Hàng loạt doanh nhân, chủ tập đoàn lớn - những người từng được xem là biểu tượng thành công của giới kinh doanh Việt đã và đang bị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố với các cáo buộc trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán.

Theo nguồn tin của cơ quan điều tra, trong nhiều vụ án kinh tế lớn được mở rộng thời gian qua, có không ít doanh nghiệp từng đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng sổ sách kế toán được “biến tấu” tinh vi: lập hai hệ thống chứng từ, khai khống chi phí, hoặc chuyển lợi nhuận sang pháp nhân “sân sau” để né thuế.

Khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Hường trốn thuế 2.100 tỷ đồng

Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (tên thường gọi là Hoàng Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các Công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường. Đối tượng đứng đầu hệ sinh thái này từng xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có.

Hoàng Thị Hường

Hoàng Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng một số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này ngụy biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi khác đối với các đối tượng.

Một "đại gia" ở Nghệ An nợ thuế trên 1.000 tỷ đồng

Một tập đoàn lớn có trụ sở tại Nghệ An - do một nữ doanh nhân nổi tiếng điều hành đang bị cơ quan chức năng liệt vào danh sách nợ thuế “khủng”, với tổng số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo danh sách công bố mới nhất của Cục Thuế Nghệ An, đây là khoản nợ thuế lớn nhất trong số hàng trăm doanh nghiệp đang chậm nộp, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nợ thuế toàn tỉnh. Con số này được đánh giá là “chưa từng có tiền lệ”, phản ánh tình trạng tài chính đáng lo ngại của tập đoàn từng được xem là niềm tự hào địa phương.

Cụ thể, Thuế Nghệ An vừa công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác của tháng 8/2025. Trong số 54 doanh nghiệp nợ thuế hơn 1.260 tỉ đồng, dẫn đầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ số 2A Lê Mao, TP Vinh).

Doanh nghiệp này đang nợ hơn 1.098,8 tỷ đồng, tương đương gần 94% tổng số nợ của toàn bộ danh sách. Đây cũng là trường hợp nợ lớn nhất từ trước đến nay được Thuế tỉnh Nghệ An công khai.

Thiên Minh Đức nợ thuế cao nhất tỉnh Nghệ An

Số nợ thuế nói trên của Tập đoàn Thiên Minh Đức được ngành thuế xác định từ cuối năm 2023. Thời điểm đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An ban hành nhiều quyết định thu hồi và xử phạt, trong đó có cả quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn trong 1 năm.

Ngoài nợ thuế, doanh nghiệp này cũng vi phạm quy định đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kê khai thuế bảo vệ môi trường. Ngày 17/1/2025, Bộ Công an khởi tố vụ án về mua bán hoá đơn trái phép tại tập đoàn này.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001, vốn điều lệ 2.022 tỉ đồng, do bà Chu Thị Thành nắm cổ phần chi phối 77,15%. Sau hơn 20 năm phát triển, doanh nghiệp này xây dựng hệ sinh thái rộng lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất bao bì, logistics, nhà hàng – khách sạn…

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 4-1-2024, Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường, thậm chí không kê khai hoặc kê khai không trung thực số tiền thuế phải nộp. Chỉ trong giai đoạn 2018 - 2021, số thuế bảo vệ môi trường kê khai lại, tăng thêm 3.287 tỉ đồng.

Đáng chú ý, dù còn nợ thuế ngân sách, doanh nghiệp này vẫn cho hai lãnh đạo chủ chốt - bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa (thường được gọi là “đại gia kim cương”) - mượn tới 7.485 tỉ đồng, trong đó số tiền chưa hoàn trả lên đến 1.396 tỉ đồng.

Ngày 17/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Tham ô tài sản"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố 7 bị can, bắt tạm giam bà Chu Thị Thành cùng 4 thuộc cấp.

Những vụ trốn thuế của các đại gia An Giang, hé lộ bất ngờ "cực khủng"

Tháng 4/2022, đại gia “cát” Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ tại TP Long Xuyên) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố hành vi trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.

Theo đó, bị can Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó, bị can Cường đứng tên đại diện pháp luật đối với Công ty TNHH Phú Cường. Con gái của bị can Cường đứng tên đại diện Công ty TNHH MTV Sông Thoại.

Từ năm 2016 - 2020, bị can Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với nhiều công ty, tổng doanh thu là hơn 63 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền doanh thu này, bị can Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế…

Cơ quan điều tra đọc quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình

“Vụ án này đang được CSĐT Công an An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, để làm rõ các hoạt động khai thác và kinh doanh mua bán cát bất hợp pháp của các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan, tồn tại nhiều năm nay trên địa bàn toàn tỉnh”, Công an tỉnh An Giang khẳng định.

Ngoài vụ án của đại gia Cường “cát” nói trên, trong quá trình điều tra mở rộng các vụ án khác, lực lượng Công an An Giang đã phát hiện và khởi tố thêm nhiều vụ án “trốn thuế” với số tiền cực khủng.

Theo đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án Trần Trí Mãnh (42 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) sản xuất, buôn bán hàng giả, cơ quan CSĐT Công an An Giang phát hiện từ năm 2018 đến tháng 3/2021, thông qua các hoạt động kinh doanh, bị can Mãnh đã không kê khai nộp thuế hơn 161 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan thuế xác định bị can Mãnh đã trốn thuế gần 49 tỷ đồng.

Ở vụ khác, sau khi triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng và kinh doanh trái phép ngoại tệ xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên (ở TP Long Xuyên) do bị can Nguyễn Thanh Bình cầm đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã mở rộng điều tra.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Nguyên

Theo đó, ngoài hành vi “Buôn lậu”, bị can Nguyễn Thanh Bình tiếp tục bị điều tra hành vi “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến 2020, riêng hoạt động buôn bán vàng (chưa kể hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép), bị can Bình đã thực hiện các giao dịch với số tiền 6.362 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai với cơ quan thuế 339 tỷ đồng. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, bị can Bình trốn thuế gần 90 tỷ đồng.

Hay, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, Công an tỉnh An Giang đã tiếp tục làm rõ thêm hành vi trốn thuế của người phụ nữ này.

Theo đó, với thủ đoạn lập ra nhiều công ty, cơ sở kinh doanh với các lĩnh vực khác nhau, từ năm 2010 -2020, bà Mười Tường đã không thực hiện việc kê khai nộp thuế hơn 4.000 tỷ đồng.

“Căn cứ vào từng mặt hàng cũng như lĩnh vực kinh doanh, hiện cơ quan thuế đang khẩn trương xác định số tiền mà bà Mười Tường đã trốn thuế và số tiền này có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng”, Công an tỉnh An Giang cho biết.

Ngoài ra, một số tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc có tham gia đường dây buôn lậu của bà Mười Tường, cơ quan điều tra cũng đã xác định có dấu hiệu trốn thuế.

Trong đó, tiệm vàng Trương Hưng, từ năm 2014 -2020 đã không kê khai nộp thuế gần 9.000 tỷ đồng; tiệm vàng Trương Liêm không kê khai nộp thuế hơn 3.600 tỷ đồng. Hiện, cơ quan thuế cũng đang khẩn trương xác định số tiền mà các tiệm vàng này đã trốn thuế.