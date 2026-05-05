Loạt xe Toyota: Yaris Cross, Vios, Veloz Cross tiếp tục gia tăng sức hút bằng ưu đãi lớn tháng 5

Khép lại tháng 4, Veloz Cross vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota với hơn 1.500 xe. Mẫu xe này cùng Avanza Premio tiếp tục được hãng xe Nhật áp dụng mức ưu đãi lớn nhất trong tháng 5 với 100% lệ phí trước bạ, quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu. Cùng với đó, hai mẫu xe trụ cột doanh số hàng tháng là Vios và Yaris Cross (tất cả các phiên bản) được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, khách hàng mua Vios, Hilux, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross sẽ nhận được ưu đãi lãi suất chỉ từ 6,99%/năm, cố định trong 12 tháng đầu. Mức 6,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu được áp dụng cho tất cả các mẫu xe Toyota Hybrid. Ngoài ra, chương trình vay "trả trước 0 đồng" cho tất cả các mẫu xe Toyota vẫn được triển khai tới nhóm khách hàng là cán bộ công chức nhà nước, nhân viên tại các doanh nghiệp lớn, nhân viên thuộc đối tác/nhà cung cấp/đại lý Toyota.

Các chính sách kể trên được áp dụng từ nay đến hết 31/5/2026 tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc. Với nguồn cung ổn định, thủ tục đơn giản, hãng xe Nhật Bản cho biết, khách hàng sẽ không phải chờ đợi lâu, nhận xe nhanh chóng. Ngoài các chính sách ưu đãi chung từ hãng, mỗi đại lý có thể có những quyền lợi đặc biệt, gia tăng giá trị cho khách hàng sở hữu xe.

Tháng 4 vừa qua, 6.676 xe Toyota và Lexus đã được giao đến tay khách hàng, Yaris Cross, Vios, Veloz Cross là 3 mẫu xe trụ cột doanh số. Chính sách kích cầu được xem là đòn bẩy quan trọng, giúp Toyota gia tăng doanh số trong tháng 5.