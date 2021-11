Loay hoay mãi con vẫn chưa giỏi tiếng Anh, mẹ đã thử qua 5 ứng dụng trực tuyến siêu hay ho này chưa: Đủ cấp độ, đa dạng giáo trình, đặc biệt là MIỄN PHÍ

Học ngoại ngữ là một thử thách không hề dễ dàng, nhất là với trẻ em, lứa tuổi chưa tập trung và có ý thức như các anh chị lớn. Tuy nhiên, với sự ra đời của các ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến theo phương châm "học mà chơi, chơi mà học", trẻ sẽ tiếp thu kiến thức nhưng không bị áp đặt, ép buộc lại có thể học ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào.

Điểm đặc biệt nhất của những phần mềm học tiếng Anh là có rất nhiều những hình ảnh, video sống động, đầy màu sắc thu hút sự chú ý của trẻ. Trẻ con vốn hiếu động và bị thu hút bởi những hình ảnh bắt mắt vậy nên khi học qua phần mềm, trẻ cũng sẽ ghi nhớ dễ hơn từ vựng, cấu trúc câu. Trên nền tảng điện thoại hoặc máy tính, các phần mềm có một kho lưu trữ trò chơi, nội dung bài tập vô cùng phong phú, dễ tìm kiếm.

Thay vì cho bé chơi các trò chơi vô bổ trên điện thoại, iPad thì nay bạn có thể tải các phần mềm học tiếng Anh miễn phí nhưng cực bổ ích cho các bé nhà mình. Hãy cùng tìm hiểu một số phần mềm, ứng dụng học tiếng Anh cho bé ngay bên dưới nhé.



1. Khan Academy Kids

Độ tuổi: trẻ từ 2 đến 6 tuổi

Giá: Miễn phí

Đây là phần mềm miễn phí phù hợp với trẻ từ 2 đến 6 tuổi, trẻ sẽ được học qua những nhân vật hoạt hình vui nhộn. Với nhóm các người dẫn đường voi Ollo, gấu Kodi, chim Pat, cáo Sandy và chồn Reya, các bé sẽ có những phút giây vừa học vừa thư giãn tuyệt vời.

Bố mẹ có thể đăng ký tài khoản dễ dàng với 1 email, xác nhận email, điền độ tuổi của con, chọn avatar và để con bắt đầu trải nghiệm. Với vô vàn nguồn tài liệu sách, video, trò chơi Khan Academy Kids mang đến cho ba mẹ nguồn tài nguyên dồi dào, đầy hình ảnh, sáng tạo. Trẻ không chỉ được học, còn được đọc sách, xem video, chơi trò chơi và nhận phần thưởng tích lũy để trang trí cho chính nhân vật hoạt hình của mình trong ứng dụng.

Bé có thể học lần lượt theo các bài học được sắp xếp ngẫu nhiên trên đường đi hoặc vào Thư viện (Library) để chọn hoạt động mình yêu thích: đọc sách, video, sáng tạo, phát triển logic, phát triển kỹ năng vận động (hát và nhảy theo các nhân vật)...

Phần mềm còn chia ra nhiều cấp độ, chuyên biệt, linh hoạt cho từng trình độ. Đặc biệt hơn, không chỉ được học tiếng Anh, Khan Academy còn cung cấp cho trẻ những bài học cho các môn chính như Ngữ văn, Toán học, kết hợp cùng việc thúc đẩy và nâng cao sự sáng tạo, xây dựng các kỹ năng xã hội.

Tuy nhiên, ứng dụng hoạt động tốt nhất khi thiết bị được kết nối internet. Nếu không, bé chỉ có thể học một số ít bài nằm trong phần Offline trong Library.

2. Doulingo

Độ tuổi: trẻ từ 2 đến 6 tuổi Giá: Miễn phí

Ứng dụng này đang được rất nhiều người học trên thế giới quan tâm, bằng chứng là Duolingo đã đạt 50 triệu lượt tải từ Google Play, chưa kể đến số lượt tải trên Appstore. Đặc biệt, Duolingo còn nằm trong danh sách phần mềm học tiếng Anh tốt nhất được chính phủ Mỹ khuyên sử dụng.

