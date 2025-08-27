20 giờ tối nay 27-8 diễn ra buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Như hai buổi tổng hợp luyện trước đó, ngay từ sáng sớm nay, hàng chục ngàn người dân đã đổ về các tuyến đường gần khu vực Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội) để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Dọc các tuyến đường nơi có các khối đi bộ quân đội, công an, khí tài đi qua, đều đã chật kín người từ sớm.
Trên các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Lê Duân, khu vực Cửa Nam... đều có các vị trí ở trên cao để xem sơ duyệt rất thuận lợi, được ví là "view triệu đô".
Một số hình ảnh ở các điểm "view triệu đô" do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại: