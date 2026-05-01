Thống nhất Điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT

Thông tư 15/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức có hiệu lực từ ngày 10/5/2026. Thông tư này quy định Điều lệ chung áp dụng cho các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm trường tiểu học, THCS, THPT và trường nhiều cấp học, thay thế các điều lệ riêng trước đây.

Nội dung tập trung vào việc thống nhất quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường; quyền và nghĩa vụ của hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên và học sinh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới chính thức được triển khai. Ảnh minh hoạ: Văn Hiền

Trong đó, thông tư quy định giáo viên trường phổ thông phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học giảng dạy theo quy định của Bộ GDĐT.

Về quyền và nghĩa vụ, giáo viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Nhà giáo; tự học, bồi dưỡng để bảo đảm đáp ứng yêu cầu đột phá giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường theo lộ trình phù hợp.

Lần đầu tiên thiết lập một Khung năng lực số thống nhất

Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT ban hành Khung năng lực số đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2026.

Một trong những điểm nổi bật của Thông tư là việc lần đầu tiên thiết lập một Khung năng lực số thống nhất cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Với cấu trúc gồm 6 miền năng lực và 20 năng lực thành phần, bao quát toàn diện các hoạt động dạy học và quản lý trong môi trường số, Thông tư có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Khung năng lực chuyển trọng tâm từ “sử dụng công nghệ” sang “tổ chức dạy học trong môi trường số”; tích hợp công nghệ vào kiểm tra, đánh giá; tăng cường trao quyền cho người học và bảo đảm an toàn, đạo đức số. Đồng thời, khuyến khích phát triển chuyên môn liên tục, lần đầu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) thành một miền năng lực riêng với yêu cầu ứng dụng AI trong dạy học và phát triển chuyên môn đi đôi với các nguyên tắc về đạo đức, minh bạch, công bằng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các năng lực được thiết kế theo 3 mức độ: cơ bản, thành thạo và nâng cao, làm cơ sở đánh giá và bồi dưỡng đội ngũ trong quá trình chuyển đổi số.

Quy định mới về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ 15/5

Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thông tư được xây dựng dựa trên những góp ý đánh giá tác động, phản hồi từ thực tiễn của địa phương, giáo viên, phụ huynh và xã hội nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lí, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lí trong giai đoạn mới.

Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên. Mục tiêu trọng tâm của thông tư là siết chặt kỉ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với mọi đối tượng liên quan.

Thông tư mới làm rõ hơn về khái niệm dạy thêm, học thêm, phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ được phép tổ chức để phát triển toàn diện học sinh theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Thông tư mới quy định, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kĩ năng sống và các nội dung giáo dục khác theo quy định nhằm giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh mà không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.