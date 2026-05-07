Loạt website phim lậu đóng cửa

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công điện nêu việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

Công điện cũng yêu cầu lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5-30/5 với tinh thần xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Website dịch phim Doraemon ngừng cung cấp dịch vụ.

Sau công điện về xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, nhiều website phim lậu thông báo dừng hoạt động.

Doraemon fansub Việt Nam - website dịch phim Doraemon lớn tại Việt Nam - thông báo gỡ toàn bộ cơ sở dữ liệu phim và máy chủ lưu trữ sau hai ngày làm việc. Fanpage Doraemon fansub Việt Nam cho biết sau khi rà soát và đánh giá kỹ lưỡng các quy định pháp luật hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nội dung số tại Việt Nam, trang này nhận thấy mô hình hoạt động hiện tại không còn phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý mới.

"Với tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm đối với vấn đề bản quyền, chúng tôi quyết định dừng mọi hoạt động chia sẻ phim và nội dung liên quan để tránh các sai phạm không đáng có. Tất cả các dự án dịch thuật và biên tập đang dang dở sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức", fanpage đăng tải thông tin.

Ban quản trị trang khẳng định đây là quyết định cần thiết để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của môi trường mạng và tôn trọng giá trị sáng tạo của tác giả. "Chúng tôi khuyến khích các bạn hãy tiếp tục ủng hộ thương hiệu Doraemon thông qua các kênh phát hành có bản quyền chính thức để góp phần bảo vệ bản quyền của tác phẩm", ban quản trị thông báo.

Sáng 7/5, ứng dụng xem truyền hình lậu Cò TV thông báo ngừng cung cấp dịch vụ. Đây là ứng dụng xem truyền hình, phim ảnh và bóng đá trực tuyến vi phạm bản quyền tại Việt Nam.

Tại giao diện của Phim4k, trang web này đưa ra thông báo ngắn gọn về việc chính thức ngừng hoạt động từ 6-5-2026 nhằm mục đích tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thiaphim.net - ứng dụng/website xem phim lậu - cũng thông báo đã đóng cửa, công khai rao bán mã nguồn hệ thống.

Loạt ứng dụng, website vi phạm bản quyền tại Việt Nam thông báo đóng cửa.

Việc các website phim lậu đồng loạt đóng cửa ngay sau Công điện 38/CĐ-TTg cho thấy hiệu quả của các biện pháp xử lý mạnh tay.

Trong nhiều năm qua, vấn nạn vi phạm bản quyền trên không gian mạng tại Việt Nam diễn ra nhức nhối và chưa giải quyết được triệt để. Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất công tác đấu tranh phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngay các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng.

Công điện cũng yêu cầu tập trung xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.