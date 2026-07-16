Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2026 về danh mục các ngành đào tạo thuộc nhóm lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược". Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, sinh viên đại học tại 15 nhóm ngành có thể nhận hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng, bậc thạc sĩ, tiến sĩ có thể nhận 5,5-8,4 triệu đồng/tháng.

Danh sách các trường đại học ở Hà Nội đã công bố ngành, chương trình đào tạo được hưởng chính sách hỗ trợ như sau: