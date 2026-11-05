Loạt hit đình đám của Girls' Generation, EXO và NCT bất ngờ xuất hiện trên sân khấu đặc biệt tại Hà Nội

Điều gì sẽ xảy ra khi những giai điệu K-pop đình đám của Girls' Generation, EXO và NCT được thể hiện bằng âm nhạc giao hưởng? Thay vì những sân khấu sôi động với vũ đạo đặc trưng, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức các ca khúc quen thuộc qua tiếng violin, cello cùng những âm sắc phong phú của dàn nhạc. Đó cũng là điểm nhấn của SM CLASSICS LIVE in HANOI, chương trình hòa nhạc đặc biệt diễn ra vào tối 5/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Không chỉ gây chú ý với những bản phối mới từ kho tàng âm nhạc của SM Entertainment, sự kiện còn có sự tham gia của Ryeowook, thành viên nhóm nhạc SUPER JUNIOR, cùng nghệ sĩ violin Hyunjun Jung. Đặc biệt, chương trình đánh dấu sự kết hợp giữa SM Classics đến từ Hàn Quốc và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho cả người hâm mộ K-pop lẫn khán giả yêu thích âm nhạc cổ điển.

Những bản hit của Girls' Generation, EXO và NCT được khoác diện mạo mới

Điểm đặc biệt của SM CLASSICS LIVE in HANOI nằm ở cách những ca khúc K-pop quen thuộc được làm mới thông qua ngôn ngữ âm nhạc cổ điển. Lấy cảm hứng từ các tác phẩm của những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Bach, Beethoven và Debussy, chương trình mang đến những bản phối giao hưởng dành cho các ca khúc của những nghệ sĩ tiêu biểu thuộc SM Entertainment, trong đó có Girls' Generation, EXO và NCT.

Đây là sự kết hợp thú vị giữa hai thế giới âm nhạc tưởng chừng khác biệt. Nếu K-pop được biết đến với tiết tấu hiện đại, những giai điệu bắt tai và khả năng tạo nên sức hút mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng thì âm nhạc giao hưởng lại mang đến chiều sâu cảm xúc qua sự hòa quyện của nhiều loại nhạc cụ. Khi được đặt cạnh nhau, những yếu tố ấy có thể mở ra cách cảm nhận mới đối với các ca khúc vốn đã quen thuộc với người nghe.

Thay vì thưởng thức bản phối gốc, khán giả sẽ được khám phá những giai điệu đình đám qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng. Sự thay đổi về cách thể hiện được kỳ vọng mang đến những sắc thái khác biệt, giúp người nghe tìm thấy một vẻ đẹp mới trong những ca khúc từng gắn bó với mình.

Đáng chú ý, sân khấu còn có sự xuất hiện của Ryeowook, giọng ca thuộc nhóm nhạc SUPER JUNIOR. Nam ca sĩ sẽ tham gia biểu diễn với vai trò nghệ sĩ phối hợp, cùng nghệ sĩ violin Hyunjun Jung tạo nên những tiết mục kết hợp giữa giọng hát, tiếng đàn và phần trình diễn giao hưởng.

Sự góp mặt của Ryeowook mang đến thêm sức hút cho chương trình, đặc biệt với những người hâm mộ K-pop đã quen thuộc với âm nhạc của SUPER JUNIOR. Trong khi đó, sự tham gia của nghệ sĩ violin Hyunjun Jung góp phần mở rộng màu sắc biểu diễn, giúp chương trình không chỉ dừng lại ở việc chuyển thể các bản hit mà còn tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những hình thức thể hiện âm nhạc khác nhau.

Nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc cùng mang âm nhạc truyền thống lên sân khấu

Bên cạnh những bản hit K-pop được phối lại theo phong cách cổ điển, SM CLASSICS LIVE in HANOI còn dành một phần chương trình để giới thiệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý, khi các nghệ sĩ hai nước cùng thể hiện những giai điệu dân ca quen thuộc thông qua các bản phối dành cho dàn nhạc.

Nếu những tiết mục K-pop mang đến sự gần gũi với khán giả trẻ thì phần trình diễn dân ca lại mở ra không gian kết nối với những giá trị văn hóa lâu đời. Những giai điệu mang bản sắc riêng của mỗi quốc gia sẽ được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, qua đó tạo nên cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa những nền văn hóa có nhiều điểm tương đồng nhưng vẫn sở hữu nét đặc trưng riêng.

Sự kết hợp giữa SM Classics và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam cũng là yếu tố quan trọng tạo nên ý nghĩa của chương trình. Không chỉ cùng nhau biểu diễn, các nghệ sĩ hai nước còn góp phần đưa những chất liệu âm nhạc quen thuộc đến gần hơn với những nhóm khán giả khác nhau, từ người yêu nhạc cổ điển đến những người trẻ vốn gắn bó với K-pop.

Thông qua dự án lần này, SM Classics hướng đến việc mở rộng cơ hội thưởng thức văn hóa nghệ thuật và thúc đẩy giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Những bản phối giao hưởng từ âm nhạc đại chúng, kết hợp cùng các tiết mục dân ca truyền thống, được kỳ vọng tạo nên trải nghiệm vừa gần gũi vừa mới mẻ đối với khán giả.

Đêm hòa nhạc đặc biệt trong khuôn khổ KOREA SEASON 2026

SM CLASSICS LIVE in HANOI là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ KOREA SEASON 2026, chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì, Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đồng tổ chức.

KOREA SEASON được triển khai với mục tiêu mang đến nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc trong năm, đồng thời thúc đẩy sự giao lưu và kết nối lâu dài giữa hai quốc gia. Trước đêm hòa nhạc giao hưởng, chương trình đã giới thiệu vở ballet sáng tạo GAT vào tháng 5 và đưa K-Live Festival BAND vào chuỗi hoạt động tháng 10.

Sự xuất hiện của SM CLASSICS LIVE in HANOI tiếp tục mở rộng màu sắc nghệ thuật của KOREA SEASON 2026. Thay vì chỉ giới thiệu những loại hình biểu diễn truyền thống hoặc các chương trình âm nhạc đại chúng riêng biệt, sự kiện lựa chọn kết nối hai thế giới âm nhạc trên cùng một sân khấu, tạo điều kiện để khán giả khám phá những cách thể hiện mới.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình diễn ra lúc 19h30 ngày 5/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Vé được mở bán chính thức từ 13h ngày 25/9 thông qua TicketGo.

Với sự góp mặt của Ryeowook, nghệ sĩ violin Hyunjun Jung, SM Classics và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, đêm hòa nhạc được kỳ vọng mang đến một trải nghiệm khác biệt, nơi những bản hit K-pop không chỉ được nghe lại mà còn được khám phá qua chiều sâu và sự phong phú của âm nhạc giao hưởng.

Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, SM CLASSICS LIVE in HANOI còn mang ý nghĩa kết nối văn hóa, khi những giai điệu hiện đại và truyền thống của Việt Nam, Hàn Quốc cùng xuất hiện trong một không gian nghệ thuật. Đây cũng là cơ hội để khán giả cảm nhận sức sống của những ca khúc quen thuộc khi được kể lại bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới.