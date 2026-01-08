Loạt ảnh cực chất mừng xuân Bính Ngọ của siêu mẫu Li Hejia gây sốt mạng xã hội

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, Li Hejia – siêu mẫu Trung Quốc đang lên trên sàn diễn quốc tế – trở thành tâm điểm chú ý với loạt ảnh thời trang mừng xuân Bính Ngọ. Phong thái điềm tĩnh, ánh nhìn sắc sảo cùng cách tạo dáng tiết chế của cô nhanh chóng thu hút giới mộ điệu, giúp bộ ảnh lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Li Hejia là gương mặt quen thuộc tại nhiều tuần lễ thời trang lớn trong những mùa gần đây. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh và thần thái lạnh mang tính nhận diện cao, cô được đánh giá là đại diện tiêu biểu cho thế hệ người mẫu châu Á mới: Không phô trương, không cần hiệu ứng kịch tính nhưng vẫn đủ sức “giữ nhịp” cho tổng thể thị giác. Chính phong cách này giúp Li Hejia thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch mang tinh thần tinh giản, đề cao cá tính và chiều sâu hình ảnh.

Loạt ảnh mừng xuân Bính Ngọ của Li Hejia được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch đón năm mới 2026 của Tory Burch. Thay vì khai thác biểu tượng lễ hội theo hướng trực diện, nhà mốt Mỹ lựa chọn hình tượng Ngựa như một ẩn dụ thẩm mỹ cho sự độc lập, bền bỉ và sức mạnh nội tại – những giá trị gắn liền với hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Trong bộ sưu tập dành cho mùa lễ hội đầu năm, hình ảnh Ngựa được diễn giải bằng ngôn ngữ thiết kế tinh gọn, thông qua phom dáng gọn ghẽ và kỹ nghệ dệt jacquard quen thuộc. Thay vì đặt nặng yếu tố trang trí, Tory Burch nhấn mạnh vào khả năng ứng dụng lâu dài của các thiết kế, gợi mở tinh thần “mã đáo thành công” theo cách kín đáo: Thong dong bước vào năm mới, tự tin với lựa chọn của chính mình.

Sự kết hợp giữa Li Hejia và Tory Burch cho thấy cách các thương hiệu quốc tế tiếp cận mùa Tết Á Đông ngày càng thận trọng và tinh tế hơn. Thay vì đặt trọng tâm vào không khí lễ hội ngắn hạn, chiến dịch Bính Ngọ 2026 hướng đến câu chuyện dài hơi: thời trang như một phần của đời sống thường nhật, nơi người phụ nữ bước sang năm mới với sự tự tin, chủ động và nhịp điệu riêng của mình.



