Đỗ Quang Vinh - Đỗ Vinh Quang

Đỗ Quang Vinh

Hai thiếu gia nhà “bầu Hiển” là gương mặt đáng chú ý trong thế hệ doanh nhân trẻ. Người con cả, Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989), hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB, đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Đỗ Vinh Quang

Trong khi đó, người em trai Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995) lại gây chú ý bởi con đường khác biệt: mới 25 tuổi đã trở thành Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, đồng thời đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group và tham gia HĐQT Vietravel Airlines.

Phạm Nhật Minh Hoàng

Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, con trai thứ hai của Phạm Nhật Vượng (Tập đoàn Vingroup). Ở tuổi 25, Minh Hoàng từng giữ vị trí Giám đốc Marketing toàn cầu của VinFast, hiện là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của FGF – công ty chuyên về mảng cho thuê xe điện và ô tô điện đã qua sử dụng. Anh cũng đứng tên trong nhiều dự án công nghệ thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinVentures, VinRobotics, cho thấy bước đi bài bản trong chiến lược tiếp nối thế hệ lãnh đạo.

Tommy Nguyễn

Tên đầy đủ là Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, thường được gọi với cái tên gần gũi hơn là Tommy, sinh năm 1993. Anh là con trai cả của nữ tỷ phú hàng không Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, Sovico và HDBank.

Anh từng du học tại Vương Quốc Anh trong môi trường phổ thông nội trú và sau đó khởi nghiệp khá sớm. Năm 2019, Tommy đồng sáng lập Swift247, một startup logistics chuyên về dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhanh, từng hợp tác với Vietjet Cargo. Ngoài công việc khởi nghiệp, Tommy Nguyễn cũng sở hữu hơn 69.000 cổ phiếu VJC của Vietjet Air.

Nguyễn Hoàng Việt

Sinh năm 1995, là con trai cả của ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch Sơn Kim Group – và cháu nội của bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập tập đoàn. Anh từng du học tại Đại học Boston (Mỹ), một trong những trường đại học danh tiếng, trước khi trở về tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Hiện Hoàng Việt đảm nhiệm vai trò quản lý trong lĩnh vực giáo dục thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Giáo dục Đông Nam Á (SEAEDI Corp), đơn vị đầu tư Trường THCS-THPT Duy Tân, đồng thời mở rộng hoạt động sang thị trường Mỹ với SEAEDI LLC phục vụ nhu cầu nhà ở và xuất nhập khẩu cho du học sinh.

Hiếu Nguyễn (William Hiếu Nguyễn)

Sinh năm 1999, là con trai út của “ông vua hàng hiệu” Jonathan Hạnh Nguyễn. Ở tuổi 24–25, Hiếu Nguyễn đã được giao vai trò Phó Tổng Giám đốc chiến lược trong Tập đoàn IPPG, phụ trách các mảng công nghệ, logistics, thành phố thông minh và hệ sinh thái bán lẻ điện tử. Đây là thế hệ kế thừa đang từng bước mở rộng IPPG sang lĩnh vực số hóa và thương mại điện tử.