Mỗi năm trôi qua, mạng xã hội lại chứng kiến sự ra đời của hàng loạt từ khóa, câu nói và lối diễn đạt mới, phản ánh rõ nét tâm lý, lối sống cũng như cách nhìn đời của cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Những cụm từ này không chỉ đơn thuần để gây cười hay bắt trend nhất thời, mà còn trở thành ngôn ngữ chung, giúp mọi người dễ dàng kết nối, đồng cảm và chia sẻ cảm xúc. Nhiều từ khóa mang sắc thái hài hước, châm biếm nhẹ nhàng, đôi khi sâu cay nhưng vẫn rất duyên dáng.

Những từ khóa gây chú ý trên mạng xã hội năm 2025. (Ảnh: Nhật Thùy)

Những từ khóa gây chú ý trên mạng xã hội năm 2025

Dưới đây là những cụm từ nổi bật, được sử dụng rộng rãi và để lại dấu ấn rõ rệt trong đời sống số.

Năm số 9 thanh lọc

Bắt nguồn từ khái niệm trong thần số học, con số 9 vốn tượng trưng cho sự kết thúc của một chu kỳ và quá trình thanh lọc, làm mới. Năm 2025 được gọi là “năm số 9” bởi phép cộng 2 + 0 + 2 + 5 cho ra kết quả là 9. Trên mạng xã hội, khái niệm này nhanh chóng được “biến tấu” với ý nghĩa mới.

Mỗi khi một vụ việc ồn ào bị phanh phui, một scandal gây chấn động hay một sự thật bị bóc trần, cư dân mạng lại đồng loạt bình luận “đúng là năm số 9 thanh lọc ”. Câu nói mang sắc thái nửa đùa nửa thật, vừa mỉa mai vừa thể hiện niềm tin rằng những điều tiêu cực, giả tạo hay sai trái rồi cũng sẽ bị đào thải dưới áp lực của dư luận và sự tỉnh táo của cộng đồng.

Theo thần số học, năm Ất Tỵ 2025 là năm số 9 đem đến sự thanh lọc năng lượng. (Ảnh: NewYork Post)

+1 máy

Từ khóa “+1 máy” bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ từ khoảng tháng 4/2025, trở thành cách diễn đạt ngắn gọn cho ý “tôi cũng vậy”, “tôi cũng muốn” hay “tôi đồng cảnh ngộ”. Cụm từ này được sử dụng linh hoạt trong nhiều bối cảnh, từ những drama đời thường cho tới các khoảnh khắc vui vẻ, đời sống cá nhân.

Từ khoa này giúp người dùng có thể vừa bày tỏ sự đồng cảm, vừa “flex” nhẹ nhàng mà không cần kể lể dài dòng. Những câu như “+1 máy bị thất tình”, “+1 máy nghiện matcha latte” hay “+1 máy đi date ở homestay” xuất hiện dày đặc trên các nền tảng.

Thực tế, “máy” vốn đã được dùng từ lâu để chỉ con người theo cách ví von năng suất, nhanh nhẹn. Đến năm 2025, cụm “+1 máy” mang thêm sắc thái vui vẻ, tích cực và đầy tinh thần kết nối.

Cơm nước gì chưa người đẹp?

“Ăn cơm chưa?” hay “Cơm nước gì chưa?” từ lâu đã là câu hỏi xã giao quen thuộc của người Việt, thường được dùng như một lời chào mở đầu, thể hiện sự quan tâm và kéo gần khoảng cách. Khi được biến tấu thành “ Cơm nước gì chưa người đẹp ?”, câu hỏi này nhanh chóng trở thành một trend được giới trẻ yêu thích. Nó không chỉ dùng để hỏi thăm, mà còn trở thành một kiểu tương tác hài hước, duyên dáng trong các cuộc trò chuyện trực tuyến, từ bạn bè, đồng nghiệp cho đến những màn tán tỉnh vui vui.

Cụm từ này còn được sáng tạo linh hoạt theo từng ngữ cảnh, như hội nuôi thú cưng hỏi “Pa tê gì chưa người đẹp?”, “Tiêm ngừa gì chưa người đẹp?”, còn dân bán hàng online thì biến thành “Thịt sấy gì chưa người đẹp?” hay “Mua gì ăn xế chưa người đẹp?”. Chính sự gần gũi và dí dỏm đã giúp câu nói lan tỏa mạnh mẽ.

