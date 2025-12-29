Loạt bí kíp "nâng cấp" bản thân để tận hưởng trọn vẹn mùa lễ hội

Những ngày cuối năm, khắp phố phường như được khoác lên một diện mạo mới: ánh đèn lung linh bao phủ mọi con đường, quán xá rộn ràng tiếng cười nói; còn các nhóm chat thì liên tục "ting ting" những thông báo gặp gỡ, tiệc tùng. Giữa nhịp sống sôi động ấy, đừng để bản thân là người duy nhất quay cuồng trong deadline mà quên dành thời gian chăm sóc chính mình.

Chỉ với một "checklist" đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể "đổi gió" tinh thần, làm mới bản thân và tỏa sáng theo cách riêng trong mùa lễ hội.

Nâng cấp visual, chiếm trọn ánh nhìn mùa lễ hội

Trong những ngày chuẩn bị chuyển giao sang năm mới, nhiều người nhận ra mình đã bị "hao mòn" kha khá sau một năm dài chạy deadline, học tập và làm việc không ngơi nghỉ. Thế nhưng các buổi tiệc, hẹn hò hay đơn giản là gặp gỡ bạn bè cứ liên tục gõ cửa, khiến ai cũng mong muốn mình xuất hiện với diện mạo gọn gàng, chỉn chu và tự tin hơn trong mắt mọi người.

Chỉ cần vài thay đổi nhẹ nhàng từ mái tóc được chăm chút đến đôi bàn tay xinh xắn, bạn đã có thể tự tin xuất hiện ở bất kỳ buổi tiệc nào và trở thành tâm điểm theo cách rất riêng của mình.

Để làm mới bản thân, bạn có thể bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ mà hiệu quả: ghé thăm tiệm tóc để cắt tỉa, tạo kiểu, dưỡng tóc hoặc nhuộm một tông màu ấm áp như nâu hạt dẻ hay nâu đỏ - vừa tôn da, vừa hợp với không khí lễ hội. Kết hợp thêm một bộ nail xinh với các gam đỏ trầm, xanh rêu hay nude ánh nhũ, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ giúp tổng thể trông nổi bật và cuốn hút hơn hẳn.

Nâng cấp bữa ăn mà không cần phải "lăn vào bếp"

Những ngày cuối năm thường trôi qua trong trạng thái vừa bận vừa mệt. Ban ngày xoay vòng với deadline, tối về ai cũng chỉ mong có một bữa ăn ngon để khép lại ngày dài một cách dễ chịu. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng còn đủ thời gian và sức lực để vào bếp, khiến nhiều người trẻ thường quen với việc bỏ bữa hoặc ăn qua loa cho xong. Hệ quả là trạng thái uể oải kéo dài sang cả ngày hôm sau, ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sinh hoạt và hiệu suất công việc.

Lúc này, ShopeeFood trở thành lựa chọn quen thuộc của không ít người trẻ. Bởi chỉ với vài thao tác đơn giản, bữa ăn nóng hổi đã sẵn sàng trước cửa, vừa hợp khẩu vị, vừa giúp "sạc đầy pin" sau một ngày dài mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Ngồi tại nhà mà vẫn có đồ ăn nóng hổi giao đến tận nơi, có thể vừa ăn vừa xem bộ phim mình thích trên máy tính. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy hạnh phúc!

Những hôm tâm trạng "xuống dốc", việc tự thưởng cho bản thân một ly trà sữa trân châu béo ngậy, hay vài chiếc bánh thơm mềm cũng là cách đơn giản để thêm chút "ngọt ngào", vỗ về cảm xúc. Kết hợp với việc dọn dẹp lại góc làm việc, mua thêm một vài món đồ trang trí nhỏ xinh để làm mới không gian sống, bạn sẽ thấy tinh thần như được "refresh", sẵn sàng bước vào năm mới với trạng thái tích cực hơn.

Nâng cấp bữa tiệc cho tình cảm thêm thắm thiết

Chúng ta ai cũng từng trải qua những ngày đối mặt với áp lực từ học tập, công việc khiến bản thân rơi vào trạng thái mệt mỏi, lo âu, thậm chí cạn kiệt nguồn năng lượng. Nhưng chính trong những lúc như vậy, dành thời gian cho gia đình và bạn bè lại là cách tuyệt vời để "xả stress" và nuôi dưỡng tinh thần sau cả năm dài tất bật.

Nếu bạn đang ở xa người thân, đừng để khoảng cách địa lý ngăn cản bạn thể hiện tình cảm. Một món quà bất ngờ hay đơn giản là một bữa ăn được đặt qua ShopeeFood cũng đủ để kéo gần thêm những kết nối ấy.

Còn khi có thể ở cạnh nhau, mùa lễ hội lại trở thành cái cớ hoàn hảo để mọi người hẹn hò một buổi ăn uống, cùng trò chuyện và nhìn lại một năm đã qua. Thay vì bận tâm chuyện bếp núc hay đau đầu nghĩ xem nên ăn gì, ShopeeFood sẽ giúp bạn chuẩn bị một bữa tiệc đủ đầy mà vẫn "nhàn tênh".

Cuối năm dù bận rộn đến mấy thì đừng quên dành thời gian bên cạnh những người bạn thương nhé.

Chỉ cần chọn quán và gửi đường liên kết đặt món cho mọi người thông qua tính năng Đặt đơn nhóm, mỗi thành viên có thể tự chọn món theo sở thích, thêm ghi chú riêng rồi thong thả chờ đồ ăn được giao đến tận nơi. Sau khi hoàn tất đơn hàng, hệ thống cũng sẽ tự động chia hóa đơn cho mọi người. Nhờ vậy, những khoảnh khắc quây quần được trọn vẹn, không bị gián đoạn bởi những công đoạn lặt vặt. Còn tinh thần của bạn thì được "chữa lành" nhờ sự kết nối và thấu hiểu giữa những người thân yêu.

Nhân dịp cuối năm, ShopeeFood còn mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn để những buổi tụ họp thêm trọn vẹn. Người dùng còn có cơ hội săn deal giảm 25% (tối đa 260.000 đồng) cho đơn hàng từ 60.000 đồng. Bên cạnh đó, với những bữa tiệc càng đông người, ưu đãi lại càng "hời" hơn nhờ tính năng đặt đơn nhóm, áp dụng mức giảm từ 5.000 đến 25.000 đồng.

Mùa lễ hội này, hãy để ShopeeFood đồng hành cùng bạn trên hành trình "nâng cấp" bản thân và tận hưởng những khoảnh khắc cuối năm thật trọn vẹn. Truy cập ShopeeFood và đặt món để không bỏ lỡ loạt ưu đãi hấp dẫn này nhé!