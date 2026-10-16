Sự việc bé trai lớp 1 Trường Tiểu học An Dương (Hải Phòng) tử vong sau khi gặp nạn trong khuôn viên trường vào chiều 15/10 đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đằng sau thông tin về vụ tai nạn là nỗi đau của gia đình có con nhỏ vẫn vui vẻ chào bố mẹ khi đi học nhưng đã chẳng thể về nhà sau giờ tan trường.

Người cha kể lại thời khắc nhận tin dữ về con

Trong căn nhà, tiếng kèn trống tiễn biệt vang lên giữa không khí tang thương, những tiếng khóc xót xa. Người thân, hàng xóm đến chia buồn, còn vợ chồng anh Nguyễn Đại vẫn chưa thể tin sự ra đi đột ngột của đứa con trai mới học lớp 1.

Anh Đại cho biết chiều 15/10, hai vợ chồng đang trên đường đi làm về thì nhận được thông báo từ nhà trường rằng con trai đang được cấp cứu tại Bệnh viện An Dương.

“Lúc báo tin là tầm 5 giờ 15 thì đến 5 rưỡi chúng tôi lên đến nơi. Nhưng bệnh viện thông báo cháu đã mất trước khi đến”, anh kể.

Theo người cha, vợ chồng anh thường đi làm về vào khoảng 17h, sau đó đến trường đón hai con. Gia đình vẫn dặn các con chơi trong sân trường, chờ bố mẹ đến. Ngày nào hai chị em cũng vui chơi ở khu vực ghế đá trong khuôn viên trường trong lúc đợi người thân.

Ảnh: NXH

Thế nhưng, chiều hôm ấy, khoảng thời gian chờ đón con quen thuộc lại trở thành ký ức đau lòng nhất đối với gia đình.

Con trai anh Đại, theo lời cha, là một em nhỏ khá cao lớn, khỏe mạnh với chiều cao khoảng 1,22 m, nặng 29 kg. Bé còn một chị gái đang học lớp 2 tại cùng trường.

Khi sự việc xảy ra, người chị có mặt ở sân trường nhưng không biết rõ chuyện gì đã khiến em trai gặp nạn. Sau khi nhận được tin dữ, gia đình vội vã đến bệnh viện, song không còn cơ hội gặp con lần cuối khi em còn sống.

“Vợ tôi nhận được thông báo con đang ở bệnh viện lúc đang đi làm về. Lúc lên bệnh viện là con đã không qua khỏi rồi”, anh Đại nghẹn ngào.

Vợ chồng anh Nguyễn Đại cùng người thân vẫn chưa thể tin những điều đã xả ra (Ảnh: NXH)

“Tôi đến trường kiểm tra thì thấy ghế đá ở trên bồn cây, cách mặt đất một khoảng. Các cô giáo giải thích là do con bám vào ghế nên bị lật ngửa về phía sau. Các em bé cũng bảo ghế đá xê dịch được nhưng các cô và ban giám hiệu nhà trường lại không kiểm tra. Ghế lật về sau nên con đập vào bậc, phía trước lại bị ghế đè lên.

Ngày nào hai chị em cũng chơi ở ghế đá đó chờ bố mẹ đến đón nhưng hôm qua lại xảy ra sự việc như thế. Gia đình rất đau buồn, cũng muốn có một kết quả điều tra thuyết phục.”

“Tôi không thể tin vào mắt mình”

Thông tin thêm về sự việc, anh Đại cho biết, khu vực xảy ra sự việc có hai camera nhưng nhà trường thông báo các camera đã hỏng từ khoảng một tuần trước đó.

Cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm. Người cha cho biết gia đình được thông tin ban đầu rằng con có vết rách lớn ở vùng sau gáy. Tuy nhiên, nguyên nhân và diễn biến chính xác dẫn đến cái chết của bé vẫn cần chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.

“Đêm hôm qua, gia đình chúng tôi cũng có mặt tại trường và có một biên bản. Nhà trường cũng nhận trách nhiệm về mình. Còn lý do chính xác tại sao con mình qua đời thì tôi vẫn chưa biết”, anh Đại nói.

Trường tiểu học An Dương - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: NXH)

Theo lời kể của anh, giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà từ tối hôm trước và ở bên gia đình đến đêm. Sáng 16/10, cô cũng đưa các học sinh đến thắp hương cho em.

Với người cha, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Mới hôm trước, con vẫn còn trò chuyện với bố mẹ, vẫn là cậu bé được gia đình dặn dò chơi trong sân trường để chờ đón về. Vậy mà chỉ sau một buổi chiều, căn nhà nhỏ đã phải chuẩn bị tang lễ cho em.

“Tôi không thể tin vào mắt mình. Hôm qua cháu còn nói chuyện với bố mẹ mà nay đã phải đưa nó ra đồng thế này, mất mát quá”, anh Đại đau đớn nói.

Trưa 16/10, UBND phường An Dương và Công an TP Hải Phòng đã thông tin chính thức về vụ việc nam sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Dương tử vong trong khuôn viên trường một ngày trước đó.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 17h15 ngày 15/10, cháu N.M.T. (sinh năm 2020), học sinh lớp 1 của trường, cùng chị ruột là N.G.L. (học lớp 2 cùng trường) vui chơi tại khu vực vườn hoa trong khuôn viên nhà trường sau giờ tan học. Trong lúc chờ phụ huynh đến đón, cháu T. không may bị ngã.

Anh Đại cùng gia đình vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng từ cơ quan chức năng (Ảnh: NXH)

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, bé trai bị ngã từ ghế đá, đầu va trúng phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên nhà trường cùng nhiều phụ huynh có mặt tại sân trường đã tiến hành sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa cháu đến Trung tâm Y tế An Dương cấp cứu. Sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Hải Phòng nhưng không qua khỏi do thương tích nặng.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các lực lượng liên ngành tiếp tục xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Cơ quan chức năng cũng cho biết sẽ triển khai các giải pháp phù hợp, khẩn trương rà soát và khắc phục những tồn tại nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các sự việc đáng tiếc tương tự.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình bé trai vẫn mong chờ kết quả điều tra đầy đủ, thuyết phục để hiểu rõ những gì đã xảy ra với con mình. Những câu hỏi về diễn biến tai nạn, tình trạng an toàn của khu vực ghế đá và trách nhiệm của các bên liên quan cần được cơ quan chức năng làm rõ trên cơ sở kết quả xác minh.