Trend "Cơm nước gì chưa người đẹp" được rất nhiều người nổi tiếng lan truyền. (Ảnh chụp màn hình)

Tôi phải gọi bạn bằng điện thoại

“Tôi phải gọi bạn bằng điện thoại” là một cách khen mới mẻ, mang sắc thái hài hước nhưng đầy “sát thương”. Khi dùng câu này, người nói ngầm thừa nhận rằng người kia quá xuất sắc, vượt trội đến mức người này phải lập tức gọi điện để xin bí quyết, xin chỉ giáo hoặc đơn giản là công nhận đẳng cấp.

Cụm từ thường xuất hiện trong các video reaction, nơi người trẻ so sánh hai cá nhân hoặc hai tình huống: một bên đã làm tốt, nhưng bên kia thì quá ấn tượng. Điều khiến câu nói này được yêu thích chính là cách khen không hoa mỹ, không phô trương, mà vẫn truyền tải trọn vẹn sự nể phục, đúng với tinh thần cợt nhả nhưng thông minh của Gen Z.

“Hẹ hẹ hẹ”

“Hẹ hẹ hẹ” là cụm từ mô phỏng tiếng cười mang màu sắc trêu chọc, thường được dùng khi người nói cảm thấy khoái chí, tinh quái hoặc cố tình “giả trân” trước một tình huống nào đó. Cụm từ này trở nên phổ biến qua các clip meme và phần bình luận hài hước trên mạng xã hội, đặc biệt trong những màn troll nhẹ giữa bạn bè.

Dù không có nghĩa cụ thể, “hẹ hẹ hẹ” lại gây ấn tượng mạnh bởi cách kéo dài âm thanh, tạo cảm giác ranh mãnh nhưng vẫn rất duyên. Nó trở thành một dạng “phản ứng cảm xúc” bằng chữ, giúp người dùng thể hiện thái độ một cách sinh động hơn.

Mon

“Mom” hay được viết lái thành “mon” trong ngôn ngữ mạng năm 2025 không còn mang nghĩa “mẹ” theo cách hiểu truyền thống, mà trở thành cách xưng hô thân mật giữa những người trẻ. Cụm “các mon” hay “các mom” được dùng với ý nghĩa “các bạn ơi”, nhưng mềm mại, dễ thương và tạo cảm giác gần gũi hơn.

Sự phổ biến của từ này gắn liền với các video đời thường của TikToker Tuấn Dương, người thường mở đầu bằng câu gọi quen thuộc “Các mom ơi!”. Cách xưng hô đơn giản nhưng duyên dáng này nhanh chóng tạo nên cảm giác thân thiết, như một cộng đồng nhỏ ấm áp, nơi người nói và người nghe dễ dàng kết nối.

Mời đoàn mình di chuyển lên núi

Câu nói “ Mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em ” gây sốt sau khi xuất hiện trong một clip TikTok ghi lại cảnh một hướng dẫn viên du lịch dẫn khách tham quan. Với giọng nói nhẹ nhàng, biểu cảm tươi tắn và phong thái dễ thương, câu nói này nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng.

Sau đó, trend này còn được lan tỏa mạnh mẽ hơn nhờ các chương trình thực tế như Gia đình Haha, nơi bối cảnh núi rừng Lào Cai hùng vĩ càng làm tăng sức hút. Từ một lời hướng dẫn bình thường, câu nói trở thành biểu tượng của sự đáng yêu, tích cực và gợi cảm hứng “xách ba lô lên núi”.

Câu nói "mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em" được lan truyền mạnh mẽ cùng chương trình Gia đình Ha Ha. (Ảnh: Showbeat)

Thắng đời

“Thắng đời” và “thua đời” kèm theo các tỷ số như 1-0, 2-0 nhanh chóng trở thành trào lưu trong những ngày đầu năm Ất Tỵ. Lấy cảm hứng từ kết quả các trận đấu thể thao, cư dân mạng dùng những tỷ số này để nói về chiến thắng hay thất bại trong cuộc sống thường ngày.

“Thắng đời” được dùng khi ai đó trải qua một khoảnh khắc nhỏ nhưng đáng nhớ, khiến họ cảm thấy mình được cuộc đời ưu ái. Từ việc dậy sớm không buồn ngủ, mua được món đồ ưng ý cho tới những niềm vui giản dị, tất cả đều có thể được gọi là “thắng đời”, như một cách ghi nhận hạnh phúc rất đời thường.

