp với một số gia đình, nhưng không phải ai cũng có cùng quan điểm hoặc tín ngưỡng. Trong môi trường học đường đa dạng, những hoạt động mang tính cá nhân như vậy nếu được đưa vào kế hoạch chung có thể gây ra sự không thoải mái cho một bộ phận phụ huynh.

Ở phía nhà trường và giáo viên, nhiều ý kiến cho rằng phần lớn thầy cô không mong muốn nhận những khoản “tri ân” mang tính vật chất như vậy. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang nỗ lực xây dựng môi trường minh bạch, việc xuất hiện những thông tin liên quan đến tiền bạc, dù đúng hay sai, cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của người làm nghề. Không ít giáo viên chọn cách từ chối khéo hoặc giữ khoảng cách với các hoạt động nhạy cảm để tránh điều tiếng.

"Là một nhà giáo khi đọc tin nhắn này bản thân tôi thấy rất bức xúc cho cái gọi là quà tri ân thầy cô của một lớp nào đó. Nếu là thật thì tôi đề nghị lãnh đạo trường đó chấn chỉnh ngay, không thể để một số người lấy danh nghĩa Hội CMHS để kêu gọi thu sai như vậy gây bức xúc dư luận" , một người đưa ý kiến.

Về nguyên tắc, hội cha mẹ học sinh được thành lập để phối hợp cùng nhà trường trong việc hỗ trợ học sinh, không phải là đơn vị đứng ra thu các khoản ngoài quy định. Khi một số cá nhân nhân danh tập thể để đưa ra đề xuất thu chi chưa rõ ràng, rất dễ gây hiểu lầm và làm xấu hình ảnh chung.

Từ câu chuyện này, có thể thấy nhu cầu tri ân thầy cô là có thật, nhưng cách thể hiện cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Một lời cảm ơn chân thành, một tấm thiệp hay sự nỗ lực học tập của học sinh đôi khi lại là món quà ý nghĩa hơn nhiều so với những khoản tiền được huy động tập thể. Quan trọng hơn, việc giữ ranh giới rõ ràng giữa tình cảm và vật chất sẽ giúp mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - giáo viên trở nên lành mạnh, đúng với tinh thần giáo dục.

Sau cùng, điều mà phụ huynh nào cũng mong muốn vẫn là một môi trường học tập công bằng, nơi con em mình được đánh giá bằng năng lực thực sự. Và để đạt được điều đó, đôi khi điều cần nhất không phải là những khoản tri ân mà là sự minh bạch, tôn trọng và trách nhiệm từ tất cả các bên liên quan.