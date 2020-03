Loạt thương hiệu mới toanh "đổ bộ" Watsons khiến hội mê làm đẹp đứng ngồi không yên

Vừa qua, hội yêu làm đẹp "đứng ngồi không yên" khi loạt thương hiệu nước ngoài nổi tiếng trong làng xách tay đã lần đầu tiên có mặt chính thức tại Việt Nam thông qua Watsons. Những cái tên đình đám nhất phải kể đến Dewytree, Kora, Accoje, Farmskin, Miss Young, I'm Sorry For My Skin, Frudia, Make p:rem, Cremorlab,...Ngoài ra, rất nhiều thương hiệu khác đang "làm mưa làm gió" thị trường Việt cũng có màn "chào sân" đáng mong đợi tại Watsons như Angel’s Liquid, T’iam, Derladie, Vacosi, Cetaphil, Hiruscar, Perspirex và Natural World, Care:nel và Cocoon. Vậy là giờ đây, ai cũng có thể thoải mái mua tất cả những sản phẩm làm đẹp mình yêu thích ngay trên "sân nhà" mà chẳng cần phải đi đâu xa.



Nếu như Vacosi với các dòng sản phẩm Brushes & Accessories luôn được các Makeup Artist trên thế giới yêu thích thì Dewytree lại mang đến các sản phẩm dưỡng và chăm sóc da vô cùng hữu hiệu, có thể kể đến như Sữa Rửa Mặt Dewytree The Clean Lab Healthy Foam Làm Sạch Sâu và mặt nạ.

Cũng chính thức ra mắt thị trường Việt tại Watsons trong dịp này là thương hiệu Make pr:em - hãng mỹ phẩm từ xứ sở Kim Chi luôn được giới làm đẹp đánh giá cao. Trong đó, Kem Chống Nắng Vật Lý Make P:rem UV Defense Me Blue Ray Sun Fluid SPF 50+ PA++++ chính là sản phẩm được gọi tên nhiều nhất trên các diễn đàn. Bên cạnh đó, không thể không kể đến Cetaphil - thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đến từ Canada với dòng sản phẩm sữa rửa mặt dành riêng cho da mụn và da nhạy cảm

Ngoài ra, sự ra mắt thị trường của 2 thương hiệu mới, "vừa lạ vừa quen" là KORA - do cựu "thiên thần" Victoria Secret Miranda Kerr sáng lập và Cocoon - mỹ phẩm 100% sản xuất tại Việt Nam, thuần chay và không bao giờ thử nghiệm trên động vật cũng sẽ khiến giới yêu thích làm đẹp phải phát cuồng.

Watsons vốn đã là "thiên đường" của phái nữ với các mặt hàng làm đẹp vô cùng đa dạng và phong phú. Sự "đổ bộ" của hàng loạt thương hiệu đình đám tiếp tục tạo nên sự đa dạng hàng hóa để chiều lòng mọi "thượng đế" của thương hiệu bán lẻ đình đám này. Với mức giá phải chăng phù hợp với cả học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng cùng chất lượng sản phẩm được cam kết ở mức cao nhất, Watsons chắc chắn sẽ giữ vững danh hiệu là một trong những thương hiệu bán lẻ mỹ phẩm uy tín được yêu thích nhất tại Việt Nam.