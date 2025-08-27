Fanpage aFamily

Loạt "view triệu đô" xem sơ duyệt diễu binh tối 27-8 tại Hà Nội

Minh Chiến
Nhiều vị trí đẹp, có tầm nhìn toàn cảnh tại đường Nguyễn Thái Học, nút giao Cửa Nam để xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27-8.

20 giờ tối nay 27-8 diễn ra buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Loạt &quot;View triệu đô&quot; xem sơ duyệt diễu binh tối 27-8 tại Hà Nội - Ảnh 1.

"View triệu đô" tại đường Điện Biên Phủ

Như hai buổi tổng hợp luyện trước đó, ngay từ sáng sớm nay, hàng chục ngàn người dân đã đổ về các tuyến đường gần khu vực Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội) để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Dọc các tuyến đường nơi có các khối đi bộ quân đội, công an, khí tài đi qua, đều đã chật kín người từ sớm. 

Trên các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Lê Duân, khu vực Cửa Nam... đều có các vị trí ở trên cao để xem sơ duyệt rất thuận lợi, được ví là "view triệu đô".


Một số hình ảnh ở các điểm "view triệu đô" do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:


- Ảnh 2.

Người dân đổ về các tuyến đường gần khu vực Quảng trường Ba Đình

- Ảnh 3.

Các em nhỏ háo hức chờ xem sơ duyệt

- Ảnh 4.

Các cựu chiến binh được nhường vị trí thuận lợi để ngồi xem sơ duyệt

- Ảnh 5.

Trong khi đó, một quán cà phê "đường tàu" trên đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn có một nhóm bạn trẻ ngồi chờ từ trưa để xem sơ duyệt. Vị trí này có thể xem toàn cảnh khối đi bộ diễu binh qua đây.

- Ảnh 6.

Một căn nhà tại nút giao Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ được trang hoàng rất đẹp, có view thuận lợi để theo dõi sơ duyệt diễu binh, diễu hành

- Ảnh 7.

Ngôi nhà trên phố Hàng Bông có thể xem sơ duyệt từ tầng 2

- Ảnh 8.

Một địa điểm khác nắm trên đường Nguyễn Thái Học

- Ảnh 9.

Một nhóm các em nhỏ đã có "view" cực đẹp để nhìn toàn cảnh khu vực Cửa Nam

- Ảnh 10.

Vị trí "đắc địa" tại đường Điện Biên Phủ

- Ảnh 11.

Nhiều người đã tập trung trên sân thượng để chờ xem sơ duyệt

- Ảnh 12.

Vị trí quan sát thuận lợi từ tầng cao của một ngôi nhà gần khu Cửa Nam

- Ảnh 13.

Trong khi đó dọc hai bên đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, người dân cố gắng tìm cho mình một vị trí xem thuận lợi nhất

- Ảnh 14.

Người dân chờ xem sơ duyệt tại khu vực đường tàu, đoạn gần Lê Duẩn

- Ảnh 15.

Người dân chờ theo dõi sơ duyệt tại tầng 2 của một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Học