Không chỉ Anh ngữ, Duolingo còn mang tới cho người học nhiều ngôn ngữ phổ biến trên thế giới như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật và hơn thế nữa. Duolingo sử dụng được hầu hết trên các thiết bị di động, được thiết kế đầy đủ từ các level cơ bản đến nâng cao và số lượng khóa học lớn

Trong mỗi bài tập, người học sẽ được tương tác rất nhiều. Bạn sẽ phải gõ câu trả lời đúng ngữ pháp, từ vựng, nghe và tập phát âm theo giọng đọc mẫu. Chức năng nhận diện giọng nói của ứng dụng khá chuẩn xác. Bạn sẽ được chỉ ra những lỗi mắc phải trong quá trình giải bài tập. Nếu sai quá nhiều, người dùng không được học bài tiếp theo mà buộc phải làm lại.

Tuy vậy Duolingo thiết kế các cấp độ từ điểm xuất phát lên cao dần, thường chỉ thích hợp với người không biết gì nên sẽ xảy ra tình trạng dễ gây chán nản với người có kiến thức từ trước. Bên cạnh đó, việc nhắc nhở liên tục từ tin nhắn tới email khi người dùng "quên" học cũng khiến nhiều người nhận xét tạo cảm giác bị làm phiền.

3. English4Kids

Độ tuổi: trẻ từ 3 tuổi trở lên

Giá: Miễn phí

English for Kids lồng ghép các game thú vị vào các bài học giúp trẻ vừa học vừa chơi rất thư giãn nhưng lại hiệu quả. Phần mềm này hỗ trợ bé học tiếng Anh thông qua các trò chơi: Flashcard, Sentences Games, Word games, Sentences…Với Flashcard, các bé được học thêm từ vựng của rất nhiều chủ đề khác nhau. Với Sentences Games bé có thể chơi các trò chơi Yes/No; Choose Picture hoặc Fill it. Với phần Word games sẽ có đa dạng các trò chơi như Word Typing, Fill word, Different one hay Sequence Game...

Phần mềm này chủ yếu tập trung và nâng cao khả năng, kỹ năng sử dụng tiếng Anh của trẻ thông qua các bài học, video chuyên về ngữ pháp, từ vựng. Trò chơi ghép từ, trò chơi câu là hai phần chính giúp các em có thể ghi nhớ lâu từ và câu mới. Trò chơi với hình ảnh đẹp và âm thanh thu hút giúp trẻ học tập vui vẻ.

Mỗi ngày, ba mẹ cho bé vào học một bài với các chủ đề xung quanh cuộc sống hàng ngày mà không cần phải đăng nhập bất cứ tài khoản nào. Trẻ sẽ được vẽ lộ trình học tập từ thấp đến cao tuân theo cấp độ từ vựng, bài học, video được phân chia sẵn trong ứng dụng.

4. English Flashcard for kids

Độ tuổi: Trẻ từ 1 đến 5 tuổi Giá: Miễn phí

Phần mềm phù hợp cho trẻ trong lứa tuổi mẫu giáo. Những chủ đề thông dụng như con vật, đồ vật, đồ dùng trong nhà, các bộ phận trong cơ thể được thể hiện qua các thẻ từ vựng có hình ảnh bắt mắt giúp trẻ dễ ghi nhớ. Giao diện đơn giản, dễ học dễ hiểu.

Ứng dụng có 1500 flashcard lồng tiếng bằng tiếng Anh và một số trò chơi giáo dục: "Tìm hình", "Tô màu", "Câu đố", "Tìm từ", Lồng tiếng phòng thu chuyên nghiệp v.v. Ngoài ra, các âm thanh bổ sung (chẳng hạn như tiếng động vật) và video ngắn. Tuy nhiên, để mở khóa một số nội dung nâng cao, phụ huynh cần trả thêm phí.

5. Luyện học SGK Tiếng Anh (Lingo) - Sách Mềm

Độ tuổi: Lớp 1 đến lớp 12 Giá: Miễn phí

Ứng dụng giúp học sinh học và luyện tập từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh theo sách giáo khoa Tiếng Anh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ứng dụng dựa trên ý tưởng của phần mềm nổi tiếng thế giới về dạy ngoại ngữ là Duolingo.

Bé học mà chơi, giúp học và ôn tập từ vựng, cụm từ và câu tiếng Anh. App cũng có chức năng thu âm và so sánh giọng của mình với giọng đọc thu sẵn để luyện phát âm. Ngoài ra, app cũng có những bài đọc, bài nghe và bài giảng ngữ pháp, như kiểu 1 cuốn sách giáo khoa gói gọn trong 1 chiếc app. Có những dạng bài tập thú vị như nghe và sắp xếp từ, như một cách nghe chép chính tả.

Bố mẹ tải app trên cả Google Play hoặc Appstore, đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc google và có thể cho con khám phá theo lớp học tương ứng. Ứng dụng vẫn đang ở phiên bản thử nghiệm.