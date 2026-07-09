Lời dặn của Trưởng khoa Y Trường ĐH Đại Nam tới khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên: "Người thầy thuốc trước hết phải là một con người tử tế"

Khóa Y khoa K14 (2020 - 2026) là thế hệ bác sĩ đầu tiên hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường Đại học Đại Nam. Hành trình 6 năm học tập của khóa diễn ra trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, đặt ra nhiều thách thức cho công tác giảng dạy. Nhà trường và Khoa Y đã chủ động điều chỉnh phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ và phối hợp với các cơ sở thực hành để đảm bảo chuẩn đầu ra.

Tại buổi lễ, Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh - Trưởng khoa Y, Trường Đại học Đại Nam cho biết: Đào tạo thực hành lâm sàng được xác định là trọng tâm trong mô hình giáo dục bác sĩ y khoa của nhà trường. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận đa dạng mô hình bệnh tật và công tác y tế cộng đồng, Khoa Y đã hợp tác và tổ chức đào tạo tại 21 bệnh viện tuyến Trung ương và hạng I, 01 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và 02 Trạm y tế cơ sở.

Chất lượng đào tạo khẳng định qua những con số ấn tượng

Trong số 83 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt này, có 1 sinh viên xếp loại Xuất sắc, 27 sinh viên xếp loại Giỏi và 53 sinh viên xếp loại Khá.

Về quy mô và tỷ lệ tốt nghiệp, PGS.TS Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khóa học tuyển sinh đầu vào hơn 100 sinh viên, đến nay có 83 em đủ điều kiện nhận bằng; số sinh viên còn lại tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo. Lãnh đạo nhà trường khẳng định quan điểm duy trì nghiêm túc các chuẩn đầu ra đối với ngành học liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.

Chất lượng đào tạo của khóa học bước đầu được ghi nhận qua các kỳ thi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú (BSNT):

- 7/8 tân bác sĩ trúng tuyển BSNT tại Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) ngay trong đợt thi đầu tiên, thuộc các chuyên ngành: Nội khoa, Ngoại khoa và Sản khoa.

- 10 tân bác sĩ đang tham dự kỳ thi BSNT tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

- Các tân bác sĩ còn lại đang chuẩn bị dự thi BSNT tại các cơ sở đào tạo như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y - Dược (Đại học Huế), Đại học VinUni...

Ngoài ra, trong giai đoạn 2022 - 2026, sinh viên khóa K14 đã đạt 11 giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Trường và có 01 đề tài gửi dự thi cấp Bộ.

"Người thầy thuốc trước hết phải là một con người tử tế"

Dặn dò các tân bác sĩ tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh ngành Y không chỉ yêu cầu năng lực chuyên môn và sự chính xác, mà còn đòi hỏi sự thấu hiểu và chia sẻ với người bệnh:

"Khoa Y Trường Đại học Đại Nam mong rằng, dù ở bất cứ vị trí công tác nào, ở bất kỳ vùng miền nào của Tổ quốc, các em hãy luôn khắc ghi: Người thầy thuốc trước hết phải là một con người tử tế. Kiến thức giúp các em trở thành bác sĩ giỏi, nhưng chính y đức, lòng nhân ái và tinh thần phụng sự mới giúp các em trở thành một người thầy thuốc được nhân dân tin yêu, xã hội trân trọng".

Chia sẻ về những băn khoăn quanh năng lực của sinh viên y khoa trường tư, tân bác sĩ Trần Hải Yến đại diện các tân khoa bày tỏ:

"Hôm nay, với danh xưng tân Bác sĩ Y khoa khóa đầu tiên của Trường Đại học Đại Nam, chúng em tự hào nói rằng "chúng em đã làm được". Giá trị của một người bác sĩ không quyết định bởi tên ngôi trường trên tấm bằng, mà được khẳng định bằng năng lực chuyên môn, y đức và trách nhiệm trước người bệnh. Thầy cô đã dạy chúng em biết tôn trọng sự sống, biết đặt người bệnh ở vị trí trung tâm và hiểu rằng phía sau mỗi bệnh án là một con người, một gia đình, một niềm hy vọng".

Nữ Thủ khoa đầu tiên: Từ xưởng mộc gia đình đến giấc mơ phẫu thuật viên

Điểm sáng nổi bật của khóa tốt nghiệp đầu tiên là chân dung nữ Thủ khoa Trần Thị Mai Hằng. Xuất thân từ một gia đình làm nghề mộc truyền thống, sở hữu mức điểm xét tuyển đầu vào ấn tượng 25,25 điểm khối B, Hằng đã chủ động chọn Đại học Đại Nam để gửi gắm ước mơ.

Vượt qua những tự ti ban đầu và áp lực từ những đêm trực lâm sàng dày đặc từ năm thứ 3 (có tuần trực 4 - 5 buổi), Mai Hằng đã vươn lên dẫn đầu khóa học. Đáng chú ý, nữ thủ khoa chọn theo đuổi Ngoại khoa, lĩnh vực vốn được coi là thế mạnh của nam giới.

Để chuẩn bị thể lực cho những ca phẫu thuật kéo dài 7 - 8 tiếng, Hằng đã kiên trì rèn luyện bằng bộ môn tập tạ nhằm xây dựng "cơ thể thép" và giữ đôi tay luôn vững vàng trên bàn mổ.

Cô chia sẻ, sự tỉ mỉ của nghề mộc từ người bố đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cô khi tiếp cận kỹ thuật ngoại khoa, nơi đòi hỏi sự tập trung cao độ, đôi tay khéo léo và thấu cảm sâu sắc với nỗi đau của người bệnh.