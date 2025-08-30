Thư Kỳ và Khưu Trạch trên phim trường. (Ảnh: IGNV)

Một trong những phim đáng chú ý là Cô gái - tác phẩm đầu tay do Thư Kỳ viết kịch bản và đạo diễn. Phim được lựa chọn vào hạng mục tranh giải chính thức. Cùng Thư Kỳ, dàn diễn viên gồm Khưu Trạch, ca sĩ - diễn viên 9m88 và Bạch Hiểu Anh sẽ xuất hiện trong buổi chiếu phim trong khuôn khổ Liên hoan.

Phim "Thời đại cuồng dã" với sự tham gia của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng góp mặt. (Ảnh: ĐPCC)

Trước đó, Cô gái đã được mời tranh giải tại hai sự kiện điện ảnh lớn khác là Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 50 và Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30. Chỉ trong vòng một tháng, tác phẩm đã giành quyền tham dự ba liên hoan phim hàng đầu ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á.

Bộ phim khác của Thư Kỳ là Thời đại cuồng dã cũng có mặt trong danh sách tranh giải tại Liên hoan năm nay.

Sự trở lại của nữ diễn viên Son Ye-jin sau thời gian chăm sóc gia đình cũng được công chúng đặc biệt quan tâm. Bộ phim No Other Choice do đạo diễn Park Chan-wook thực hiện, với sự tham gia của Son Ye-jin và Lee Byung-hun, sẽ ra mắt khán giả Venice vào ngày 30/8. Tác phẩm này được kỳ vọng cạnh tranh tại hạng mục Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Son Ye-jin trong phim tranh giải tại Liên hoan phim Venice 2025. (Ảnh: IMDb)



Ngoài ra, điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) góp mặt trong hạng mục Điện ảnh mở (Open Cinema) với Năm của anh ấy, Ngày của cô ấy do Hứa Quang Hán đóng chính. Các gương mặt quen thuộc như Lương Gia Huy, Quế Luân Mỹ, Trương Chấn cũng trở lại với những dự án mới, hứa hẹn mang tới sự đa dạng trong phong cách và ngôn ngữ điện ảnh.

Phim chủ đề xuyên không của Hứa Quang Hán tranh giải Open Cinema. (Ảnh: ĐPCC)

Giới chuyên môn nhận định sự hiện diện mạnh mẽ của các tác phẩm châu Á tại Venice năm nay phản ánh xu hướng toàn cầu hóa điện ảnh, nơi những câu chuyện bản địa có thể chạm tới khán giả quốc tế. Từ hành trình sáng tạo của Thư Kỳ đến dấu mốc trở lại của Son Ye-jin, mỗi tác phẩm đều mang theo kỳ vọng khẳng định bản sắc riêng và sức ảnh hưởng ngày càng lớn của điện ảnh khu vực.

Lễ Bế mạc Liên hoan phim Venice diễn ra ngày 7/9. Kết quả cuối cùng của các hạng mục tranh giải sẽ là lời khẳng định cho nỗ lực của những nhà làm phim, đồng thời mở ra cơ hội mới để điện ảnh châu Á tiếp tục ghi dấu trên đấu trường quốc tế.