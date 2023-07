Lợi ích tuyệt vời khi trẻ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài lớp học

Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây những lợi ích mà các hoạt động này mang lại cho trẻ trong quá trình trở thành công dân toàn cầu tại trường Quốc tế Mỹ TAS nhé!

Phát triển trí tuệ

Ngoài việc trong chương trình của tất cả các khối đều có các giờ học tại thư viện thì hàng năm trường TAS còn tổ chức tháng đọc sách "Reading Month", mục tiêu là để nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc và sự nhiệt tình tìm hiểu thông tin của học sinh. Nhà trường luôn cố gắng khuyến khích để học sinh trở thành những cá nhân hiểu biết rộng về thông tin, những công dân chuẩn mực đạo đức và học tập một cách độc lập. Tại TAS, 2 thư viện lớn với hơn 18.000 đầu sách, các em học sinh có thể tự do khám phá tri thức, phát triển trí tuệ, tư duy và sáng tạo

Với các lớp khoa học thí nghiệm và thực hành thực tế, học sinh trường TAS được khuyến khích thực hành và không ngại mắc lỗi. Từ đó các bạn sẽ học được cách sáng tạo, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách tối ưu.

Phát triển kỹ năng sống

Bên cạnh đó, qua các chuyến dã ngoại trải nghiệm, trẻ còn có cơ hội để khám phá thế giới giúp trẻ tự lập, thích nghi với các môi trường sống khác nhau, bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, môi trường sống xung quanh, học cách giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết các xung đột. Những kỹ năng này rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Việc rèn luyện và nâng cao thể chất còn giúp học sinh phát triển sức khỏe và thể chất, giúp học sinh có thể tập trung hơn trong việc học tập.

Nuôi dưỡng tình yêu thương và giúp đỡ mọi người

Hoạt động xã hội luôn là những dự án được TAS chú trọng giúp nuôi dưỡng tình yêu thương và giúp đỡ mọi người cho học sinh… Trải nghiệm từ hoạt động tốt đẹp này sẽ giúp các em sống nhân ái, yêu thương và trở thành những người có tài, có đức sau này có ích cho xã hội.

.Tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp học sinh có cơ hội giao lưu, vui chơi với những người bạn có cùng sở thích; biết cách phối hợp, làm việc theo nhóm. Nhờ đó, trẻ trở nên tự tin, độc lập và trưởng thành hơn

Tăng khả năng cạnh tranh của hồ sơ du học



Đối với các học sinh có kế hoạch đi du học ở nước ngoài, ngoài điểm số và các chứng chỉ học thuật, các hoạt động ngoại khóa cũng đóng vai trò quan trọng.

Đa số các trường ở nước ngoài rất chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa. Họ quan niệm rằng tính cách, năng lực và kỹ năng của học sinh sẽ được thể hiện rõ hơn những con số và con chữ dùng để giới thiệu bản thân mình. Họ cũng cần một học sinh, sinh viên giỏi toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và kỹ năng xã hội.

Một hoạt động độc đáo mà học sinh trường TAS tham gia là Model United Nations, hay Model UN hay MUN, được phổ biến bởi Liên Hợp Quốc và hệ thống giáo dục cao học Mỹ. MUN là hình thức giả định cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, nơi học sinh sắm vai thành những nhà ngoại giao mang sứ mệnh tìm và bàn bạc hướng giải quyết cho những vấn đề liên quốc gia được chỉ định.

Hùng biện tại MUN giúp các em thể hiện bản lĩnh trong vai trò một nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai. Một số trường đại học Mỹ có chính sách tuyển sinh các ứng cử viên Model UN, khiến hồ sơ của các em có trọng lượng hơn so với một ứng cử viên tương đương.

Việc tổ chức và tạo nhiều điều kiện cho học sinh tham gia nhiều hoạt động ngoài khóa của trường Quốc tế Mỹ TAS cũng là một trong những lý do lớn khi hàng năm 100% học sinh tốt nghiệp của trường được nhận vào các trường Đại học trên Thế giới.

Là một trong những trường quốc tế Mỹ có diện tích campus rộng hàng đầu và tiên phong tại Tp.HCM được WASC chứng nhận kiểm định toàn diện từ Tiền Tiểu học đến lớp 12 từ 2015, TAS với đội ngũ giáo viên và tham vấn học đường dày dặn kinh nghiệm đã luôn đồng hành cùng học sinh và gia đình trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt của các bạn học sinh tại trường. Dựa trên nền tảng giáo dục khai phóng chuẩn Mỹ, Trường Quốc tế Mỹ TAS đã kiến tạo nền móng đào tạo với sứ mệnh "Beside Not Behind. We care, We share, for the future We prepare" mang đến môi trường lý tưởng giúp các học sinh học tập và phát triển một cách toàn diện về cả trí thức, thể chất và tinh thần.

* WASC - Western Association of Schools and Colleges: một trong những Tổ chức đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu của Mỹ.