Dân mạng bắt trend "thắng đời" trên mạng xã hội TikTok. (Ảnh chụp màn hình)

Thế hệ cợt nhả

“Thế hệ cợt nhả” là cách cộng đồng mạng gọi vui một bộ phận Gen Z, chủ yếu sinh từ 1997 đến 2002, nổi bật với lối sống hài hước, thoải mái và thường xuyên dùng sự châm biếm, tự giễu để đối diện áp lực.

Thuật ngữ này xuất hiện ngày càng nhiều trong các meme, đoạn hội thoại và nội dung lan truyền, phản ánh tinh thần “vui trước đã, chuyện căng thẳng để sau”. Thay vì né tránh khó khăn, thế hệ này chọn cách cười cợt, biến áp lực thành chất liệu cho sự hài hước, qua đó tìm thấy sự đồng cảm và nhẹ nhõm.

Sít rịt

Sít rịt” là cách đọc Việt hóa của từ tiếng Anh secret, ban đầu gắn với trào lưu sưu tầm blind box – nơi những phiên bản hiếm được gọi là “secret”. Tại Việt Nam, giới trẻ mở rộng nghĩa của từ này để chỉ những tình huống hiếm gặp, khó tin trong cuộc sống, có thể là may mắn bất ngờ hoặc xui rủi không báo trước. Khi nói mình gặp “sít rịt”, người dùng vừa thể hiện sự ngạc nhiên, vừa pha chút hài hước, như thể bản thân vừa “trúng” một phiên bản đặc biệt của đời sống.

Tuyệt đối điện ảnh

“Tuyệt đối điện ảnh” là cách khen những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc và có bố cục ấn tượng như trong phim. Đây là bản Việt hóa của cụm “absolute cinema”, bắt nguồn từ meme liên quan đến đạo diễn Martin Scorsese.

Tại Việt Nam, cụm từ này được dùng rộng rãi hơn, không chỉ cho phim ảnh mà còn cho các pha thể thao, khoảnh khắc đời thường hay hình ảnh mang tính biểu tượng. Đặc biệt, trước thềm lễ 30/4, “tuyệt đối điện ảnh” xuất hiện dày đặc để miêu tả những khung cảnh vừa hùng tráng vừa giàu cảm xúc.

Bức ảnh meme khởi nguồn của cụm từ "điện ảnh tuyệt đối".

Tôi là nạn nhân của…

Thay vì dùng “nạn nhân” theo nghĩa nghiêm trọng, giới trẻ biến cụm “Tôi là nạn nhân của…” thành cách kể khổ hài hước. Nó được dùng để thừa nhận những lần “biết sai nhưng vẫn làm”, như săn sale quá tay hay mua sắm online không kiểm soát.

Nguồn gốc của câu nói này đến từ các clip và trạng thái viral, nơi người trẻ tự trêu mình bằng cách đổ lỗi cho một “thế lực” nào đó. Chính sự tự giễu nhẹ nhàng này khiến cụm từ mang năng lượng tích cực, tạo cảm giác đồng cảm thay vì tiêu cực.

Sợi chỉ đỏ

“Sợi chỉ đỏ” là trào lưu chế ảnh lan truyền mạnh mẽ, bắt nguồn từ bộ phim Hàn Quốc S Line. Trong phim, những người từng có quan hệ tình dục được kết nối bằng các sợi chỉ đỏ trên đầu. Khi về Việt Nam, trào lưu này được mở rộng ý nghĩa, không chỉ gắn với tình cảm mà còn tượng trưng cho sự yêu thích và gắn bó. Người dùng vẽ nhiều sợi chỉ để đại diện cho thần tượng, nhóm nhạc hay thậm chí là mỹ phẩm, đồ vật yêu thích, hay nhân vật gây sốt, biến “sợi chỉ đỏ” thành biểu tượng sáng tạo và vui nhộn.

Trào lưu "sợi chỉ đỏ" khi được gán vào nhân vật Hồng Tỷ.

Hướng nội hết phần đời còn lại

“Hướng nội hết phần đời còn lại” bắt nguồn từ những video reaction cho các tình huống “quê độ”. Chỉ cần gặp một khoảnh khắc xấu hổ như đăng bài không ai tương tác hay nói sai trước đám đông, người trẻ sẽ tuyên bố câu này.

Đây là cách Gen Z tự trào tích cực, biến cảm giác ngại ngùng thành điều dễ thương và dễ cười. Cụm từ được yêu thích bởi sự đồng cảm mà nó mang lại, ai cũng từng có lúc chỉ muốn thu mình lại, và câu nói này giúp chấp nhận điều đó một cách nhẹ nhàng, hài hước, đúng tinh thần của một thế hệ luôn biết cách cười với chính mình.