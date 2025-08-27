20 giờ tối nay 27-8 diễn ra buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Như hai buổi tổng hợp luyện trước đó, ngay từ sáng sớm nay, hàng chục ngàn người dân đã đổ về các tuyến đường gần khu vực Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội) để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Dọc các tuyến đường nơi có các khối đi bộ quân đội, công an, khí tài đi qua, đều đã chật kín người từ sớm.

Trên các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Lê Duân, khu vực Cửa Nam... đều có các vị trí ở trên cao để xem sơ duyệt rất thuận lợi, được ví là "view triệu đô".





Một số hình ảnh ở các điểm "view triệu đô" do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:





Người dân đổ về các tuyến đường gần khu vực Quảng trường Ba Đình

Các em nhỏ háo hức chờ xem sơ duyệt

Các cựu chiến binh được nhường vị trí thuận lợi để ngồi xem sơ duyệt

Trong khi đó, một quán cà phê "đường tàu" trên đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn có một nhóm bạn trẻ ngồi chờ từ trưa để xem sơ duyệt. Vị trí này có thể xem toàn cảnh khối đi bộ diễu binh qua đây.

Một căn nhà tại nút giao Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ được trang hoàng rất đẹp, có view thuận lợi để theo dõi sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Ngôi nhà trên phố Hàng Bông có thể xem sơ duyệt từ tầng 2

Một địa điểm khác nắm trên đường Nguyễn Thái Học

Một nhóm các em nhỏ đã có "view" cực đẹp để nhìn toàn cảnh khu vực Cửa Nam

Vị trí "đắc địa" tại đường Điện Biên Phủ

Nhiều người đã tập trung trên sân thượng để chờ xem sơ duyệt

Vị trí quan sát thuận lợi từ tầng cao của một ngôi nhà gần khu Cửa Nam

Trong khi đó dọc hai bên đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, người dân cố gắng tìm cho mình một vị trí xem thuận lợi nhất

Người dân chờ xem sơ duyệt tại khu vực đường tàu, đoạn gần Lê Duẩn