Loạt xu hướng tài chính mới đang định hình thói quen tiêu dùng, kinh doanh của người Việt

Ngày nay, sự xuất hiện của các xu hướng tài chính mới đang thay đổi cách chúng ta quản lý tiền bạc, kinh doanh và xây dựng tương lai. Những đổi mới này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn thúc đẩy một nền kinh tế số minh bạch, bền vững và gần gũi hơn với mọi người.

Lợi ích cả đôi đường

Thanh toán không tiền mặt đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hiện đại. Từ việc quét mã QR để mua một ly trà sữa đến thanh toán hóa đơn điện nước chỉ bằng vài cú chạm, các phương thức này giúp tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro so với mang tiền mặt.

Chỉ cần một chiếc điện thoại, người dùng có thể chuyển khoản, nạp tiền điện thoại, hay trả học phí mà không cần xếp hàng tại quầy giao dịch. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giao dịch không tiền mặt tăng trưởng mạnh mẽ, với hàng triệu lượt quét QR và thanh toán di động được thực hiện mỗi ngày, từ thành phố đến vùng nông thôn.

Đối với các tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ, thanh toán không tiền mặt mang lại sự minh bạch và hiệu quả. Thay vì đối soát thủ công, các giải pháp số giúp theo dõi doanh thu thời gian thực, phân tích lãi lỗ và thậm chí tích hợp với phần mềm bán hàng.

Điều này đặc biệt hữu ích ở các khu chợ truyền thống, nơi các chủ quán dần làm quen với QR code, giúp họ tiếp cận khách hàng mới và quản lý dòng tiền dễ dàng hơn. Các chương trình khuyến khích như hoàn tiền hay miễn phí giao dịch càng khiến người dùng, từ người trẻ đến người lớn tuổi, sẵn sàng thử nghiệm và gắn bó với thói quen mới này.

Đầu tư thông minh, cơ hội cho tất cả mọi người

Nếu như thanh toán không tiền mặt mang đến sự tiện lợi trong khâu quản lý dòng tiền hiệu quả thì các giải pháp đầu tư thông minh đang mở ra cánh cửa để mọi người tham gia vào thị trường tài chính, nơi thường được xem là sân chơi của những người có kinh nghiệm hoặc vốn lớn. Nhưng nay, các nền tảng số giúp việc tích lũy và đầu tư trở nên dễ tiếp cận hơn.

Người dùng có thể bắt đầu với số vốn nhỏ, từ tiết kiệm linh hoạt, mua vàng, đến tham gia chứng chỉ quỹ hay cổ phiếu, tất cả đều đều có thể thực hiện trên một ứng dụng duy nhất. Công nghệ AI và Big Data đóng vai trò quan trọng giúp phân tích hành vi chi tiêu, gợi ý danh mục đầu tư phù hợp đồng thời cung cấp các thông tin thị trường thời gian thực, giúp người mới có thể tự tin hơn khi đưa ra quyết định.

Những giải pháp này không chỉ dừng ở việc cung cấp công cụ, mà còn khuyến khích đầu tư có trách nhiệm. Các tính năng như báo cáo hiệu suất, học liệu tài chính và việc xây dựng một cộng đồng thảo luận giúp nâng cao nhận thức, giảm quyết định cảm tính đồng thời tạo nên thói quen đầu tư bền vững. Kết quả là một mặt bằng hiểu biết tài chính cá nhân cao hơn, từ đó có thể mở ra nhiều cơ hội cho người trẻ hay những người có mong muốn đầu tư đủ tự tin để tiếp cận với thị trường tài chính hiện đại

Định hình lại thói quen tiêu dùng

Có thể nói các xu hướng tài chính mới này đang định hình lại nền kinh tế Việt Nam. Thanh toán không tiền mặt giúp giảm chi phí in ấn, lưu thông tiền mặt, đồng thời tăng cường minh bạch trong giao dịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ tham gia vào nền kinh tế số.

Việc đầu tư thông minh, với sự hỗ trợ của công nghệ, giúp dòng tiền luân chuyển hiệu quả hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn. Theo một báo cáo năm 2023, giao dịch không tiền mặt đạt hơn 10 tỷ lượt, với giá trị gấp hàng chục lần GDP, cho thấy tiềm năng to lớn của xu hướng này.

Hành vi tiêu dùng cũng từ đây mà thay đổi rõ rệt. Người trẻ ưa chuộng sự tiện lợi, tích hợp của các ứng dụng tài chính, trong khi các tiểu thương dần chuyển từ tiền mặt sang thanh toán số, mở rộng cơ hội kinh doanh. Những chiến dịch như “Ngày không tiền mặt” hay các chương trình giáo dục tài chính càng lan tỏa nhận thức, khuyến khích mọi người từ thành thị đến nông thôn tham gia vào làn sóng số hóa.

Và trên hành trình này, những giải pháp tài chính độc đáo đến từ TOPI, KienlongBank, và Viettel Money đều đang góp phần đưa tài chính số đến gần hơn với mọi người. Đơn cử như nền tảng đầu tư và quản lý tài chính TOPI cung cấp kiến thức về tích lũy đồng thời cung cấp đa dạng các sản phẩm tích luỹ sinh lời với kỳ hạn linh hoạt, giúp hành trình đầu tư dễ dàng hơn từ số vốn từ vừa và nhỏ tới đích đến là tự do tài chính.

Hay như KienlongBank, với ứng dụng KienlongBank Plus mang đến trải nghiệm ngân hàng số toàn diện - từ mở tài khoản trực tuyến, gửi tiết kiệm online, quản lý chi tiêu và tra soát giao dịch ngay trên ứng dụng, cho đến mở thẻ và kích hoạt thẻ chi tiêu ngay. Đồng thời, bộ giải pháp MyShop & Paybox không chỉ mang đến phương thức thanh toán không tiền mặt an toàn, nhanh chóng mà còn hỗ trợ quản lý bán hàng, theo dõi doanh thu và tối ưu vận hành cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương.

Và Viettel Money, với hệ sinh thái Mobile Money và hơn 350 dịch vụ thanh toán không tiền mặt cho phép chuyển tiền ngoại tuyến, thanh toán hóa đơn, đầu tư số với vốn nhỏ, đã phủ sóng từ thành thị đến vùng sâu vùng xa qua hơn 300.000 điểm giao dịch, giúp ngay cả những người dùng điện thoại cơ bản cũng tiếp cận tài chính số. Những nỗ lực này, dù nhỏ, đang cùng nhau tạo nên một tương lai tài chính tiện lợi, minh bạch và bền vững cho Việt Nam.